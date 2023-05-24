«Спартаку» интересен Глебов. Клуб готов предложить 6-7 млн евро, «Ростов» хочет не менее 10 млн (Иван Карпов)

«Спартаку» интересен полузащитник Данил Глебов.

Московский клуб заинтересован в приобретении футболиста « », сообщает инсайдер Иван Карпов.

Кандидатуру Глебова предложил спортивный директор , заручившись поддержкой члена совета директоров Олега Малышева.

« » готов предложить за трансфер Глебова не более 6-7 миллионов евро. «Ростов» хочет получить не менее 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что Эшуорт и главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль расходятся во взглядах насчет трансферов.

В текущем сезоне Мир РПЛ Глебов провел 27 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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