Президент «Торпедо» Савин: «Я охреневаю от судейства в РПЛ. Понимаю трактовки правил, но не понимаю, почему арбитры их по-разному объясняют»

Теги премьер-лига Россия судьи Торпедо Спорт-Экспресс ЭСК РФС контент Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» выразил недовольство работой судей Мир РПЛ.

«Я охреневаю от судейства в РПЛ. Понимаю трактовки правил, но не понимаю, почему арбитры их по-разному объясняют. ЭСК нам готовит одно, потом судьи делают другое, а ЭСК потом меняет свою позицию.

Мы высказывали свою позицию: к экспертно-судейской комиссии огромные вопросы, и им надо задуматься о существовании этого органа и людей, которые в нем работают. Понятно, что это тяжелая работа, но если не получается принимать решения, то надо что-то делать», – сказал Ярослав Савин. 

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15 комментариев

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Arturitto
Если бы не судейские ошибки,Торпедо уверенно шло бы на пятом месте.
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Дэннис Молинарев
А от своей работы и результатов своей команды ты не охреневаешь?
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xoms
Ответ Arturitto
Если бы не судейские ошибки,Торпедо уверенно шло бы на пятом месте.
Боролись бы за чемпионство, судьи такой состав задвинули!
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goshforever
Пора в Первый дивизион обратно. Там таких проблем нет
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несахар
все равны, но некоторые равнее
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А.Э.РАСИМ
Все президенты команд высшей лиги охреневают от судейства в РПЛ одинаково.
Никто из них не мог бы сказать, или вернее, признаться, что не знают трактовок.
Но и каждый признался бы, что не понимают почему эти трактовки разные.
То есть, это общий фон, как, например , положение команд на старте турнира.

Поэтому, это алиби не проходит.

Философические наклонности президента Торпедо делают удручающее впечатление от игры Торпедо в течение сезона еще более мрачными.
Теперь понимаешь, что и президент, как и команда не были готовы к сезону.

На самом деле после нескольких туров даже хор Турецкого знал, Торпедо с такой грустной, серой, безысходной игрой в высшей лиге только для драматизма.
Спартак веселил народ, Зенит работал, как и всякое госучереждение, ЦСКА воевал, Зарема была конфрансье, Канчельскис был собутыльником, Мостовой дураком, а Торпедо было "Грозовым перевалом" этого действия.
После каждого матча Торпедо хотелось плакать, настолько сердце не выдерживало происходящее.
Честно говоря, для такой ситуации Торпедо держалось довольно долго.
А так еще очень сырые.
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Сергей Жарковский
А РПЛ охреневает от Торпедо!🤣
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Мукунку хороший
В ФНЛ всё объяснят
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Svobodu Mne
С кутеповым в составе, виноваты судьи)
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Balt
Тренеров меняют, процессы наладить не могут, а виноваты судьи.
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OldRedWhite
Ответ Дэннис Молинарев
А от своей работы и результатов своей команды ты не охреневаешь?
+/
Вчера был матч за выход в Чемпионшип !
Там судья так чудил , что по его ходу я стал болеть уже не за Шеффилд Wednesday , а за Барнсли )))
Всюду судьи хороши, но оправдать их работой не какой-то конкретный матч, а сезон - чересчур !
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