Катарский шейх разочарован процессом продажи «Манчестер Юнайтед».

Вчера стало известно, что Джасим бин Хамад Аль Тани сделал пятое и последнее предложение о приобретении клуба. Ситуацию прокомментировал журналист Sky Sports Кавех Солекол.

«Шейх Джассим разочарован и сыт по горло. Это процесс приобретения, который длится уже семь месяцев – я думаю, мы все этим разочарованы. Шейх Джассим сказал, что это все. Это его пятое и последнее предложение – принимай его или уходи.

По нашей информации, сумма заявки составляет 5 миллиардов долларов и дополнительный миллиард для финансирования инфраструктуры, включая игроков. У Глейзеров есть время до пятницы, чтобы принять ее или отклонить окончательно. Шейх Джассим готов уйти.

По данным Financial Times, предложение сэра представляет собой поэтапное поглощение. Это означает, что сейчас он может получить 51 процент [акций], а Глейзеры могут быть вовлечены еще на несколько лет. Это было бы хорошей новостью для банкиров, которые зарабатывали деньги на « » в течение последних 17 лет.

Я разговаривал с людьми, которые были вовлечены в этот процесс, и они не сдерживались в выражениях. Они сказали, что шейх Джассим расстроен, поскольку трансферное окно открывается через две недели. Они чувствуют, что этот процесс превратился в шутку», – сказал Солекол.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?