Катарский шейх разочарован затянувшимися переговорами о приобретении «МЮ». Он считает, что процесс «превратился в шутку»
Катарский шейх разочарован процессом продажи «Манчестер Юнайтед».
Вчера стало известно, что Джасим бин Хамад Аль Тани сделал пятое и последнее предложение о приобретении клуба. Ситуацию прокомментировал журналист Sky Sports Кавех Солекол.
«Шейх Джассим разочарован и сыт по горло. Это процесс приобретения, который длится уже семь месяцев – я думаю, мы все этим разочарованы. Шейх Джассим сказал, что это все. Это его пятое и последнее предложение – принимай его или уходи.
По нашей информации, сумма заявки составляет 5 миллиардов долларов и дополнительный миллиард для финансирования инфраструктуры, включая игроков. У Глейзеров есть время до пятницы, чтобы принять ее или отклонить окончательно. Шейх Джассим готов уйти.
По данным Financial Times, предложение сэра Джима Рэтклиффа представляет собой поэтапное поглощение. Это означает, что сейчас он может получить 51 процент [акций], а Глейзеры могут быть вовлечены еще на несколько лет. Это было бы хорошей новостью для банкиров, которые зарабатывали деньги на «Манчестер Юнайтед» в течение последних 17 лет.
Я разговаривал с людьми, которые были вовлечены в этот процесс, и они не сдерживались в выражениях. Они сказали, что шейх Джассим расстроен, поскольку трансферное окно открывается через две недели. Они чувствуют, что этот процесс превратился в шутку», – сказал Солекол.
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Дети никогда не были умными. Это их отец был бизнесменом
Смотреть на "безтрофейник" уже надоело. Все мучаются... Игроки хотят боеспособный коллектив, вливания нефти и трофеи. А не просто гонять мяч. Да и появления конкурента МС, МЮ,Арсеналу,(Ньюкаслу) только пойдёт на пользу. Все бы выиграли от этого. И нам бы было интересно смотреть как строится очередной "клуб-убийца", как когда-то следили за МС.
Сам был свидетелем как на медицинской выставке презентовали новое ну очень дорогое оборудование и представители данного завода изготовителя вели запись на апробацию аппарата докторами из разных стран.
Получилось так что доктора из Израиля оказались в очереди выше чем группа докторов из арабских стран.
И тут встаёт один пожилой араб и говорит моя религия не позволяет дотрагиваться ко всему после евреев. Все в шоке от услышанного, но представитель завода после минутной тишины в аудитории дипломатично ответил что решит данную проблему.
В итоге привезли в срочном порядке второй аппарат отдельно для арабов.
Мораль сей басни такова что арабы закупают 500 шт таких аппаратов против 30 шт еврейских.
Надеемся что и тут арабы сумеют таким образом забрать МЮ.
и самое горькое в том что САФ не смог их отрезать от клуба в своё время, то есть приложил к этому руку
Наверное надо быть умным бизнесменом чтоб понимать такую логику.
а четверым младшим как раз улыбается счастье получить миллиард на рыло