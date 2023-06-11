«Краснодар» объявил об уходе Ионова по завершении контракта. Он провел 84 матча за клуб

«Краснодар» сообщил об уходе Алексея Ионова из команды.

34-летний футболист покидает клуб в связи с завершением контракта.

провел за « » в общей сложности 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Игрок выступал за «Краснодар» с 2020 года. В клуб он перешел из «Ростова».

Ионов забил 7 голов в 27 матчах чемпионата Мир в прошедшем сезоне. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.