Александр Кержаков: «Зенит» Спаллетти – сильнейший в истории. Даже ничья с ним считалась успехом. Это не ценили, к сожалению»

Александр Кержаков считает «Зенит» Лучано Спаллетти лучшим в истории.

Итальянский тренер работал в петербуржском клубе с 2009 по 2014 год. При нем «Зенит» дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

«Для меня «Зенит» с 2010-го до первой половины 2012-го – сильнейший в истории. Я разговаривал со многими соперниками, в том числе топовыми – они говорили, что даже ничья с тем « » считалась успехом.

Это было время настоящего счастья, которое все должны были ценить при любых обстоятельствах. К сожалению, этого не было – могу говорить за себя.

Когда Лучано покидал «Зенит», мы должны были устроить ему прощальный ужин, по-семейному посидеть, вспомнить все классные моменты. Мы же просто пожали руки. Никто не злорадствовал, не радовался уходу Спаллетти, но это воспринималось слишком буднично.

Когда я закончил игровую карьеру, попросил организовать стажировку в «Интере» Спаллетти. При встрече мы тепло обнялись.

Очень благодарен Лучано – он избавил меня от чувства стыда, вообще не вспоминая негатив», – рассказал экс-форвард « » специально для Sports.ru.

«Мы не ценили настоящее счастье при Лучано». Монолог Кержакова о работе со Спаллетти

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