Холанд о 5 подряд играх без голов в интервью Анри, Каррагеру и Ричардсу: «Не забывайте, что мне 22. Вспомните себя в этом возрасте»

Теги Бавария Джейми Каррагер Тьерри Анри Манчестер Сити Майка Ричардс премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Арсенал Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд ответил на критику своей игры после безголевой серии из 5 матчей.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Интер» (1:0).

22-летний норвежский форвард остался без голов в последних 5 играх команды во всех турнирах. Все у него 52 забитых мяча в 53 играх в этом сезоне. 

«Да, я испытывал давление, в том числе и в матчах Премьер-лиги, потому что до меня команда выиграла ее дважды подряд. На таком фоне прийти в команду и не выиграть чемпионат было бы пусть не катастрофой, но не очень приятным событием. Поэтому в последние несколько недель мне было очень нелегко. Сейчас я испытываю чувство облегчения. 

Большая часть команды играла в финале Лиги чемпионов 2 года назад и многому тогда научилась. Игроки через многое прошли и стали гораздо опытнее. Посмотрите на наш сезон. «Арсенал» лидировал в Премьер-лиге, а в Лиге чемпионов нам предстояли встречи с «Баварией» и «Реалом», которые много раз побеждали.

И мы знали, что должны быть психологически готовыми ко всем этим матчам. Может быть, сыграть не очень красиво, но победить. Самое главное – это результат. 

Что касается безголевой серии, то не забывайте, что мне 22 года. Вспомните себя в этом возрасте», – сказал Холанд в интервью CBS Sports. 

Интервьюерами выступали бывшие футболисты Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс. 

Первый год Холанда в «Ман Сити» – космос. Покорил ЛЧ и разнес АПЛ!

Он все-таки не робот: весь мир увидел слезы Эрлинга Холанда после того, как «Ман Сити» выиграл Лигу чемпионов

45 комментариев

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gangstarr
Ответ Нефанатик
Анри вспомнил себя чемпионом мира в этом возрасте
И игроком Монако, которые ни на что в то время не претендовали в Европе
+93
-10
+83
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hup holland hup
Ответ cektor
Вспомните Месси в 22 года)))
Месси - 64 игры, 41 гол и 15 асситов + Требл
Холанд - 53 игры, 52 гола и 9 ассистов + Требл + адаптация в новой лиге и команде
+70
-4
+66
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Нефанатик
Анри вспомнил себя чемпионом мира в этом возрасте
+55
-23
+32
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Serg Irk
52 гола в 53 матчах
И ещё какая то там «критика»
И все верно сказал, ему лишь 22 года
+32
-4
+28
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кuraakula belov
Ответ Нефанатик
Анри вспомнил себя чемпионом мира в этом возрасте
Вместо Анри в финале чм играли Гиварш и Дюггари🙄 он в 22 был далеко не первым выбором в атаке топ сборной
+26
-2
+24
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Vanek1411
Мне кажется, что мало кто помнит Каррагера в таком возрасте. По-моему, он всегда ветераном был.
+17
0
+17
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Тиджани Бабангида
Молодец. Все сказал честно и открыто
+10
-1
+9
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Ar41
Слова не мальчика, но мужа
+10
-3
+7
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Temp LC
Ответ Геннадий Чеботарев
а через года три он потеряет единственный свой козырь,это скорость и на этом все закончится,так и не начавшись.
в 25 лет потерять скорость? Пойму лет 30,но не 25 же))
+8
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hup holland hup
Ответ Нефанатик
Анри вспомнил себя чемпионом мира в этом возрасте
Скорее игроком Ювентуса с тремя голами за сезон.
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S.Laposter
Уделал)
+11
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TBFTT
Ответ hup holland hup
Месси - 64 игры, 41 гол и 15 асситов + Требл Холанд - 53 игры, 52 гола и 9 ассистов + Требл + адаптация в новой лиге и команде
Красава! Уделал!
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Нефанатик
Анри вспомнил себя чемпионом мира в этом возрасте
Он же сказал «что касается безголевой серии», что означает КОНТЕКСТ ответа на вопрос. Имеется в виду, что матчи без голов - это нормально, и то что на него сваливают это в этом возрасте говорит лишь о том, какую планку он поднял.
+4
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Dimitri Gogiberidze
Ответ Геннадий Чеботарев
мне по барабану ваши минусы! от этих минусов холанд вчера заметней не станет!!! его вчера просто небыло на поле. а ваш пепка не знал что ему делать. и только чудом ему удалось отскочить от Индзаги.
Да не нервничай ты! Пеп лучший тренер а холанд лучший игрок сезона!
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Артём Голобородько
Ответ Artur Smith
А у меня ощущение, что он, как правило, забивает при полной доминации Сити. Если же по нему играет опытный и физически крепкий защитник, выключить Холанда не проблема. Одним игроком отключить Месси, Роналду и Мбаппе невозможно. А Холанда можно. Он физически очень силен. Но по футбольному интеллекту вообще не выделяется
Вы, кажется, игры не смотрели, если так думаете
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Эксперимент
Ответ Сергей Перевалов
В 22 года Пеле был двукратным чемпионом мира. А лучшим в мире признан уже в 17 лет, после ЧМ 1958 года. В то время раньше взрослели
Холанд лучший бомбардир АПЛ и ЛЧ. Победитель ЛЧ, АПЛ, КА.
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Милан 137
22 года но выглядит как минимум на 25 ...
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AF007
Ответ hup holland hup
Месси - 64 игры, 41 гол и 15 асситов + Требл Холанд - 53 игры, 52 гола и 9 ассистов + Требл + адаптация в новой лиге и команде
Холанд - 53 игры, 52 гола, 9 ассистов
Роналдиньо в сезоне 2004-2005 - 42 игры, 13 голов, 16 ассистов

Неуклюжая горилла > пиковый Волшебник, так и запишем
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Jedemdasseine
У меня ощущение, что он выгорел после того как лучшим бомбардиром АПЛ стал. Надеюсь, придёт в себя.
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kos.vohrt
О вкусах не спорят, конечно, но я считаю КДБ более сильным игроком, чем Холанд. Да, Эрлинг забивает больше, но ведь футбол - это не только про забитые голы. Даже игра Грилиша в последние месяцы нравится гораздо больше, чем игра норвежца.
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Artur Smith
Ответ Jedemdasseine
У меня ощущение, что он выгорел после того как лучшим бомбардиром АПЛ стал. Надеюсь, придёт в себя.
А у меня ощущение, что он, как правило, забивает при полной доминации Сити. Если же по нему играет опытный и физически крепкий защитник, выключить Холанда не проблема. Одним игроком отключить Месси, Роналду и Мбаппе невозможно. А Холанда можно. Он физически очень силен. Но по футбольному интеллекту вообще не выделяется
+4
-3
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Сергей Перевалов
В 22 года Пеле был двукратным чемпионом мира. А лучшим в мире признан уже в 17 лет, после ЧМ 1958 года. В то время раньше взрослели
+1
0
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Вадим Слуцкий
Ой, да ладно, Эрл! Я в 12 лет забил в одном матче, у нас во дворе, 8 голов. Мы выиграли у них: 16 : 12.
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FNT
Ответ Нефанатик
Анри вспомнил себя чемпионом мира в этом возрасте
Ну а Холанд победитель ЛЧ и АПЛ в этом возрасте, лучший бомбардир обоих розыгрышей + был лучшим бомбардиром ЛЧ в Дортмунде. Что теперь?

ЧМ он выиграть вообще никогда не сможет, как и ЧЕ. Что еще раз доказывает, что измерять игроков по турнирам сборных - редкая глупость. Подтверждают Гиггз, Ибра и Веа с одной стороны и Гиварш, Клеберсон и Хеведес с другой.
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Ya Tolik
Ответ Нефанатик
Анри вспомнил себя чемпионом мира в этом возрасте
И французом, играющим в команде Зидана, Тюрама и Виейра.
Играй сейчас такие игроки в Норвегии, кто знает чего могли они добиться на ЧМ.
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