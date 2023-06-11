Лишь Холанд, Роналду, ван Нистелрой и Йорк становились лучшими бомбардирами ЛЧ и АПЛ в один сезон
Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и АПЛ в составе «Манчестер Сити».
В чемпионате норвежец отметился 36 голами за 35 матчей, в еврокубковом турнире – 12 мячами за 11 игр.
Лишь четверым футболистам удавалось за один сезон стать лидерами по голам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Помимо Холанда этого добивались Криштиану Роналду (2007/08), Руд ван Нистелрой (2002/03) и Дуайт Йорк (1998/99).
Подробно со статистикой игрока «Манчестер Сити» можно ознакомиться здесь.
сразу вслед за... Мбаппе.
Роналду.
Матчи, голы, ассисты.
Арсенал: 15. 6. 1.
Челси : 15. 1. 2.
Ливерпуль: 13. 3. 1.
Ман Сити: 15. 5. 2.
Ман Юн: 5. 3. 0.
Тотенхем: 19. 11. 4.
Итог: 82 матча, 29 голов, 10 ассистов.
Месси.
Матчи, голы, ассисты.
Арсенал : 6. 9. 1.
Челси : 10. 3. 3.
Ливерпуль: 4. 2. 0.
Ман Сити: 7. 7. 2.
Ман Юн: 6. 4. 0.
Тотенхем: 2. 2. 0.
Итог: 35 матчей, 27 голов, 6 ассистов.
Говорите Месси потерялся бы в АПЛ, а статистика говорит что у него в АПЛ получился бы в 2 раза лучше чем у Рюналду.
Отбивал головой угловые соперника).
Но больше вообще ничем не запомнился, это правда.