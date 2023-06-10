Агент о выкупе Евгения Чернова «Ростовом»: «Все сложится положительно с большой долей вероятности»

Агент Евгения Чернова оценил вероятность выкупа защитника «Ростовом».

Права на 30‑летнего игрока принадлежат « », аренда в донском клубе подошла к концу.

— Как продвигаются переговоры по выкупу ? Есть ли прогноз, когда состоится подписание контракта между « » и игроком?

— Все в процессе. Все, что могу пока сказать: Женя сам бы с удовольствием остался в «Ростове», и сам клуб хочет его видеть у себя. Так что, думаю, с большой долей вероятности все сложится положительно.

Но трансферы — дело такое, все каждый день меняется. Есть суеверия на этот счет, — сказал Олег Шигаев.