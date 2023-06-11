Заа – приоритетный вариант для «ПСЖ». Сообщалось, что вингер договорился с «Аль-Насром»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Кристал Пэлас Аль-Наср Эр-Рияд Уилфрид Заа Футбол

«ПСЖ» хочет подписать Уилфрид Заа.

Контракт 30-летнего вингера с «Кристал Пэлас» рассчитан до конца этого сезона. И футболист покинет клуб.

Заа – приоритетный вариант «ПСЖ». В парижском клубе считают, что футболист способен придать энергии, которой не хватало атаке в некоторых матчах сезона, сообщает Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Заа договорился с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне АПЛ Заа провел 24 матча, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.

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2 комментария

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Фарид Харисов
Не знаю, что на уме у самого Заа, но вообще футболист хороший, хотелось бы ещё на него посмотреть в +- топ клубе и ЛЧ.

Но арабы с большими контрактами не бесконечны.
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che kaif
Рано ехать к старикам.еще может попылить для европейцев
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