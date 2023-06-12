«Олусегун – осел, но судья хотел поставить этот пенальти. Его не было, Кучаев нарисовал». Быстров о финале Кубка России

Владимир Быстров назвал ослом форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуну.

В первом тайме финала Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1, по пенальти – 6:5) арбитр Владислав Безбородов назначил в ворота « » пенальти за фол , который реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов.

«Футбол же это контактный вид спорта, всегда происходят какие‑то касания в штрафной площади. Здесь понятно, Олусегун – осел! Вот просто осел! Ну нельзя так играть в футбол, это раз.

Два – судья хотел поставить этот пенальти. Он его поставил. Три – в финалах не должны быть такие судейские решения. Посмотрите на Лигу чемпионов, они там пропускают 70 процентов фолов. Там никогда не поставят такой пенальти и он не повлияет на результат игры. Здесь, слава богу, «Краснодар» смог отыграться.

Пенальти не было! Не было того касания, от которого бы упал ! Да, он почувствовал и упал, все хорошо, «нарисовал», вопросов нет. Но если наши судьи продолжают такие пенальти ставить, то у них формально есть варианты прибить любую команду. Не хочу, чтобы ставили такие пенальти, тем более в финалах», – заявил бывший игрок «Спартака» и «Зенита».

«Краснодар» все еще без трофеев. Но для Галицкого они на втором плане