Мальдини о финале ЛЧ-2005: «Милан» доминировал 110 минут, «Ливерпуль» был хорош только 10 – и мы проиграли. В перерыве никто не праздновал – я, как капитан, не допустил бы этого»
Паоло Мальдини вспомнил поражение «Милана» от «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2005.
В финале Лиги чемпионов 2005 года «Милан» уступил «Ливерпулю» в серии пенальти, ведя в счете 3:0 после первого тайма.
«Я забил гол уже на 40-й секунде, и тогда я понял, что происходит что-то странное. В этом матче мы доминировали 110 минут, они играли хорошо только 10 минут, и мы умудрились проиграть. Было много предположений о том, что произошло в перерыве, мы вошли в раздевалку с криками, потому что мы были очень нервными. Анчелотти вмешался и повысил голос, чтобы успокоить нас.
Говорят, что мы праздновали, но я, как капитан, никогда бы этого не допустил, и мои товарищи тоже никогда бы этого не сделали. Это вещи, далекие от реальности, глупо даже комментировать. Футбол этим и прекрасен.
«Ливерпуль» сел в оборону, чтобы не пропустить еще больше, но вместо этого забил трижды за шесть минут. Прелесть футбола еще и в том, что два года спустя у нас появился шанс снова встретиться с «Ливерпулем» в Афинах и победить», – сказал бывший защитник «Милана».
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По составу и игре.
Просто у Ливерпуля залетело всё, а у Милана наоборот.
Не знаю, будет правильным назвать это везением, но такое иногда бывает.
Так вышло, что я пропустил и второй тайм игры ЦСКА со Спортингом, и второй тайм стамбульского финала - но тут хоть уважительная причина была - экзамен утром.)
«Это правда, да. Мы забили три отличных гола «Ливерпулю». Думали, что это был наш день, и мы расслабились. Когда они забили первые два мяча, то мы почувствовали давление. Когда они забили третий, мы просто не могли поверить в это.
Это не вина „Милана“ — «Ливерпуль» заслужил этот камбэк.
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Мальдос опять стал нести чушь. Я почему то верю больше словам бразильца. На каждой позиции у Милана был игрок сильнее по классу чем у Ливерпуля, и ничто даже не предвещало Ливерпулю после первых 45 минут отыграться. Если бы не расслабили булки, то не пропустили бы 3 от андердога.
В прошлом году тоже очень обидно было проиграть в финале Реалу, когда почти весь матч возили Мадрид, а Куртуа вытаскивал мёртвые мячи один за другим.