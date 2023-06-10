Модричу дают 80+20 млн евро за 2 года в Саудовской Аравии. Хавбек «Реала» думает

Лука Модрич может покинуть «Реал» и уехать в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что 37-летнему хавбеку сборной Хорватии предлагали 120 млн евро за 3 года в Саудовской Аравии. Однако позже стало известно, что не намерен покидать « », он не получал предложений из Саудовской Аравии и отклонил одно из Катара несколько недель назад.

Однако теперь журналист Marca Рамон Альварес де Мон сообщает, что у Модрича все же есть предложение из Саудовской Аравии.

Обладателю «Золотого мяча» предложили контракт на два года на 80 миллионов евро, еще 20 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Утверждается, что Модрич думает об этой возможности.

Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?