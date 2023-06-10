Агуэро не считает, что Месси провалился в «ПСЖ»: «Он был лучшим ассистентом, только Лео и Винисиус набрали 20+20 в топ-5 лигах. Еще он дважды брал Лигу 1»

Серхио Агуэро не считает, что Лионель Месси провалился в «ПСЖ».

«Время Лео в «ПСЖ» было очень ценным. Если считать топ-5 главных лиг, включая Лигу чемпионов, есть только два игрока, забившие 20 голов и отдавшие 20 ассистов. Один из них – Лео, а другой – Винисиус. Месси также был лучшим ассистентом в Лиге 1 с 16 передачами.

Кроме того, за два сезона он выиграл две Лиги 1 и Суперкубок Франции. Хотя не все достижения упираются в цифры. То, что Лео делает на поле, выходит далеко за рамки статистики. Я думаю, что его время в «ПСЖ» нужно правильно оценивать», – сказал экс-форвард сборной Аргентины.