«Спартаку» интересен Глебов. Клуб готов предложить 6-7 млн евро, «Ростов» хочет не менее 10 млн (Иван Карпов)
«Спартаку» интересен полузащитник Данил Глебов.
Московский клуб заинтересован в приобретении футболиста «Ростова», сообщает инсайдер Иван Карпов.
Кандидатуру Глебова предложил спортивный директор Пол Эшуорт, заручившись поддержкой члена совета директоров Олега Малышева.
«Спартак» готов предложить за трансфер Глебова не более 6-7 миллионов евро. «Ростов» хочет получить не менее 10 миллионов.
Ранее сообщалось, что Эшуорт и главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль расходятся во взглядах насчет трансферов.
В текущем сезоне Мир РПЛ Глебов провел 27 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Ну, и почему "Ростов" в принципе должен соглашаться на продажу? В данной ситуации "Ростов" мог бы и двадцатку залупить. А так 10 - с одной стороны, показывает готовность к переговорам, с другой - готовность к переговорам с позиции силы. Это "Спартак" хочет купить, а не "Ростов" - продать.
Он никого из них существенно не превосходит, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Разве что Умярова.
его даже потенциально рассматривать не следует!А они 7 лямов готовы отдать.Это просто бред.
Ну по крайней мере так босам Спартака впарят.