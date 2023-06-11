«Краснодар» объявил об уходе Ионова по завершении контракта. Он провел 84 матча за клуб

Теги Алексей Ионов премьер-лига Россия трансферы Краснодар Футбол

«Краснодар» сообщил об уходе Алексея Ионова из команды.

34-летний футболист покидает клуб в связи с завершением контракта.

Алексей Ионов провел за «Краснодар» в общей сложности 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Игрок выступал за «Краснодар» с 2020 года. В клуб он перешел из «Ростова».

Ионов забил 7 голов в 27 матчах чемпионата Мир РПЛ в прошедшем сезоне. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

10 комментариев

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Дмитрий9779
Пример того как после пойманной звёзды взялся за голову,удачи Алексею!
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Борис Лопатин
Хороший футболист, всегда играет с желанием, удачи
+16
-1
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Roman
В Ростов к Валере? Или в Рубин?
+9
0
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Дмитрий Тихонов
Ответ Roman
В Ростов к Валере? Или в Рубин?
Скорее в "Ростов", там уже играл и адаптироваться не придётся.
+2
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Tresk2
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Ответ Партизанен
В Локо
В Акрон.
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Партизанен
В Локо
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Артем Алмазов
Ивич же просил оставить... Тренер тоже уходит?
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smiakishev
Там Денисов, там Ионов.. не хватает лишь тебя
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Jacek Suomilinen
ла, ла-ла-лала, ла, лала, ла-ла
а Ионов ...©
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