Кержаков может возглавить астраханский «Волгарь». Клуб идет 9-м в Первой лиге

Александр Кержаков может возглавить астраханский «Волгарь».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Кержаков – один из приоритетных вариантов для руководства клуба. « » рассматривает и других кандидатов.

Ранее команду тренировал , но его отстранили от работы за тур до конца розыгрыша Мелбет Первой лиги после серии из четырех поражений, которая не позволила «Волгарю» попасть в стыки за выход в Мир РПЛ.

После 33 туров клуб занимает в таблице Первой лиги 9-е место. При этом у «Волгаря» уже есть лицензия для выступления в РПЛ.

1 апреля Кержаков покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре

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