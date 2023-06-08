Катарский шейх разочарован затянувшимися переговорами о приобретении «МЮ». Он считает, что процесс «превратился в шутку»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Катарский шейх разочарован процессом продажи «Манчестер Юнайтед».

Вчера стало известно, что Джасим бин Хамад Аль Тани сделал пятое и последнее предложение о приобретении клуба. Ситуацию прокомментировал журналист Sky Sports Кавех Солекол. 

«Шейх Джассим разочарован и сыт по горло. Это процесс приобретения, который длится уже семь месяцев – я думаю, мы все этим разочарованы. Шейх Джассим сказал, что это все. Это его пятое и последнее предложение – принимай его или уходи.

По нашей информации, сумма заявки составляет 5 миллиардов долларов и дополнительный миллиард для финансирования инфраструктуры, включая игроков. У Глейзеров есть время до пятницы, чтобы принять ее или отклонить окончательно. Шейх Джассим готов уйти.

По данным Financial Times, предложение сэра Джима Рэтклиффа представляет собой поэтапное поглощение. Это означает, что сейчас он может получить 51 процент [акций], а Глейзеры могут быть вовлечены еще на несколько лет. Это было бы хорошей новостью для банкиров, которые зарабатывали деньги на «Манчестер Юнайтед» в течение последних 17 лет.

Я разговаривал с людьми, которые были вовлечены в этот процесс, и они не сдерживались в выражениях. Они сказали, что шейх Джассим расстроен, поскольку трансферное окно открывается через две недели. Они чувствуют, что этот процесс превратился в шутку», – сказал Солекол.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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27 комментариев

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answer89
Такое ощущение, что американские утырки так и не продадут клуб. Сколько это ещё может продолжаться
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Dm Kznts
Ответ #SharkTeam
саф был доволен глейзерами, факт. Только фаны манЮ не понимали и не понимают своего счастья
какого счастья, шарки? что ты уже несёшь? ))
+7
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Максим Ларченков
Бери Тоттенхем дурила!
+4
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Bishkek Reds
Ответ Алекс Мелкумян
У Глейзеров и их подсосов в руководстве МЮ явно какие то проблемы с логикой - при покупке игроков они не сбивают стоимость, а тупят до августа и платят сколько сказали. А при продаже клуба они не соглашаются на цену, которую сами же установили, а ПОВЫШАЮТ ее и покупатели уже в бешенстве отказываются. Наверное надо быть умным бизнесменом чтоб понимать такую логику.
Манчестер Юнайтед был куплен отцом всех глейзеров Мальколмом Глейзером. Позже он умирает и оставляет в наследство клуб всем членам семьи. Их около 4-5.

Дети никогда не были умными. Это их отец был бизнесменом
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Любезный Коссутий
большинство, из всей шестерки Глейзеров, не хотят продавать клуб, поэтому катарец не сможет его купить
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blaugrano
Глейзеры предлагают шейху выкупить долги, а клуб оставить им.
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Ноябрьский Набат
Ответ Максим Ларченков
Бери Тоттенхем дурила!
Полностью поддерживаю✊
Смотреть на "безтрофейник" уже надоело. Все мучаются... Игроки хотят боеспособный коллектив, вливания нефти и трофеи. А не просто гонять мяч. Да и появления конкурента МС, МЮ,Арсеналу,(Ньюкаслу) только пойдёт на пользу. Все бы выиграли от этого. И нам бы было интересно смотреть как строится очередной "клуб-убийца", как когда-то следили за МС.
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Alexander Yavriantz
Ответ Dm Kznts
какого счастья, шарки? что ты уже несёшь? ))
В принципе, если был бы эффективный менеджмент, то после ухода САФа не было бы такого спада и с Глейзерами. А тут всесильный Ферги ушёл и клуб был не готов к этому, процессом начали управлять дилетанты. Тут как раз и есть вина Глейзеров, что не назначили хороших управленцев, но они видимо привыкли, что всё само по себе идёт прекрасно и думали что и дальше так будет.
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Yu123
Ответ Dm Kznts
какого счастья, шарки? что ты уже несёшь? ))
счастье это когда у тебя владелец цистерна и покупает тебе каждое ТО защитника за 50+
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Bishkek Reds
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Человек так хочет вложить свои кровные миллиарды, а ему не дают добро. Купи уж Барсу, любой ценой! Только так можно спасти великий клуб
кому нужна твоя барса.
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
я так понял что как раз двое старших из семейки не хотят. а четверым младшим как раз улыбается счастье получить миллиард на рыло
ну либо так. где-то читал, что у них там расхождения во мнениях
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MURA
Ответ Dm Kznts
да думаю что всем этим глейзерам и джасимам глубоко наплевать и на израиль и на палестину ))
Может на Палестину наплевать, но отношения между этими народами ох не из простых.
Сам был свидетелем как на медицинской выставке презентовали новое ну очень дорогое оборудование и представители данного завода изготовителя вели запись на апробацию аппарата докторами из разных стран.
Получилось так что доктора из Израиля оказались в очереди выше чем группа докторов из арабских стран.
И тут встаёт один пожилой араб и говорит моя религия не позволяет дотрагиваться ко всему после евреев. Все в шоке от услышанного, но представитель завода после минутной тишины в аудитории дипломатично ответил что решит данную проблему.
В итоге привезли в срочном порядке второй аппарат отдельно для арабов.
Мораль сей басни такова что арабы закупают 500 шт таких аппаратов против 30 шт еврейских.
Надеемся что и тут арабы сумеют таким образом забрать МЮ.
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Dm Kznts
Ответ Тиджани Бабангида
Шейха вполне можно понять. Все эти набивания цены и оттягивание решения показывают нынешних владельцев исключительно с отвратительной стороны
потому что у них есть на руках предложение которое им больше улыбается.
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Никита Алексеев
Вся политика Юнайтед последние несколько сезонов просто шутка, потому что в руководстве клоуны
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Тиджани Бабангида
Шейха вполне можно понять. Все эти набивания цены и оттягивание решения показывают нынешних владельцев исключительно с отвратительной стороны
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Dm Kznts
худшего наказания чем глейзеры быть не может.
и самое горькое в том что САФ не смог их отрезать от клуба в своё время, то есть приложил к этому руку
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#SharkTeam
Ответ Dm Kznts
какого счастья, шарки? что ты уже несёшь? ))
До глейзеров сбыла куча миноритариев, хрен трансфер согласуешь. Все тянут бабло. С глейзерами стало лучше, и денег дают. А то что второго сафа нет ну что поделать
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#SharkTeam
Ответ Yu123
счастье это когда у тебя владелец цистерна и покупает тебе каждое ТО защитника за 50+
Хоть не за 80 и 100 бгг
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Диер Ташкент
похоже шейх в итоге пролетит
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Dm Kznts
Ответ MURA
Там за Палестину эти два народа столько лет не могут прийти к компромису, что говорить о Манчестере(((
да думаю что всем этим глейзерам и джасимам глубоко наплевать и на израиль и на палестину ))
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Ихарь Окенфэйлов
Человек так хочет вложить свои кровные миллиарды, а ему не дают добро. Купи уж Барсу, любой ценой! Только так можно спасти великий клуб
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Алекс Мелкумян
У Глейзеров и их подсосов в руководстве МЮ явно какие то проблемы с логикой - при покупке игроков они не сбивают стоимость, а тупят до августа и платят сколько сказали. А при продаже клуба они не соглашаются на цену, которую сами же установили, а ПОВЫШАЮТ ее и покупатели уже в бешенстве отказываются.
Наверное надо быть умным бизнесменом чтоб понимать такую логику.
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
большинство, из всей шестерки Глейзеров, не хотят продавать клуб, поэтому катарец не сможет его купить
я так понял что как раз двое старших из семейки не хотят.
а четверым младшим как раз улыбается счастье получить миллиард на рыло
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