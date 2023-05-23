Мальдини о финале ЛЧ-2005: «Милан» доминировал 110 минут, «Ливерпуль» был хорош только 10 – и мы проиграли. В перерыве никто не праздновал – я, как капитан, не допустил бы этого»

Паоло Мальдини вспомнил поражение «Милана» от «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2005.

В финале чемпионов 2005 года « » уступил «Ливерпулю» в серии пенальти, ведя в счете 3:0 после первого тайма.

«Я забил гол уже на 40-й секунде, и тогда я понял, что происходит что-то странное. В этом матче мы доминировали 110 минут, они играли хорошо только 10 минут, и мы умудрились проиграть. Было много предположений о том, что произошло в перерыве, мы вошли в раздевалку с криками, потому что мы были очень нервными. Анчелотти вмешался и повысил голос, чтобы успокоить нас.

Говорят, что мы праздновали, но я, как капитан, никогда бы этого не допустил, и мои товарищи тоже никогда бы этого не сделали. Это вещи, далекие от реальности, глупо даже комментировать. Футбол этим и прекрасен.

« » сел в оборону, чтобы не пропустить еще больше, но вместо этого забил трижды за шесть минут. Прелесть футбола еще и в том, что два года спустя у нас появился шанс снова встретиться с «Ливерпулем» в Афинах и победить», – сказал бывший защитник «Милана».

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