«Ростов» подпишет Ионова на 2 года и не продлит Полоза («РБ Спорт»)

Теги Ростов Алексей Ионов премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Дмитрий Полоз Футбол

Алексей Ионов возвращается в «Ростов» свободным агентом.

34-летний экс-хавбек «Краснодара» подпишет с дончанами 2-летний контракт, сообщает «РБ Спорт».

Также «Ростов», по данным источника, не продлит соглашение с Дмитрием Полозом.

В 25 играх минувшего сезона Мир РПЛ у форварда 8 мячей. Подробнее его статистика – здесь.

Ионов уже выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год.

В 27 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на его счету 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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8 комментариев

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DancePunk
Наконец-то нормальные новости. А то все Мбаппе в Реал…..
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БляхаджинсКарпина
Ответ ВладимирНеПутин
Полоз в Краснодар?
судя по новостям- в ПСЖ вместо Мбаппе
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ВладимирНеПутин
Полоз в Краснодар?
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Spaten
Это ж мы тут решили ))
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Выкидыш
хрен на хрен менять только время терять...
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Ростовский
Ростов топ. В следующем сезоне тоже за медали должны бороться.
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Сергей Жарковский
Куда теперь идти солдату...
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RAMIK
Ответ ВладимирНеПутин
Полоз в Краснодар?
Он сильно сдал. Думаю окажется либо в Рубине либо в НН.
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