Модричу дают 80+20 млн евро за 2 года в Саудовской Аравии. Хавбек «Реала» думает

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Лука Модрич может покинуть «Реал» и уехать в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что 37-летнему хавбеку сборной Хорватии предлагали 120 млн евро за 3 года в Саудовской Аравии. Однако позже стало известно, что Лука не намерен покидать «Реал», он не получал предложений из Саудовской Аравии и отклонил одно из Катара несколько недель назад.

Однако теперь журналист Marca Рамон Альварес де Мон сообщает, что у Модрича все же есть предложение из Саудовской Аравии.

Обладателю «Золотого мяча» предложили контракт на два года на 80 миллионов евро, еще 20 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Утверждается, что Модрич думает об этой возможности.

Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?

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46 комментариев

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Sobachkin
Вот где СуперЛига будет
+66
-2
+64
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Under
странно, всем по сотке в год, он что, хуже?
+36
-2
+34
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Cearvm
Это какое-то стыдное предложение после 100 млн Бензема в год. Так-то Модрич круче француза на своей позиции в поколении, я бы сказал лучший без натяжек, да и ЗМ забрал. Тому же Канте тоже 100 дают. Возраст-возрастом, но и других игроков явно не ради игры покупают.
+20
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Under
Ответ Sobachkin
Вот где СуперЛига будет
пенсионерская
+12
-2
+10
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Геннадий Тимченко
Ответ HI MARS
Надо соглашаться.Деньги сумасшедшие
да и скоро они наберут некое количество звёзд и скажут стоп "большим расходам"
+5
-1
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Леджер
Перес наверное в шоке, если и Молния согласится)
Из-за арабских денег, перестройку в Реале теперь нужно раньше делать
+4
0
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HI MARS
Надо соглашаться.Деньги сумасшедшие
+6
-3
+3
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зак
Модрич 100 за 2 года отлично, пускай на пенсию заработает..
+2
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Андрей Хенто
Надеюсь, что все же останется, станет наставником для Джуда вместе с Тони и закончит свою карьеру в Мадриде.
+5
-3
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Yu123
Ответ Sobachkin
Вот где СуперЛига будет
кому не всё равно на дедов 35+ и где они играют, очередной катар(млс)
+2
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Andrey Andreev
Ответ Геннадий Тимченко
да и скоро они наберут некое количество звёзд и скажут стоп "большим расходам"
Да, уже не раз такое было, в Китае том же
+2
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bolshovandrey
Ответ Andrey Andreev
Да, уже не раз такое было, в Китае том же
в Китае немного не то было. Там ввели жестокий потолок зарплат, особенно на зп легионеров. Вот все и побежали. У арабов все. решают шейхи, сидящие на бездонной бочке. Какие у них цели не понятно. Вряд ли они всерьез смогут претендовать на ЧМ в 2030
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Безенчук и нимфы
Арабы решили весь переспел собрать.
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fede valverde
До сих пор не верится, что такую сумму дают не какому-нибудь клубу за трансфер, а игроку
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читай ниже ↙
Если это произойдет, то обладателей ЗМ в Европе не будет, все в Саудии и Америке
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Геннадий Тимченко
да и скоро они наберут некое количество звёзд и скажут стоп "большим расходам"
по ходу это только начало,, что дальше будет... аж страшно), я не шучу, денег у шейхов много, на лошадок своих, скачки, ставить стало скучно, ща наберут 2-3 сборные мира в разные клубы и начнут развлекаться на всё деньги), не,конечно не на все
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Mbest77
Ответ Sobachkin
Вот где СуперЛига будет
Скорее Лига Легенд. Помните в Москве проводился Кубок Легенд среди возрастных бывших футболистов. Так там будет такая лига )
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Водяра
Ответ Cearvm
Это какое-то стыдное предложение после 100 млн Бензема в год. Так-то Модрич круче француза на своей позиции в поколении, я бы сказал лучший без натяжек, да и ЗМ забрал. Тому же Канте тоже 100 дают. Возраст-возрастом, но и других игроков явно не ради игры покупают.
Он не мусульманин, поэтому меньше дают.
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Геннадий Тимченко
Ответ Andrey Andreev
Да, уже не раз такое было, в Китае том же
на и у нас было - вспомните Анжи🤣
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Alex Alex
Ответ Andrey Andreev
Да, уже не раз такое было, в Китае том же
в КНР нет бездонной бочки денег
у арабов есть
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Нефанатик
Ответ Alex Alex
за такие деньги надо переезжать. не надо слушать мамкиных аналитиков. профессиональный спорт это такая же работа и если сыпят в 10 раз больше - только совсем дибил или альтруист откажется
Мамкины аналитики последняя инстанция которых кто то вообще слушает ))
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Анатолий Бергер
Если уйдёт, думаю уйдёт на хорошей ноте. Всё что можно с Реалом уже выиграл.
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KenyaKana
Ответ markoolio
не мусульманин
Ахаххаха
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timewritter
Че думать, надо брать приз
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Jack & Daniels
Че думать) норм пенсия)
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