«Ростов» подпишет Ионова на 2 года и не продлит Полоза («РБ Спорт»)
Алексей Ионов возвращается в «Ростов» свободным агентом.
34-летний экс-хавбек «Краснодара» подпишет с дончанами 2-летний контракт, сообщает «РБ Спорт».
Также «Ростов», по данным источника, не продлит соглашение с Дмитрием Полозом.
В 25 играх минувшего сезона Мир РПЛ у форварда 8 мячей. Подробнее его статистика – здесь.
Ионов уже выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год.
В 27 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на его счету 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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