«Финал Кубка России лучше финала ЛЧ. Посмотрите, как организовано там и как – в России. Разный уровень совершенно». Генсек РФС Митрофанов о матчах
В РФС считают финал Фонбет Кубка России лучше финала Лиги чемпионов.
– Прекрасный матч завершился серией пенальти – кто-то любит, кто-то нет. Я отношусь к тем, кому это нравится. К счастью одной команды, ей повезло больше. В футболе всегда так.
– Колосков назвал этот финал скучным.
– Представляете, какое количество финалов видел Вячеслав Иванович? Какую-то часть игры действительно не хватало динамики, но тоже надо понимать, что команды устали, чемпионат завершился 3-го числа, что в голове у ребят, могу представить – многим хочется в отпуск. Может быть, из-за этого. Зато серия пенальти его скрасила.
– Напрашивается аналогия с финалом Лиги чемпионов.
– Наш финал лучше. Посмотрите, как организованы последние финалы Лиги чемпионов, и как организованы соревнования в России. Разный уровень совершенно. Там все не очень хорошо, вспомните скандал в Париже в прошлом году, в этом очереди были.
Не был на финале вчера, был здесь, чтобы все коллеги, сотрудники РФС старались организовывать финал максимально качественно, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Фанат «Сити» о финале ЛЧ: «В фан-зоне было 10-15 туалетов на 20 тысяч человек. Женщины не могли пописать на забор и ждали очереди час, одна расплакалась от отчаяния»
«30 тысяч фанатов «Сити» в час ночи увидели, что автобусов у стадиона нет. До Стамбула – 6 часов пешком. УЕФА бесполезен». Журналист об организации финала ЛЧ
Игорь Акинфеев! Принес Кубок России в серии пенальти и отметил чудным танцем
- то есть когда начальства рядом нет, никто не старается?
Эффективный Газпром Менеджмент 🤣🤣🤣
Это как?
И почему ответственный функционер не присутствовал? Неужели были дела поважнее?
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Это точно, любой российский чиновник подтвердит. У нас всё лучше....
Я вот много лет болею за ЦСКА, и рада их победе, но смотрю на наш футбол реально, без фантазий.