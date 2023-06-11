Родри – игрок финала ЛЧ: «Придавал «Сити» нужный баланс в средней линии и забил победный мяч при ограниченных голевых моментах»

Хавбек «Ман Сити» Родри признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

Таково мнение технических наблюдателей УЕФА.

«Придавал игре « » нужный баланс действиями в средней линии и забил победный мяч в финале при ограниченном числе голевых моментов», – сообщается на официальном сайте УЕФА.

Два года назад Родри не попал в старт на финал ЛЧ – а сейчас забил победный! Пеп хвалит его не меньше Холанда, и по делу