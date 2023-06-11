Лишь Холанд, Роналду, ван Нистелрой и Йорк становились лучшими бомбардирами ЛЧ и АПЛ в один сезон

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и АПЛ в составе «Манчестер Сити».

В чемпионате норвежец отметился 36 голами за 35 матчей, в еврокубковом турнире – 12 мячами за 11 игр.

Лишь четверым футболистам удавалось за один сезон стать лидерами по голам в Премьер-лиге и чемпионов. Помимо Холанда этого добивались (2007/08), Руд ван (2002/03) и (1998/99).

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