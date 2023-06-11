Родри – игрок финала ЛЧ: «Придавал «Сити» нужный баланс в средней линии и забил победный мяч при ограниченных голевых моментах»
Хавбек «Ман Сити» Родри признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).
Таково мнение технических наблюдателей УЕФА.
«Придавал игре «Сити» нужный баланс действиями в средней линии и забил победный мяч в финале при ограниченном числе голевых моментов», – сообщается на официальном сайте УЕФА.
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