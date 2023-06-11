Родри – игрок финала ЛЧ: «Придавал «Сити» нужный баланс в средней линии и забил победный мяч при ограниченных голевых моментах»

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Хавбек «Ман Сити» Родри признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

Таково мнение технических наблюдателей УЕФА.

«Придавал игре «Сити» нужный баланс действиями в средней линии и забил победный мяч в финале при ограниченном числе голевых моментов», – сообщается на официальном сайте УЕФА.

Два года назад Родри не попал в старт на финал ЛЧ – а сейчас забил победный! Пеп хвалит его не меньше Холанда, и по делу

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4 комментария

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pit4er
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Роман
В Ман Сити каждый игрок способен решить исход матча, в этом их и сила. Сколько угодно ограничивайте Холанда, Де Брейне, Силу, найдутся другие кто сделает результат.

Возьмите ПСЖ - Бавария. Накрыли Месси и Мбаппе без мяча и команда ничего не может.
В Сити каждый игрок на своей позиции силён.
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pit4er
Полевой игрок забил гол – игрок матча. Вратарь спас 5 раз – просто сделал свою работу. Обделяют вратарей с личными наградами, дают только профильные. Что с финалом ЧМ, что сейчас
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udiekemen
Ответ pit4er
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Лукаку лучший
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ Роман
В Ман Сити каждый игрок способен решить исход матча, в этом их и сила. Сколько угодно ограничивайте Холанда, Де Брейне, Силу, найдутся другие кто сделает результат. Возьмите ПСЖ - Бавария. Накрыли Месси и Мбаппе без мяча и команда ничего не может. В Сити каждый игрок на своей позиции силён.
А как раз играл Стоунз а, было кайфово смотреть как он вертел)
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