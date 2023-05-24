«Спартаку» интересен Глебов. Клуб готов предложить 6-7 млн евро, «Ростов» хочет не менее 10 млн (Иван Карпов)

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Глебов Пол Эшуорт Футбол

«Спартаку» интересен полузащитник Данил Глебов.

Московский клуб заинтересован в приобретении футболиста «Ростова», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Кандидатуру Глебова предложил спортивный директор Пол Эшуорт, заручившись поддержкой члена совета директоров Олега Малышева. 

«Спартак» готов предложить за трансфер Глебова не более 6-7 миллионов евро. «Ростов» хочет получить не менее 10 миллионов. 

Ранее сообщалось, что Эшуорт и главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль расходятся во взглядах насчет трансферов. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Глебов провел 27 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

90 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
кто глупее: Спартак, который хочет купить этот брусок(хоть и с паспортом) или Ростов, который не отдает за такие деньги?)
+115
-11
+104
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
В Москву ехать надо, Даня. Там все деньги, брат
+75
-7
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Забровский
Это мы так покупаем игрока с именем за 30 лямов до 27 лет?)
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксяоми Ноутов
Ответ Дмитрий Агалаков
Уже не первый раз Глебова в Спартак сватают. Скорее всего, агент усердно старается. Игрок он не самый плохой, но не сказать, что лучше тех, кто на его позиции в Спартаке сейчас.
не лучше Литвинова, у которого пас значительно лучше и дальний пас хорош.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Агалаков
Уже не первый раз Глебова в Спартак сватают. Скорее всего, агент усердно старается. Игрок он не самый плохой, но не сказать, что лучше тех, кто на его позиции в Спартаке сейчас.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тарас Сагайдак
Ответ Pelerin
Зачем? Мевлю уже брали (
Мевля за Ростов уже 4 года не играет
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Лебединский
Нахрен он Спартаку за 6-7 млн!? За эти деньги можно взять двух латиносов топовых!!!!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Зачем? Мевлю уже брали (
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Румянцев
Ответ Three Days Grace
кто глупее: Спартак, который хочет купить этот брусок(хоть и с паспортом) или Ростов, который не отдает за такие деньги?)
Скорее Спартак)Я бы и бесплатно не взял.Это явно не усиление
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Ответ Костя Забровский
Это мы так покупаем игрока с именем за 30 лямов до 27 лет?)
Жаль, Комличенко уже 27. Так бы и форварда искать не пришлось
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Аминский
Ответ Three Days Grace
кто глупее: Спартак, который хочет купить этот брусок(хоть и с паспортом) или Ростов, который не отдает за такие деньги?)
В Спартак нужны Пиняев и Захарян.Глебов пусть в Ростове остаётся
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Данилов
На всякий случай: молодой игрок, один из важнейших в команде, капитан, с паспортом. К тому же, не горящий желанием уйти из клуба.

Ну, и почему "Ростов" в принципе должен соглашаться на продажу? В данной ситуации "Ростов" мог бы и двадцатку залупить. А так 10 - с одной стороны, показывает готовность к переговорам, с другой - готовность к переговорам с позиции силы. Это "Спартак" хочет купить, а не "Ростов" - продать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
\\\ VORON ///
Литвинов, Зобнин, Мартинс, Пруцев, Умяров - зачем нам 6й игрок, который может сыграть на этой позиции?

Он никого из них существенно не превосходит, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Разве что Умярова.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Я так понимаю, что его как опорника хотят брать. Но там Литвинов хорошо справляется, Умяров есть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
За 10 млн можно в ЮА толкового парня взять.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Распил по-Ростовски. Это полено и 500 тыс зелёных не стоит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дмитриевич
а потом они опять будут кукарекать, что у Зенита Барриос и Вендел, а у них денег нет))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сологубов
Ответ Водяра
Распил по-Ростовски. Это полено и 500 тыс зелёных не стоит.
согласен
его даже потенциально рассматривать не следует!А они 7 лямов готовы отдать.Это просто бред.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nebes Bezmozgow
Мартинс,Пруцев,Литвинов,Умяров,Зобнин,Денисов,зачем еще такого же?Засаливать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Если уж и покупать, то того кто сильнее намного. Для меня Глебов не сильнее тех,кто есть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Вот и звезда из Европы до 27 лет за 15-20 млн появилась.
Ну по крайней мере так босам Спартака впарят.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФК РОСТОВ.
Ответ Pelerin
И не Ухта, да
Да
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Вспомните опыт Локо с Тикнизяном и Марадишвили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brig_Mercury
мне он конечно нравится и один из лидеров Ростова, но накой ещё один центральный полузащитник? Мартинс может ещё правый фланг усилить, а Глебова надо будет адаптировать либо Прицева с Зобниным на флаг. Короче хороший был бы вариант, купить его подешевле, но когда сейчас он на пике стоимости - это очень затратно без продажи кого-то ещё.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
трухинов Иосиф
Сперцяна возьмите лучше
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий