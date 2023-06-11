Ивич о падении Кучаева: «Это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал. Тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре»

Владимир Ивич считает, что судья ошибся в пользу ЦСКА в финале Фонбет Кубка России.

На 30-й минуте хавбек армейцев упал в штрафной площади «Краснодара» после попытки форварда отобрать у него мяч. Главный арбитр назначил пенальти, реализованный .

– Считаете ли сегодняшнее судейство объективным?

– С того небольшого монитора я видел, что это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал.

Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника.

Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА. Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре, – сказал главный тренер « ».