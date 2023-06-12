«Финал Кубка России лучше финала ЛЧ. Посмотрите, как организовано там и как – в России. Разный уровень совершенно». Генсек РФС Митрофанов о матчах

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА РФС Максим Митрофанов Краснодар Футбол

В РФС считают финал Фонбет Кубка России лучше финала Лиги чемпионов.

– Прекрасный матч завершился серией пенальти – кто-то любит, кто-то нет. Я отношусь к тем, кому это нравится. К счастью одной команды, ей повезло больше. В футболе всегда так.

– Колосков назвал этот финал скучным.

– Представляете, какое количество финалов видел Вячеслав Иванович? Какую-то часть игры действительно не хватало динамики, но тоже надо понимать, что команды устали, чемпионат завершился 3-го числа, что в голове у ребят, могу представить – многим хочется в отпуск. Может быть, из-за этого. Зато серия пенальти его скрасила.

– Напрашивается аналогия с финалом Лиги чемпионов.

– Наш финал лучше. Посмотрите, как организованы последние финалы Лиги чемпионов, и как организованы соревнования в России. Разный уровень совершенно. Там все не очень хорошо, вспомните скандал в Париже в прошлом году, в этом очереди были.

Не был на финале вчера, был здесь, чтобы все коллеги, сотрудники РФС старались организовывать финал максимально качественно, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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23 комментария

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Ingword
У нас лучше. У нас 3000 на обычные матчи собирается, все спокойно, очередей нет, организация топ
+22
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Криштиану Роналду
Спартакиада намного престижней Олимпиады, и так далее по методичке...
+13
-3
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Макс Фет
Ответ Ageres
бесит
бесит, что у нас лучше?
+3
-1
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Василий Чацкий
Это он прон снял про саакашвили и тимошенко?
+2
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Artur Movsesyan
Ответ Savardus
Комментарий удален пользователем
На финал нужен был Fan ID
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Savardus
Комментарий удален пользователем
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Emma Nevskaia
ору
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Джефф Лебовски
"был здесь, чтобы все коллеги, сотрудники РФС ̲с̲т̲а̲р̲а̲л̲и̲с̲ь̲"
- то есть когда начальства рядом нет, никто не старается?
Эффективный Газпром Менеджмент 🤣🤣🤣
+2
-2
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Мартинелли
То что ВАР отсутствовал на матче Факел-Енисей - это высочайший уровень организации игры?
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nyshtyak
Ловите наркомана!
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HI MARS
Конечно организация будет лучше.Что что,а чтобы выпендриться перед остальным миром,нынешняя власть не пожалеет количество ментов,и дорогу перекроют простолюдинам,чтобы автобус со спортсменами проехал
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Mbest77
Я не был на финале, но знаю что все было ок…
Это как?
И почему ответственный функционер не присутствовал? Неужели были дела поважнее?
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Кузбасс
Это тот самый сказочник Митрофанов? Надо ему подтвердить свои слова опросом ВЦИОМ, который удостоверит, что финал кубка России популярнее финала ЛЧ.
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Водяра
Сравнивать финал ЛЧ и финал кубка водокачки, так себе сравнение.
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Vitto
Ответ Василий Чацкий
Это он прон снял про саакашвили и тимошенко?
Нет.
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Olga.t
"Наш финал лучше"
____________________
Это точно, любой российский чиновник подтвердит. У нас всё лучше....

Я вот много лет болею за ЦСКА, и рада их победе, но смотрю на наш футбол реально, без фантазий.
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Olga.t
Ответ Savardus
Комментарий удален пользователем
Но это не повод что-то менять (сарказм).
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Игорь Петров
Организация у нас всегда на уровне, после товарняка с Аргентиной так и не вспомнишь, были ли проблемы
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