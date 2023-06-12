Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии (Bild)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Тони Кроос отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Полузащитник «Реала» получил предложение присоединиться к амбициозному арабскому футбольному проекту, но он ответил отказом, сообщает As со ссылкой на Bild.

Арабские клуб следили за ситуацией вокруг немецкого хавбека, чей контракт истекает в конце месяца. Футболист отклонил полученное предложение, несмотря на то, что «Мадрид» еще не объявил о продлении соглашения с ним.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Подробную статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь

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12 комментариев

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pit4er
На что они вообще рассчитывали, он же главный критик нарушений прав человека в арабских странах – это было бы верхом лицемерия, если бы именно Кроос продался
+12
-1
+11
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ZA.RMA
Отличная новость. Не хотелось бы в этом году прощаться еще с Кроосом и Модричем
+12
-3
+9
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Пошлю любого, кто против футбола!
Кроос ещё попылит в любом клубе ТОП 5 легко, рано ему на пенсию
+9
-1
+8
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Спартак Уокер
Надо оставаться в Реале он ещё не слишком стар
+3
0
+3
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0:4 на спотифай камп ноу
Новость про Реал фанаты сосарсы тут как тут
+1
0
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Роман
Кросс ещё нужен Реалу.
0
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resistance1984
Ну и чудненько, а то скупка саудитами всех и вся уже напрягает
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