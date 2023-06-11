Холанд о 5 подряд играх без голов в интервью Анри, Каррагеру и Ричардсу: «Не забывайте, что мне 22. Вспомните себя в этом возрасте»
Эрлинг Холанд ответил на критику своей игры после безголевой серии из 5 матчей.
«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Интер» (1:0).
22-летний норвежский форвард остался без голов в последних 5 играх команды во всех турнирах. Все у него 52 забитых мяча в 53 играх в этом сезоне.
«Да, я испытывал давление, в том числе и в матчах Премьер-лиги, потому что до меня команда выиграла ее дважды подряд. На таком фоне прийти в команду и не выиграть чемпионат было бы пусть не катастрофой, но не очень приятным событием. Поэтому в последние несколько недель мне было очень нелегко. Сейчас я испытываю чувство облегчения.
Большая часть команды играла в финале Лиги чемпионов 2 года назад и многому тогда научилась. Игроки через многое прошли и стали гораздо опытнее. Посмотрите на наш сезон. «Арсенал» лидировал в Премьер-лиге, а в Лиге чемпионов нам предстояли встречи с «Баварией» и «Реалом», которые много раз побеждали.
И мы знали, что должны быть психологически готовыми ко всем этим матчам. Может быть, сыграть не очень красиво, но победить. Самое главное – это результат.
Что касается безголевой серии, то не забывайте, что мне 22 года. Вспомните себя в этом возрасте», – сказал Холанд в интервью CBS Sports.
Интервьюерами выступали бывшие футболисты Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс.
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Холанд - 53 игры, 52 гола и 9 ассистов + Требл + адаптация в новой лиге и команде
И ещё какая то там «критика»
И все верно сказал, ему лишь 22 года
Роналдиньо в сезоне 2004-2005 - 42 игры, 13 голов, 16 ассистов
Неуклюжая горилла > пиковый Волшебник, так и запишем
ЧМ он выиграть вообще никогда не сможет, как и ЧЕ. Что еще раз доказывает, что измерять игроков по турнирам сборных - редкая глупость. Подтверждают Гиггз, Ибра и Веа с одной стороны и Гиварш, Клеберсон и Хеведес с другой.
Играй сейчас такие игроки в Норвегии, кто знает чего могли они добиться на ЧМ.