«Краснодар» объявил об уходе Ионова по завершении контракта. Он провел 84 матча за клуб
«Краснодар» сообщил об уходе Алексея Ионова из команды.
34-летний футболист покидает клуб в связи с завершением контракта.
Алексей Ионов провел за «Краснодар» в общей сложности 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.
Игрок выступал за «Краснодар» с 2020 года. В клуб он перешел из «Ростова».
Ионов забил 7 голов в 27 матчах чемпионата Мир РПЛ в прошедшем сезоне. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
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