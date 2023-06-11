Лишь Холанд, Роналду, ван Нистелрой и Йорк становились лучшими бомбардирами ЛЧ и АПЛ в один сезон

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Лига чемпионов УЕФА Дуайт Йорк Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и АПЛ в составе «Манчестер Сити».

В чемпионате норвежец отметился 36 голами за 35 матчей, в еврокубковом турнире – 12 мячами за 11 игр.

Лишь четверым футболистам удавалось за один сезон стать лидерами по голам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Помимо Холанда этого добивались Криштиану Роналду (2007/08), Руд ван Нистелрой (2002/03) и Дуайт Йорк (1998/99).

Подробно со статистикой игрока «Манчестер Сити» можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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falkao2013
Ответ psixyec
Помогите Даше найти пешехода в этой компании. Ой...
Действительно ой, ведь Лео не играл в АПЛ. Учись новость читать плюсожор
+23
-5
+18
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Streetbor
и все из Манчестера. Футбольная столица Англии)
+6
0
+6
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Кокич
В списке лучших бомбардиров ЛЧ Холанд идёт сейчас 18-м,
сразу вслед за... Мбаппе.
+3
0
+3
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Greatest Of All Time
Из этих 12 мячей сколько он забил Лейпцигу??))) 6 или 7???
+2
0
+2
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Greatest Of All Time
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А где этот футболист котрый типа лучший в Истории и ни разу не осмелился играть в АПЛ, зная что там его схавают с потрохами.
Топ 6 АПЛ. Статистика Рюналду и Месси.

Роналду.
Матчи, голы, ассисты.
Арсенал: 15. 6. 1.
Челси : 15. 1. 2.
Ливерпуль: 13. 3. 1.
Ман Сити: 15. 5. 2.
Ман Юн: 5. 3. 0.
Тотенхем: 19. 11. 4.

Итог: 82 матча, 29 голов, 10 ассистов.

Месси.
Матчи, голы, ассисты.
Арсенал : 6. 9. 1.
Челси : 10. 3. 3.
Ливерпуль: 4. 2. 0.
Ман Сити: 7. 7. 2.
Ман Юн: 6. 4. 0.
Тотенхем: 2. 2. 0.

Итог: 35 матчей, 27 голов, 6 ассистов.

Говорите Месси потерялся бы в АПЛ, а статистика говорит что у него в АПЛ получился бы в 2 раза лучше чем у Рюналду.
+2
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VERBLYUD
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А где этот футболист котрый типа лучший в Истории и ни разу не осмелился играть в АПЛ, зная что там его схавают с потрохами.
Посмотри на его статистику против топ-6 АПЛ и представь, что он творил бы против Ноттингемов и Брентфордов))
+4
-2
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Геннадий Тимченко
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Бегал бы по боковой дуге как всегда без изящества и зрелищ
скорее ходил бы
+1
0
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zamzam
Лишь, так то не мало игроков
+1
0
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bel01
Ответ Burel
жаль, Холланд не выходил на поле в полуфиналах и финале ЛЧ, финале КА
Выходил.
Отбивал головой угловые соперника).
Но больше вообще ничем не запомнился, это правда.
+4
-3
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Pucheslav
Ответ zamzam
Лишь, так то не мало игроков
Ага, целых 4
+1
-1
0
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Burel
Ответ Greatest Of All Time
Топ 6 АПЛ. Статистика Рюналду и Месси. Роналду. Матчи, голы, ассисты. Арсенал: 15. 6. 1. Челси : 15. 1. 2. Ливерпуль: 13. 3. 1. Ман Сити: 15. 5. 2. Ман Юн: 5. 3. 0. Тотенхем: 19. 11. 4. Итог: 82 матча, 29 голов, 10 ассистов. Месси. Матчи, голы, ассисты. Арсенал : 6. 9. 1. Челси : 10. 3. 3. Ливерпуль: 4. 2. 0. Ман Сити: 7. 7. 2. Ман Юн: 6. 4. 0. Тотенхем: 2. 2. 0. Итог: 35 матчей, 27 голов, 6 ассистов. Говорите Месси потерялся бы в АПЛ, а статистика говорит что у него в АПЛ получился бы в 2 раза лучше чем у Рюналду. Это Я для того, кто меня добавил ЧС.
ахаха.. это топ 😂
+1
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Greatest Of All Time
Тебе факты привели по матчам против топом. А ты всеравно не успокоился))) короче стобой толку нет что-то обсуждать, свободен.
Статистику Матчей Месси за 5 лет против топов Европейского футбола и начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов в студию, фактофил 🤣🤣🤣 здорово посмеюсь я
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Greatest Of All Time
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Не сделал бы.
Тебе факты привели по матчам против топом. А ты всеравно не успокоился))) короче стобой толку нет что-то обсуждать, свободен.
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Алексей Толстюк
Ответ Кокич
В списке лучших бомбардиров ЛЧ Холанд идёт сейчас 18-м, сразу вслед за... Мбаппе.
Ну у него и 2 сезона в запасе еще)
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Serge Vendino
Ответ VERBLYUD
Холанд конечно с отрывом слабейший в этом списке. Все голы либо в пустые, либо с пенальти, а в решающих матчах сезона вообще пропал)
Человек 4 сезона уже в трёх разных командах забивает около гола за матч. И сейчас ему всего 22 года. Да, он зависим от партнёров, но как форвард-завершитель возможно лучший вариант в истории с такой эффективностью. И ведь помог Сити требл взять, без него не получалось.
+2
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AJ44
Ответ zamzam
Лишь, так то не мало игроков
МЮ рулит
0
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VERBLYUD
Ответ Eduard Rastryopin
А ты попробуй в один сезон вылететь в 1/8 КФ,ЛЧ и выкинуть Лигу 1 из Топ-5 лиг Европы!
Да) Смешной сезон получился у Мбаппе))
+1
-1
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Игорь Климов
Ответ falkao2013
Действительно ой, ведь Лео не играл в АПЛ. Учись новость читать плюсожор
А ему лишь бы какую-то ерунду написать в адрес Лео Месси, он же даже заголовок только не читает)
0
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дино
Комментарий удален пользователем
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Burel
жаль, Холланд не выходил на поле в полуфиналах и финале ЛЧ, финале КА
+7
-7
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maxzhuk
И все из Манчестера!
0
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