Заа – приоритетный вариант для «ПСЖ». Сообщалось, что вингер договорился с «Аль-Насром»

«ПСЖ» хочет подписать Уилфрид Заа.

Контракт 30-летнего вингера с «Кристал Пэлас» рассчитан до конца этого сезона. И футболист покинет клуб.

Заа – приоритетный вариант «ПСЖ». В парижском клубе считают, что футболист способен придать энергии, которой не хватало атаке в некоторых матчах сезона, сообщает Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Заа договорился с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне АПЛ Заа провел 24 матча, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.