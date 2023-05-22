Киммих не намерен уходить из «Баварии». «Барселона» не связывалась с хавбеком

Йозуа Киммих не планирует уходить из «Баварии».

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему полузащитнику проявляет « ».

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, каталонский клуб еще не связывался с игроком. У Киммиха нет агента, переговоры о продлении контракта с «Баварией» он вел сам.

не намерен покидать мюнхенский клуб. Его контракт рассчитан до 2025 года.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!