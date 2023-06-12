Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии (Bild)
Тони Кроос отказался от перехода в Саудовскую Аравию.
Полузащитник «Реала» получил предложение присоединиться к амбициозному арабскому футбольному проекту, но он ответил отказом, сообщает As со ссылкой на Bild.
Арабские клуб следили за ситуацией вокруг немецкого хавбека, чей контракт истекает в конце месяца. Футболист отклонил полученное предложение, несмотря на то, что «Мадрид» еще не объявил о продлении соглашения с ним.
Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Подробную статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь.
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