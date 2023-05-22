Киммих не намерен уходить из «Баварии». «Барселона» не связывалась с хавбеком

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих не планирует уходить из «Баварии».

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему полузащитнику проявляет «Барселона». 

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, каталонский клуб еще не связывался с игроком. У Киммиха нет агента, переговоры о продлении контракта с «Баварией» он вел сам. 

Йозуа не намерен покидать мюнхенский клуб. Его контракт рассчитан до 2025 года. 

Подробную статистику хавбека можно найти здесь.  

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31 комментарий

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Andria Managadze
Ответ DolJun
зачем киммиху уходить на понижение в барсу? думаю он как узнал про интерес фк мем - то сразу попросил агента продлить контракт
ФК Мем влител второму составу Сити хорошенько вчера
+21
-3
+18
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petro42z
Ответ А. Мостовой
Барселона исторический хозяин Баварии. Лева подтвердит
Даже настоящий Мостовой такую чушь не смог бы выдавить из своих уст
+19
-2
+17
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Egorushka56
Всё логично. Лидер полузащиты, будущий капитан команды должен оставаться в Мюнхене.
+14
0
+14
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Ave_milk
Ему уже 28?! Ужас какой, куда время бежит…
+4
0
+4
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DolJun
Ответ А. Мостовой
Барселона исторический хозяин Баварии. Лева подтвердит
всегда доставляли люди из параллельной реальности, где барса побеждала 8-2, месси играл за реал, а эвребе подсуживал челси)
+7
-4
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Михо
Ответ А. Мостовой
Барселона исторический хозяин Баварии. Лева подтвердит
Барса игрушка Баварии😃
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SaH4r.
Ответ DolJun
зачем киммиху уходить на понижение в барсу? думаю он как узнал про интерес фк мем - то сразу попросил агента продлить контракт
чипси уже в зоне вылета надеюсь? слышал вчера молодёжке Сити проиграли
+4
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Sonnenschein
Ответ А. Мостовой
Барселона исторический хозяин Баварии. Лева подтвердит
Ахахахахахахахахахахахаха
+6
-4
+2
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Розовопопый пони
Ответ Sundance Neeskens
Левандовски был лидером нападения, Алаба был лидером защиты, Зюле, Тьяго и Кроос были тоже важными игроками. Но все так или иначе покинули клуб. То что даже появляются уже слухи о возможном уходе Киммиха, являющегося один из краеугольных камней команды, должно настораживать.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам. Если верить каждому вбросу, то Рибери провел успешную карьеру в Мадриде, Мюллер отлично прижился в МЮ, а Гави сидит на скамейке Баварии и борется за игровое время с Горецкой и Гравенберхом)
+2
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Святослав Федорович
Барселона до схи пор считает, что может "интересоваться" лучшими в мире. Только если не можешь зарегистрировать контракт Гави, то о каком Киммихе может идти речь?
+6
-5
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fellx
Ответ А. Мостовой
Барселона исторический хозяин Баварии. Лева подтвердит
🤔🤔🤔🤔
+3
-2
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Doctor Bykov
Ответ Sundance Neeskens
Дело в том, что это не было рядовым вбросом. О том, что кто-то из окружения Киммиха предложил услуги игрока Барселоне сообщил Жерар Ромеро. А он за последние 2-3 года был самым достоверным источником насчет всего, что касается Барселоны и давал инфу гораздо раньше других журналистов.
У Киммиха нет окружения.
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Fona
Ответ Karl0709
Так же писали про Левандовски, значит точно перейдет.
По-моему имя противного агента Левандовски знают все, а у Йозуа его даже нет, как-то не получается прочитать полный текст, да?
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Артём Толоконников
Жаль, значит Субименди подпишут
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Юра Зыков
Ответ Sundance Neeskens
Левандовски был лидером нападения, Алаба был лидером защиты, Зюле, Тьяго и Кроос были тоже важными игроками. Но все так или иначе покинули клуб. То что даже появляются уже слухи о возможном уходе Киммиха, являющегося один из краеугольных камней команды, должно настораживать.
Левандовски в открытую говорил что потерял мотивацию в Баварии(на горизонте замоячил Мане) и его отпустили,Алаба ушёл свободным агентом(тк как хотел в Реал о чем он мечтал с детство),Зюле не был важным игроком так как стал травматом и Тьяго в чистую слил горетцке конкуренцию,Кроос же хотел гаранировано место в старте и приличное повышение зп.
Киммих ключевое звено в Баварии и вряд-ли они отдадут Барсе при нынешних отношений,если он и уйдёт то уйдёт к своему любимчику Пепу а шарлатан уж явно больше Барселоны предложит)
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Юра Зыков
Ответ Sundance Neeskens
Дело в том, что это не было рядовым вбросом. О том, что кто-то из окружения Киммиха предложил услуги игрока Барселоне сообщил Жерар Ромеро. А он за последние 2-3 года был самым достоверным источником насчет всего, что касается Барселоны и давал инфу гораздо раньше других журналистов.
Ну да,только Плеттенберга(второй фабрицио для Баварии)утверждает что Киммих останется в Баварии на долгие годы)
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Doctor Bykov
Ответ Sundance Neeskens
Левандовски был лидером нападения, Алаба был лидером защиты, Зюле, Тьяго и Кроос были тоже важными игроками. Но все так или иначе покинули клуб. То что даже появляются уже слухи о возможном уходе Киммиха, являющегося один из краеугольных камней команды, должно настораживать.
Тьяго покинул клуб потому что проиграл место в основе Горецке, Зюле покинул клуб потому что к 26 годам успел два раза порвать кресты, заиметь хронику со спиной, лишний вес и дважды переболел короной
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Sundance Neeskens
Ответ Розовопопый пони
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам. Если верить каждому вбросу, то Рибери провел успешную карьеру в Мадриде, Мюллер отлично прижился в МЮ, а Гави сидит на скамейке Баварии и борется за игровое время с Горецкой и Гравенберхом)
Дело в том, что это не было рядовым вбросом. О том, что кто-то из окружения Киммиха предложил услуги игрока Барселоне сообщил Жерар Ромеро. А он за последние 2-3 года был самым достоверным источником насчет всего, что касается Барселоны и давал инфу гораздо раньше других журналистов.
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Альберт Акчурин
Ответ Артём Толоконников
Жаль, значит Субименди подпишут
Да он вроде как уже сказал что не хочет уходить из сосьедада
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