«Ростов» подпишет Ионова на 2 года и не продлит Полоза («РБ Спорт»)

Алексей Ионов возвращается в «Ростов» свободным агентом.

34-летний экс-хавбек « » подпишет с дончанами 2-летний контракт, сообщает «РБ Спорт».

Также « », по данным источника, не продлит соглашение с .

В 25 играх минувшего сезона Мир РПЛ у форварда 8 мячей. Подробнее его статистика – здесь.

уже выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год.

В 27 матчах минувшего сезона Мир на его счету 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.