Александр Кержаков: «Зенит» Спаллетти – сильнейший в истории. Даже ничья с ним считалась успехом. Это не ценили, к сожалению»

Теги Зенит Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Александр Кержаков Игорь Симутенков Футбол

Александр Кержаков считает «Зенит» Лучано Спаллетти лучшим в истории.

Итальянский тренер работал в петербуржском клубе с 2009 по 2014 год. При нем «Зенит» дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

«Для меня «Зенит» с 2010-го до первой половины 2012-го – сильнейший в истории. Я разговаривал со многими соперниками, в том числе топовыми – они говорили, что даже ничья с тем «Зенитом» считалась успехом. 

Это было время настоящего счастья, которое все должны были ценить при любых обстоятельствах. К сожалению, этого не было – могу говорить за себя. 

Когда Лучано покидал «Зенит», мы должны были устроить ему прощальный ужин, по-семейному посидеть, вспомнить все классные моменты. Мы же просто пожали руки. Никто не злорадствовал, не радовался уходу Спаллетти, но это воспринималось слишком буднично.  

Когда я закончил игровую карьеру, попросил Игоря Симутенкова организовать стажировку в «Интере» Спаллетти. При встрече мы тепло обнялись.

Очень благодарен Лучано – он избавил меня от чувства стыда, вообще не вспоминая негатив», – рассказал экс-форвард «Зенита» специально для Sports.ru.

«Мы не ценили настоящее счастье при Лучано». Монолог Кержакова о работе со Спаллетти

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51 комментарий

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bulldozer
Адвокат и Спалетти сильнейшие тренеры в новейшей истории Зенита, факт.
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Макс Осипов
ЦСКА тех времён так не думал)))
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La Crosse Bobcats
Ответ Макс Осипов
ЦСКА тех времён так не думал)))
ага, только в 2010-12 без шансов для ЦСКА тех времен))
+18
-4
+14
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RAMIK
До прихода Халка и Витселя, как команда Зенит был намного сильнее конкурентов. И что важно для болельщиков Зенита, было много своих, костяк российский. После желания сделать команду европейского уровня, команда потеряла свой фундамент и так не вернулась к нему. Я думаю болельщики со стажем поняли о чем я.
+14
-4
+10
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Zeleford
Ответ La Crosse Bobcats
ага, только в 2010-12 без шансов для ЦСКА тех времен))
Тоесть чемпионат с разницей в 2 очка в 2011/2012 это без шансов?
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Мишаня Кашников
мне нравился тот Зенит, как они пяточкой в штрафной разыграли когда гол Бенфики забивали 🥲
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Evgeny Trifonov
Ответ Rudenzik
А как тогда ЦСКА в сезонах 2012-2013 и 2013-14 выиграл?
а теперь ещё раз перечитай текст " ... до середины 2012 ..." то есть до покупки Халка
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La Crosse Bobcats
Ответ Zeleford
Тоесть чемпионат с разницей в 2 очка в 2011/2012 это без шансов?
какие еще 2 очка, уважаемый? вообще то, по итогам чемпионата 2011/12 разница между Зенитом и ЦСКА была 15 очков)
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red hikkikomori
Зенит Адвокаата посильнее
+6
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JBa
Ответ bulldozer
Адвокат и Спалетти сильнейшие тренеры в новейшей истории Зенита, факт.
заявление настолько очевидное, что даже стрёмно читать

Виллаш-Боаш разве что может теоретически быть упомянут, а остальных лучше вообще не вспоминать, с Зенитом мягко говоря не получилось (извините, но Семака сложно отрейтинговать адекватно)
+6
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Остап Бендер
Да! Халк и Витцель, конечно, большая и славная страница в истории клуба, но до сих пор немного хочется альтернативной реальности, где их не купили.
+3
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Торт Спартак
Ответ Burel
Теперь исчезнет у него клеймо лузера в Италии.. Про пару чемпионств с газпромом там никто не знает, естественно
Да если бы и знали, что это меняет?)
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Николай Новиков
Ответ Burel
Столько бюджетного бабла вбухали в зенит, а так и осталось ноль чф ЛЧ за всю историю и ни одной победы над топклубом, хотя даже Ростов выигрывал
МЮ
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Макс Осипов
Ответ La Crosse Bobcats
ага, только в 2010-12 без шансов для ЦСКА тех времен))
Я не про то, что ЦСКА все выигрывал
а про то, что на равных бились абсолютно!
+4
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Rudenzik
А как тогда ЦСКА в сезонах 2012-2013 и 2013-14 выиграл?
+4
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fellx
Ответ Заборостроитель
Осер, Апоэл были топами
Скажи это фанатам Месси. Голы Апоэлю они важными не считают
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Александр Жердин
Соглашусь с одной поправкой, до вашего Саша дебоша с Гариком Денисовым. Хотя Зенит Адвокаата был как минимум не слабее.
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pit4er
Трансферные кампании Зенита в 2007-м – лучшие в российской истории: Зырянов, Тимощук, Погребняк, Ломбертс, Домингес, Широков и, конечно же, Виктор Файзулин
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Michael Scott
Ответ red hikkikomori
Зенит Адвокаата посильнее
Да, команда Адвоката даже с европейскими топ-клубами играла в атакующий футбол.
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Zenith forever
Ответ Burel
ничего, конечно. Никто даже близко не считает это за серьёзные достижения
Да уж, обыгрывать постоянно с крупным счетом футбольный мусор, - это для европейских любителей футбола небольшое достижение.
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La Crosse Bobcats
Ответ kwinto88
ну ну, привет тебе и Алвешу от Вагнера ))
я боюсь, что Алвеш и я не ушлышали бы привет от Вагнера и тебя с учетом разницы межу 1 и 3 местов в 15 очков, слишком далеко передавать, бггг
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Melnikov1968
Мне Зенит под руководством Адвоката больше нравился. Но Кержакову виднее.
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сбг fish
Ответ Zeleford
Тоесть чемпионат с разницей в 2 очка в 2011/2012 это без шансов?
1 раз? Да камон, в 12 году до Халка Зенит выносил все и всех, даже вообщем то на полуфинал ЛЧ мысли закрадывались…
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Ivan Petrov
Ответ RAMIK
До прихода Халка и Витселя, как команда Зенит был намного сильнее конкурентов. И что важно для болельщиков Зенита, было много своих, костяк российский. После желания сделать команду европейского уровня, команда потеряла свой фундамент и так не вернулась к нему. Я думаю болельщики со стажем поняли о чем я.
Судя по тому как болельщики зенита сейчас унижают в комментариях своих Кержакова, Денисова и остальных,костяк российский им не важен. Променяли они их на кучку латиносов
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Evgeny Trifonov
Ответ Rudenzik
А что с Халком не так? Зенит с Халком посильнее будет, моё мнение, стабильно выходили в плей-офф ЛЧ, может конкретно за этот промежуток Зенит и был лучшим в России, но в ЛЧ они начали себя проявлять только с Халком и Витселем в составе
ну это мнение Кержакова, я вообще считаю самым сильным Зенит Адвоката
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