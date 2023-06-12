«Олусегун – осел, но судья хотел поставить этот пенальти. Его не было, Кучаев нарисовал». Быстров о финале Кубка России

Теги ЦСКА Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Краснодар Константин Кучаев Олакунле Олусегун Футбол

Владимир Быстров назвал ослом форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуну.

В первом тайме финала Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1, по пенальти – 6:5) арбитр Владислав Безбородов назначил в ворота «Краснодара» пенальти за фол Олусегуна, который реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов.

«Футбол же это контактный вид спорта, всегда происходят какие‑то касания в штрафной площади. Здесь понятно, Олусегун – осел! Вот просто осел! Ну нельзя так играть в футбол, это раз.

Два – судья хотел поставить этот пенальти. Он его поставил. Три – в финалах не должны быть такие судейские решения. Посмотрите на Лигу чемпионов, они там пропускают 70 процентов фолов. Там никогда не поставят такой пенальти и он не повлияет на результат игры. Здесь, слава богу, «Краснодар» смог отыграться.

Пенальти не было! Не было того касания, от которого бы упал Кучаев! Да, он почувствовал и упал, все хорошо, «нарисовал», вопросов нет. Но если наши судьи продолжают такие пенальти ставить, то у них формально есть варианты прибить любую команду. Не хочу, чтобы ставили такие пенальти, тем более в финалах», – заявил бывший игрок «Спартака» и «Зенита».

«Краснодар» все еще без трофеев. Но для Галицкого они на втором плане

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Раздражает это разделение на финалы и на обычные игры. На разных этапах турниров правила другие?
Давайте теперь в финалах считать только красивые голы - через себя или рабоной, а то простые замыкания не красят игру.
Ну а что? В самый раз.
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
В бытность игроком Быстров такие зарабатывал пачками)
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olajuvon
Да вроде касание было, на повторе видно, Кучаев правильно упал, чистый пеналь!
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.special
По-моему, это Быстров - осел.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Почти до самой концовки казалось, что Безбородов заряжен - не из-за пенальти даже, а из-за двух откровенных фолов на Кордобе, которые просто невозможно было не увидеть.

Когда Безбородов пропустил еще один такой откровенный фол, но на игроке ЦСКА, понял, что это просто уровень.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Никитин
Не понимаю зачем вообще Быстрова допускают до эфиров. Он и во время карьеры ни когда не отличался футбольным интелектом, а был из разряда игроков "бей беги" , а не "подумай" как например Аршавин. От этого его суждения такие же.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
В нарисованных пенальти Володька шарит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Агейкина
Ответ mrSV
Забавно наблюдать переобувание армейских болельщиков в воздухе. От момента «незначительного контакта и симуляции Мозеса в дерби» до «сила удара не имеет значения, касание есть - это пенальти». Прям подстать своему тренеру, липовые пенальти в бытность Сочи» - «судье виднее, раз поставил значит были», и опять же нытьё в дерби «касание не значительное, судья засудил» 👍😅они нашли друг друга
Нет переобувания. Дивеев пару таких же привёз после травмы тупил. Не успевал ногу убирать. Никто не скулил.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Goldstream
В бытность игроком Быстров такие зарабатывал пачками)
Да и возле небезызвестных клубов на нём тоже иногда фолили🤓
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ arspurs9
Раздражает это разделение на финалы и на обычные игры. На разных этапах турниров правила другие? Давайте теперь в финалах считать только красивые голы - через себя или рабоной, а то простые замыкания не красят игру. Ну а что? В самый раз.
Сейчас самый модный тренд :
Призывать судей не обращать внимания на правила !
Но все это работает , пока не касается твоей попы )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vaceslavtkacenko169@gmail.com
Ответ savik-A.M.
Осел или осел , что то не дополнял ?)
осе’л( конечно же не - осёл!)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Быстров сам больше на осла похож
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antiginer
Этот Олесегун вообще «молодец».Слил финал,обосравшись дважды(привез пенальти и не забил в серии) и уже заявил ,что уходит из команды,»делая шаг в сторону Европы».
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Осёл, не осёл, а в Европу уже побрëл...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ракелль
успокойте Вовку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Ответ Quiet Dad
А если бы он был действующим игроком и играл в финале и в пользу его команды поставили такой пенальти? Что бы он сказал?
Понятно, что он сказал бы что-то другое)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fatony
Ответ Сергей Молодых
А ведь он прав. Если у судей будет такая формальная отмаза, то они будут решать кто победит. Вы представьте уровень беспредела, который может захлестнуть чемпионат.
Он уже пять лет как с короной, этот беспредел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ksinon
Судейство было слабым(( пендалт реально нарисованный (((
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий