Карпин о наказаниях судей: «Если штраф за курение будет 100 рублей, я буду курить везде. А если штраф миллион евро, то не буду»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин ЭСК РФС Футбол

Валерий Карпин считает, что судьи должны подвергаться более строгому наказанию за ошибки.

– Такой орган, как ЭСК, вообще нужен?

– Нужен, если потом есть мера наказания для ошибившегося судьи. И мера серьезная.

Например, если мне скажут, что в каком-то месте за курение штраф сто рублей, я буду курить везде, просто платить каждый раз по сто рублей. А если штраф будет миллион евро, то не буду. То же самое с судьями.

У нас как? Ошибся – пропустил один-два тура. Или даже не пропустил, а пошел судить на ВАР и ошибаться уже там, – сказал главный тренер «Ростова».

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
И кто останется судить при более серьёзных наказаниях
С улицы будут брать?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
все гениальное просто, также надо штрафовать и этих бездарей в ЭСК
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
А кто судить пройдёт если за обычную ошибку будут большими деньгами штрафовать? Валера будет тренировать если за поражение будет гигантский штраф?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Если пенальти за матч
Не поставлен хотя бы раз,
То уже однозначно,
Арбитр - #######!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Броманталь
Если будут большие штрафы то судьи ВАР будут по 10 минут смотреть. Зачем им нужна такая ответственность ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Броманталь
Карпин не понимает что самая главная проблема это недостаток квалифицированных судей. Их ОЧЕНЬ мало чтобы выстроить конкурентную систему «ошибся - пропускаешь несколько месяцев».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Надо так: ошибся - прослушал какой-нибудь 20-часовой курс "молодого судьи" с разбором ошибок. Ошибся ещё - 40-часовой курс. Ну а если за сезон три раза ошибся - отдыхать до конца сезона, потом экзамен на судью пересдавать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Ответ damondiamond
все гениальное просто, также надо штрафовать и этих бездарей в ЭСК
тогда они распустят этот ЭСК, ибо если их начнут штрафовать - то для них это будет не прибыльный бизнес))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий