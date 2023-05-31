Кержаков может возглавить астраханский «Волгарь». Клуб идет 9-м в Первой лиге

Теги Александр Кержаков возможные трансферы Первая лига Волгарь Андраник Бабаян Футбол

Александр Кержаков может возглавить астраханский «Волгарь».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Кержаков – один из приоритетных вариантов для руководства клуба. «Волгарь» рассматривает и других кандидатов.

Ранее команду тренировал Андраник Бабаян, но его отстранили от работы за тур до конца розыгрыша Мелбет Первой лиги после серии из четырех поражений, которая не позволила «Волгарю» попасть в стыки за выход в Мир РПЛ.

После 33 туров клуб занимает в таблице Первой лиги 9-е место. При этом у «Волгаря» уже есть лицензия для выступления в РПЛ.

1 апреля Кержаков покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

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7 комментариев

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Valentin Grabenovsky
в Россию страшно возвращаться, сам же говорил
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.ru
не Торпедо Армавир, конечно... но как трамплин для будущего попадания в тренеры сборной сойдёт
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Corde Fidelium
Никогда Кержаков не возглавит ни один клуб в России. Ну не прет ему в тренерском деле. Да и вообще по жизни не прет.
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