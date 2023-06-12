«Финал Кубка России лучше финала ЛЧ. Посмотрите, как организовано там и как – в России. Разный уровень совершенно». Генсек РФС Митрофанов о матчах

В РФС считают финал Фонбет Кубка России лучше финала Лиги чемпионов.

– Прекрасный матч завершился серией пенальти – кто-то любит, кто-то нет. Я отношусь к тем, кому это нравится. К счастью одной команды, ей повезло больше. В футболе всегда так.

– Колосков назвал этот финал скучным.

– Представляете, какое количество финалов видел Вячеслав Иванович? Какую-то часть игры действительно не хватало динамики, но тоже надо понимать, что команды устали, чемпионат завершился 3-го числа, что в голове у ребят, могу представить – многим хочется в отпуск. Может быть, из-за этого. Зато серия пенальти его скрасила.

– Напрашивается аналогия с финалом Лиги чемпионов.

– Наш финал лучше. Посмотрите, как организованы последние финалы чемпионов, и как организованы соревнования в России. Разный уровень совершенно. Там все не очень хорошо, вспомните скандал в Париже в прошлом году, в этом очереди были.

Не был на финале вчера, был здесь, чтобы все коллеги, сотрудники РФС старались организовывать финал максимально качественно, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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