Глава «Интера» о найме Гвардиолы: «Он хорош, но я предпочитаю тренеров с опытом работы в Серии А»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Стивен Чжан Футбол

Президент «Интера» не стал бы назначать Пепа Гвардиолу главным тренером его команды.

«Он очень хороший тренер, способный выигрывать в любом клубе, и поработать с ним мне было бы в радость.

Но я предпочитаю тренеров с опытом работы в Серии А», – сказал китайский бизнесмен в интервью La Gazzetta dello Sport до финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл миланцев со счетом 1:0.

Следует отметить, что испанец, сейчас тренирующий «горожан», играл в «Брешии» и «Роме» в начале 2000-х.

«Чертов трофей так сложно выиграть!» Реакции Пепа, «Сити» и «Интера» на исход ЛЧ

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Ник
Извини, Пеп, но пока ты не дорос для Италии, опыта нет 😅
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
А зачем такие глупые вопросы задавать, конечно владелец не будет принижать заслуги Индзаги, и говорить, что взял бы на работу Пепа:)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hilperico
Эх, Мостовой опять пролетает
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
он хорош, но у нас денег только на его повара хватит. такой правильный перевод
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
Ответ Direct free kick
12 поражений в серии А, не хватало, чтобы клуб, который пинали Монца и Болонья взял ЛЧ
даже самая лёгкая сетка в истории плей-офф не помогла
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Где же он опыт возьмет? Кто возьмет на стажировку Пепа?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Va_BanK
У Пепа несколько лет назад не было опыта работы и в АПЛ…
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Kubinec_
он хорош, но у нас денег только на его повара хватит. такой правильный перевод
12 поражений в серии А, не хватало, чтобы клуб, который пинали Монца и Болонья взял ЛЧ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fcb812
Ну да ну да .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Ник Ник
Извини, Пеп, но пока ты не дорос для Италии, опыта нет 😅
Как Кремонезе потренируешь, так и поговорим.😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Я так тоже друзьям говорю про женщин, которые мне отказали)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kira625
Понтанулся. Красавчик. ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Не повезло Пепу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
У Моуринью до 2008 тоже не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Victor
Ответ Hilperico
Эх, Мостовой опять пролетает
Просто Царь пока ещё бумажку не успел получить. Как только получит то сразу станет первым кандидатом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hilperico
Ответ Victor Victor
Просто Царь пока ещё бумажку не успел получить. Как только получит то сразу станет первым кандидатом
Еще есть запасной вариант - Аленичев. Он хотя бы играл))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий