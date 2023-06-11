Ивич о падении Кучаева: «Это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал. Тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре»
Владимир Ивич считает, что судья ошибся в пользу ЦСКА в финале Фонбет Кубка России.
На 30-й минуте хавбек армейцев Константин Кучаев упал в штрафной площади «Краснодара» после попытки форварда Олакунле Олусегуна отобрать у него мяч. Главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, реализованный Федором Чаловым.
– Считаете ли сегодняшнее судейство объективным?
– С того небольшого монитора я видел, что это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал.
Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника.
Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА. Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре, – сказал главный тренер «Краснодара».
6-место в Чемпионате это тоже не тот резалт, который хотел бы видеть Галицкий сообразно его вложениям в клуб.
У Кучаева шансы забить были около нуля
Или что это? Продолжить игру? Свободный удар? С какой радости?