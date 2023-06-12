Левандовски о переходе в Саудовскую Аравию: «Не думаю об этом. Сейчас у меня другие приоритеты»
Роберт Левандовски заявил, что не планирует переходить в Саудовскую Аравию.
Нападающий «Барселоны» ответил на вопрос о том, обращались к нему саудовские клубы с предложениями о трансфере.
«Такой темы не было. Так что я не думаю об этом, потому что зачем мне думать о теме, которой нет.
Я вижу, что происходит [в Саудовской Аравии], но меня это не касается, у меня сейчас другие приоритеты», – сказал Левандовски.
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