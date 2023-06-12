Модрич хочет остаться в «Реале», несмотря на интерес из Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» предлагает ему 80 млн евро в год
Лука Модрич не планирует переходить в Саудовскую Аравию.
По информации Marca, полузащитник «Реала» хочет остаться в мадридском клубе на следующий сезон, несмотря на предложение от «Аль-Ахли». Саудовский клуб предлагает игроку выгодный контракт – его зарплата может составить 80 миллионов евро за сезон.
Сам футболист предпочитает закончить карьеру именно в «Реале». Ожидается, что после матчей Лиги наций Модрич вернется в Мадрид, где будет подписан контракт еще на один сезон.
В прошедшем сезоне Ла Лиги 37-летний хавбек провел 33 матча, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Подробную статистику хорвата можно найти здесь.
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Реал хочет чтобы «Модрич» остался в Мадриде.