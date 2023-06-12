Левандовски о переходе в Саудовскую Аравию: «Не думаю об этом. Сейчас у меня другие приоритеты»

Теги Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски заявил, что не планирует переходить в Саудовскую Аравию.

Нападающий «Барселоны» ответил на вопрос о том, обращались к нему саудовские клубы с предложениями о трансфере. 

«Такой темы не было. Так что я не думаю об этом, потому что зачем мне думать о теме, которой нет.

Я вижу, что происходит [в Саудовской Аравии], но меня это не касается, у меня сейчас другие приоритеты», – сказал Левандовски.

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4 комментария

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Сергей К
У каждого "приоритета"- есть цена...
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murad mirzaev
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я всегда мечтал играть в Лиге Европы добавил Левандовски.
всегда мечтал опробовать набивание статистики на Эльче и Кадисах)
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