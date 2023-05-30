Президент «Торпедо» Савин: «Я охреневаю от судейства в РПЛ. Понимаю трактовки правил, но не понимаю, почему арбитры их по-разному объясняют»
Президент «Торпедо» выразил недовольство работой судей Мир РПЛ.
«Я охреневаю от судейства в РПЛ. Понимаю трактовки правил, но не понимаю, почему арбитры их по-разному объясняют. ЭСК нам готовит одно, потом судьи делают другое, а ЭСК потом меняет свою позицию.
Мы высказывали свою позицию: к экспертно-судейской комиссии огромные вопросы, и им надо задуматься о существовании этого органа и людей, которые в нем работают. Понятно, что это тяжелая работа, но если не получается принимать решения, то надо что-то делать», – сказал Ярослав Савин.
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Никто из них не мог бы сказать, или вернее, признаться, что не знают трактовок.
Но и каждый признался бы, что не понимают почему эти трактовки разные.
То есть, это общий фон, как, например , положение команд на старте турнира.
Поэтому, это алиби не проходит.
Философические наклонности президента Торпедо делают удручающее впечатление от игры Торпедо в течение сезона еще более мрачными.
Теперь понимаешь, что и президент, как и команда не были готовы к сезону.
На самом деле после нескольких туров даже хор Турецкого знал, Торпедо с такой грустной, серой, безысходной игрой в высшей лиге только для драматизма.
Спартак веселил народ, Зенит работал, как и всякое госучереждение, ЦСКА воевал, Зарема была конфрансье, Канчельскис был собутыльником, Мостовой дураком, а Торпедо было "Грозовым перевалом" этого действия.
После каждого матча Торпедо хотелось плакать, настолько сердце не выдерживало происходящее.
Честно говоря, для такой ситуации Торпедо держалось довольно долго.
А так еще очень сырые.
Вчера был матч за выход в Чемпионшип !
Там судья так чудил , что по его ходу я стал болеть уже не за Шеффилд Wednesday , а за Барнсли )))
Всюду судьи хороши, но оправдать их работой не какой-то конкретный матч, а сезон - чересчур !