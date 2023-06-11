Ивич о падении Кучаева: «Это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал. Тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Владислав Безбородов Владимир Ивич Краснодар видеоповторы Константин Кучаев Федор Чалов Спорт-Экспресс Олакунле Олусегун Футбол

Владимир Ивич считает, что судья ошибся в пользу ЦСКА в финале Фонбет Кубка России.

На 30-й минуте хавбек армейцев Константин Кучаев упал в штрафной площади «Краснодара» после попытки форварда Олакунле Олусегуна отобрать у него мяч. Главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, реализованный Федором Чаловым.

– Считаете ли сегодняшнее судейство объективным?

– С того небольшого монитора я видел, что это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал.

Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника.

Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА. Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре, – сказал главный тренер «Краснодара».

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23 комментария

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каток Третьяка
ааа, ну если игрок подошёл и сказал что не трогал, тогда не было пеналя...
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Pok_Toholo
Ивичу бы получше рассмотреть эпизод, и тогда поймёт что это чистый пенальти. А то наверное мельком глянул и увидел то что хотел увидеть
+8
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ribikorto
В кои-то веки режиссер и оператор молодцы, повтор сзади идеальный. Олусегун ударил Кучаева по ноге причем сбоку, хоть и несильно, и нога от этого дернулась. Затем он может и мог бы попытаться не упасть, но это в любом случае потеря равновесия и мяча. Ни один адекватный футболист не будет пытаться не упасть ценой потери, когда его ударили по ноге в чужой штрафной. Это в фигурном катании или каком-нибудь лыжном фристайле, где судьи дополнительно штрафуют за падения, есть смысл как угодно изворачиваться лишь бы не упасть. В футболе если игрок после нарушения не падает, судьи часто не ставят пенальти. Поэтому Кучаев не пытался удержаться на ногах во что бы то ни стало. Но он падал и не сам, ему ударили по ногам. Это либо пенальти либо игровой момент с недостаточным для пенальти контактом, но точно не симуляция. ВАР не вмешался потому что нет очевидной ошибки судьи. А Ивич пусть посмотрит повторы и меньше верит своим Олусегунам.
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Bartez1986
ничего не буду говорить по поводу легитимности пенальти. но футбол реально скоро превратится в игру "забеги в штрафную и найди контакт". это выбешивает. судьи дают бороться в центре поля, но свистят каждый зацеп в штрафной. надо уходить как-то от этого. и Спартаку это тоже свистят, кстати
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Александр Зубков
Ответ Аморалинни
Фол был и по правилам это пенальти Но это конечно не справедливо, когда игрок получает по ногам на самом краю штрафной почти у лицевой, находясь под опекой, и за это ему дают возможность пробить по воротам с 11 метров
Много несправедливого, из ворот какой нибудь Луис выбьет рукой- пенальти. А не факт что какой нибудь Гьян ещё забьет).
+6
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ribikorto
Ответ Спартак Уокер
Мне лично с разных картинок по разному эпизод виделся
Это нормально, почти всегда не со всех ракурсов эпизод нормально виден. Кроме совсем очевидных ситуаций.
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waleri
Банальные оправдания тренера проигравшей команды. По существу же, у "Краснодара" толком и игры то не было, армейцы обязаны были все закончить еще в основное время.
6-место в Чемпионате это тоже не тот резалт, который хотел бы видеть Галицкий сообразно его вложениям в клуб.
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ksinon
Кучаев красиво нарисовал))))
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Fair_Play
Ответ Аморалинни
Фол был и по правилам это пенальти Но это конечно не справедливо, когда игрок получает по ногам на самом краю штрафной почти у лицевой, находясь под опекой, и за это ему дают возможность пробить по воротам с 11 метров
Согласен. Надо в футболе что-то придумать с пенальти и удалениями. Слишком большое влияние на итог матча оказывают, часто не справедливо.
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Аморалинни
Ответ Александр Зубков
Много несправедливого, из ворот какой нибудь Луис выбьет рукой- пенальти. А не факт что какой нибудь Гьян ещё забьет).
У Ганы стопроцентный шанс заменился на +-85 процентный
У Кучаева шансы забить были около нуля
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Magmi
Ответ Ковид 07.10.52
Для финала фол неочевидный....коньакт был слабый...
А для какой стадии очевидный? 😀 1/2 или 1/4? Фол либо есть, либо его нет. А при просмотре повтора со спины вопросов вообще не возникает. Возможно Кучаев и мог бы попытаться остаться на ногах, но как показывает практика, футболист теряет темп и равновесие, толком ничего сделать не может, его догоняют, накрывают и момент просто заигрывается. А Ивичу в первую очередь необходимо спросить с Олусегуна
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Ковид 07.10.52
Ответ Святой Патрик
Что-то новенькое. А для полуфинала? А в матче, где для одной команды это результат, буквально, жизни и смерти?
Это старенькое, простоц пример гладкий турнир и плец-оф ...в кхл...
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Святой Патрик
Ответ Ковид 07.10.52
Для финала фол неочевидный....коньакт был слабый...
Что-то новенькое. А для полуфинала? А в матче, где для одной команды это результат, буквально, жизни и смерти?
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sdzhavatyan
Ответ Bartez1986
ничего не буду говорить по поводу легитимности пенальти. но футбол реально скоро превратится в игру "забеги в штрафную и найди контакт". это выбешивает. судьи дают бороться в центре поля, но свистят каждый зацеп в штрафной. надо уходить как-то от этого. и Спартаку это тоже свистят, кстати
Казалось бы, а причем здесь Спартак...)
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Святой Патрик
Ответ Аморалинни
У Ганы стопроцентный шанс заменился на +-85 процентный У Кучаева шансы забить были около нуля
Обводит Сперцяна гол. Нельзя бить по ногам соперника в штрафной. Точка.
Или что это? Продолжить игру? Свободный удар? С какой радости?
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Такие дела
Кони, будьте честны хотя бы с собой. Там ничего не было!!!! Посмотрите со всех ракурсов
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Виталик Украинский
Когда судья показывал карточки ГТ Краснодара он жестами объяснял что "высоко поднял планку допустимых единоборств". Поэтому его решение назначить пенальти вызывает много вопросов, касание было лёгкое..., в стиле заключений ЭСК: "безрассудное, но без злого умысла..., по касанию и не поднятой над землёй ногой..."
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Ковид 07.10.52
Для финала фол неочевидный....коньакт был слабый...
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Святой Патрик
Интерпретировать можно и по-разному, но "не трогал соперника" - это чушь несусветная.
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