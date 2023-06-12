Модрич хочет остаться в «Реале», несмотря на интерес из Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» предлагает ему 80 млн евро в год

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Футбол

Лука Модрич не планирует переходить в Саудовскую Аравию.

По информации Marca, полузащитник «Реала» хочет остаться в мадридском клубе на следующий сезон, несмотря на предложение от «Аль-Ахли». Саудовский клуб предлагает игроку выгодный контракт – его зарплата может составить 80 миллионов евро за сезон.

Сам футболист предпочитает закончить карьеру именно в «Реале». Ожидается, что после матчей Лиги наций Модрич вернется в Мадрид, где будет подписан контракт еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Ла Лиги 37-летний хавбек провел 33 матча, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Подробную статистику хорвата можно найти здесь.

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Было бы славно! Как было бы красиво, если бы Лука закончил бы свою карьеру в «Реале»! В любом случае мы отнесёмся с уважением к любому решению хорвата, потому что вклад Модрича в успехи «Мадрида» невозможно переоценить!
+33
-5
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧИКО
Я фанат Барсы, но Модрича очень уважаю. Молодец парень если не соблазниться деньгами и отстоит своё достойное имя в мировом футболе….а денег кинешь более чем достаточно …
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Деньги не все решают. Надеюсь, что Модрич все же останется и закончит свою великую карьеру в ставшим родным Мадриде.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
like a boss
Не только Игрочище, но и Человечище.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billfan
Ответ инок
Деньги не все решают. Надеюсь, что Модрич все же останется и закончит свою великую карьеру в ставшим родным Мадриде.
Любой человек 10 раз подумает прежде чем отказаться от предложения, по которому зп увеличивается в 8 раз.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Надеюсь, что все же маэстро останется на сезон и под бурные овации на обновленном Бернабеу завершит свою клубную карьеру вместе с Тони. Это будет красиво и возможно еще и сыграет на Евро и уйдет как Зидан. Он это заслужил. Ну и вместе с Кроосом многое могут дать Беллингема. У таких мастеров всегда есть чему поучиться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
но ты смог.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Язвительный комментарий от куклы ВудуФутбола - считай как похвала :)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Если это так, то достоин апплодисментов. Из всех последних обладателей Золотого мяча похоже единственный кто закончит на самом высоком уровне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ MrEkolog
Можно подумать в Реале он за шапку сухарей играет. Благороднооо, аж оторопь берёт. А шейхам пора уже начать себя уважать, а не скупать все что с ценником побольше.
себя уважать? Так они и не скупают что сценником побольше, тогда бы они боролись за Холландов и т.д., а так они подписывают под рост чемпа возрастных легенд, первый шаг к росту, а потом пойдут "Оскары" и "Халки" с "Вицелями" и т.д.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Модрич заслужил играть там где считает нужным.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Удаление комментов - классика😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Пименов
Ответ v.belorussky
Кстати, Ракитич ничуть не хуже Модрича, но не так распиарен. И липовый ЗМ ему не вручали.
Вы красный накладной нос, кажется, уронили.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ зак
Модрич топ, но надо уходить во время давать дорогу молодым, тебе предлогают 80 млн. в год, соглашайся..
у нас вся линия атаки и полузащиты это молодежь. и сейчас Лука и Тони нужны Реалу,не меньше чем в 17.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ ЧИКО
Я фанат Барсы, но Модрича очень уважаю. Молодец парень если не соблазниться деньгами и отстоит своё достойное имя в мировом футболе….а денег кинешь более чем достаточно …
Респект тебе. Под твоей комментарией висит коммент Гуру. Вроде бы болеете оба за один клуб, но....(не могу объяснить без мата)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Так ответь, зачем новый создал? Больше не удается набирать много плюсов или решил начать все с чистого листа, когда стал местным 🤡?)
Ты ответь, зачем тебе, rigobersong, второй аккаунт? Мало грязи в комментах, решил и со второго аккаунта добавлять это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дворовый футболист
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
А что с дамами не так? 🤡
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batyr Sultanov
Ответ Не уверен!!
Модрич видимо ждёт соточку
+ если и ехать туда то по максимально жирному контракту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Было бы славно! Как было бы красиво, если бы Лука закончил бы свою карьеру в «Реале»! В любом случае мы отнесёмся с уважением к любому решению хорвата, потому что вклад Модрича в успехи «Мадрида» невозможно переоценить!
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Ответ Иван Пименов
Вы красный накладной нос, кажется, уронили.
По факту есть что сказать, Иван Пименов?

Чем Ракитич хуже Модрича?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artcity
Будет нормально если согласится.
Конец карьеры и тут такой финальный бонус предлагают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
По информации немецких и испанских СМИ Кроос также отклонил очень большое предложение от арабов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muzaffer
Модрич хочет остаться в «Реале»,
Реал хочет чтобы «Модрич» остался в Мадриде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий