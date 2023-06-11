Глава «Интера» о найме Гвардиолы: «Он хорош, но я предпочитаю тренеров с опытом работы в Серии А»

Президент «Интера» не стал бы назначать Пепа Гвардиолу главным тренером его команды.

«Он очень хороший тренер, способный выигрывать в любом клубе, и поработать с ним мне было бы в радость.

Но я предпочитаю тренеров с опытом работы в Серии А», – сказал китайский бизнесмен в интервью La Gazzetta dello Sport до финала Лиги чемпионов, в котором « » обыграл миланцев со счетом 1:0.

Следует отметить, что испанец, сейчас тренирующий «горожан», играл в «Брешии» и «Роме» в начале 2000-х.

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