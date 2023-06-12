Модрич хочет остаться в «Реале», несмотря на интерес из Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» предлагает ему 80 млн евро в год

Лука Модрич не планирует переходить в Саудовскую Аравию.

По информации Marca, полузащитник « » хочет остаться в мадридском клубе на следующий сезон, несмотря на предложение от « ». Саудовский клуб предлагает игроку выгодный контракт – его зарплата может составить 80 миллионов евро за сезон.

Сам футболист предпочитает закончить карьеру именно в «Реале». Ожидается, что после матчей Лиги наций вернется в Мадрид, где будет подписан контракт еще на один сезон.

В прошедшем сезоне 37-летний хавбек провел 33 матча, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Подробную статистику хорвата можно найти здесь.