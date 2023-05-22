Киммих не намерен уходить из «Баварии». «Барселона» не связывалась с хавбеком
Йозуа Киммих не планирует уходить из «Баварии».
Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему полузащитнику проявляет «Барселона».
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, каталонский клуб еще не связывался с игроком. У Киммиха нет агента, переговоры о продлении контракта с «Баварией» он вел сам.
Йозуа не намерен покидать мюнхенский клуб. Его контракт рассчитан до 2025 года.
Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
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Киммих ключевое звено в Баварии и вряд-ли они отдадут Барсе при нынешних отношений,если он и уйдёт то уйдёт к своему любимчику Пепу а шарлатан уж явно больше Барселоны предложит)