Агуэро не считает, что Месси провалился в «ПСЖ»: «Он был лучшим ассистентом, только Лео и Винисиус набрали 20+20 в топ-5 лигах. Еще он дважды брал Лигу 1»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция Винисиус Жуниор Футбол

Серхио Агуэро не считает, что Лионель Месси провалился в «ПСЖ».

«Время Лео в «ПСЖ» было очень ценным. Если считать топ-5 главных лиг, включая Лигу чемпионов, есть только два игрока, забившие 20 голов и отдавшие 20 ассистов. Один из них – Лео, а другой – Винисиус. Месси также был лучшим ассистентом в Лиге 1 с 16 передачами.

Кроме того, за два сезона он выиграл две Лиги 1 и Суперкубок Франции. Хотя не все достижения упираются в цифры. То, что Лео делает на поле, выходит далеко за рамки статистики. Я думаю, что его время в «ПСЖ» нужно правильно оценивать», – сказал экс-форвард сборной Аргентины.

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15 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Нашли кого спрашивать. Он спал с Лео.
В одном номере.
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кто-то
Ответ Фёдор Кузнецов
Месси брали под ЛЧ это очевидно, он там провалился
Может, не он, а вся команда ?
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HI MARS
Тьфу,во что превратился Агуэро.Жалко смотреть
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Фёдор Кузнецов
Месси брали под ЛЧ это очевидно, он там провалился
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HI MARS
Агуэро как всегда 👅 👅👅
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Газонокосильщик Хави
А первую лигу 1 заслужил своими штангами и гениальным видением поля?
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Королевский Реал
У Роналду, в Ювентусе, голевые показатели намного лучше были, чем у Месси в ПСЖ.
Но у фанатов последнего, Роналду провалился в Ювентусе, (ведь якобы не взял ЛЧ), а ПСЖ просто недостоин Месси, ведь у него 16 голов в лиге Клермонов.
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Андрей Евсеенко
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Нашли кого спросить про месси: даже если бы было 0+0 к конце сезона и без трофеев, Агуэро бы все равно сказал, что это не провал
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Temp LC
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нашли кого спрашивать. Он спал с Лео. В одном номере.
а может и в одной кровати за одну, а то этот любитель деньжат может такое вытворить
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кто-то
Ответ Фёдор Кузнецов
Можно ли сказать что Мбаппе провалился за эти 4 матча? Нет
Нет? Матчи смотрел хоть? Как будто против Мбаппе уровень показал. Одна из худших оценок в команде
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Фёдор Кузнецов
Ответ кто-то
Нет? Матчи смотрел хоть? Как будто против Мбаппе уровень показал. Одна из худших оценок в команде
Вспомни матчи с Реалом, Килиан сделал всё для победы
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кто-то
Ответ Фёдор Кузнецов
Вспомни матчи с Реалом, Килиан сделал всё для победы
А Месси типо молчал? Хоть пенальти и не забил, но это бывает со всеми. Так-то он показал очень классный футбол, просто стату его глянь
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