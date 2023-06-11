Холанд о 5 подряд играх без голов в интервью Анри, Каррагеру и Ричардсу: «Не забывайте, что мне 22. Вспомните себя в этом возрасте»

Эрлинг Холанд ответил на критику своей игры после безголевой серии из 5 матчей.

« » впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Интер» (1:0).

22-летний норвежский форвард остался без голов в последних 5 играх команды во всех турнирах. Все у него 52 забитых мяча в 53 играх в этом сезоне.

«Да, я испытывал давление, в том числе и в матчах Премьер-лиги, потому что до меня команда выиграла ее дважды подряд. На таком фоне прийти в команду и не выиграть чемпионат было бы пусть не катастрофой, но не очень приятным событием. Поэтому в последние несколько недель мне было очень нелегко. Сейчас я испытываю чувство облегчения.

Большая часть команды играла в финале 2 года назад и многому тогда научилась. Игроки через многое прошли и стали гораздо опытнее. Посмотрите на наш сезон. « » лидировал в Премьер-лиге, а в Лиге чемпионов нам предстояли встречи с «Баварией» и « », которые много раз побеждали.

И мы знали, что должны быть психологически готовыми ко всем этим матчам. Может быть, сыграть не очень красиво, но победить. Самое главное – это результат.

Что касается безголевой серии, то не забывайте, что мне 22 года. Вспомните себя в этом возрасте», – сказал Холанд в интервью CBS Sports.

Интервьюерами выступали бывшие футболисты , Джейми Каррагер и Майка Ричардс.

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