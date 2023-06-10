Агент о выкупе Евгения Чернова «Ростовом»: «Все сложится положительно с большой долей вероятности»

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Евгений Чернов Футбол

Агент Евгения Чернова оценил вероятность выкупа защитника «Ростовом».

Права на 30‑летнего игрока принадлежат «Краснодару», аренда в донском клубе подошла к концу.

— Как продвигаются переговоры по выкупу Чернова? Есть ли прогноз, когда состоится подписание контракта между «Ростовом» и игроком?

— Все в процессе. Все, что могу пока сказать: Женя сам бы с удовольствием остался в «Ростове», и сам клуб хочет его видеть у себя. Так что, думаю, с большой долей вероятности все сложится положительно.

Но трансферы — дело такое, все каждый день меняется. Есть суеверия на этот счет, — сказал Олег Шигаев.

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1 комментарий

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Valeriy Komarow
Договорятся, проблем по трансферам между этими клубами никогда не возникало.
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