Мальдини о финале ЛЧ-2005: «Милан» доминировал 110 минут, «Ливерпуль» был хорош только 10 – и мы проиграли. В перерыве никто не праздновал – я, как капитан, не допустил бы этого»

Теги Милан Паоло Мальдини Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Паоло Мальдини вспомнил поражение «Милана» от «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2005.

В финале Лиги чемпионов 2005 года «Милан» уступил «Ливерпулю» в серии пенальти, ведя в счете 3:0 после первого тайма.

«Я забил гол уже на 40-й секунде, и тогда я понял, что происходит что-то странное. В этом матче мы доминировали 110 минут, они играли хорошо только 10 минут, и мы умудрились проиграть. Было много предположений о том, что произошло в перерыве, мы вошли в раздевалку с криками, потому что мы были очень нервными. Анчелотти вмешался и повысил голос, чтобы успокоить нас.

Говорят, что мы праздновали, но я, как капитан, никогда бы этого не допустил, и мои товарищи тоже никогда бы этого не сделали. Это вещи, далекие от реальности, глупо даже комментировать. Футбол этим и прекрасен.

«Ливерпуль» сел в оборону, чтобы не пропустить еще больше, но вместо этого забил трижды за шесть минут. Прелесть футбола еще и в том, что два года спустя у нас появился шанс снова встретиться с «Ливерпулем» в Афинах и победить», – сказал бывший защитник «Милана».

Стамбул-2005. Великий удар Джеррарда, файер в голову Диды и гол-фантом, взбесивший Моуринью. Как «Ливерпуль» и «Милан» добрались до финала

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72 комментария

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bogdan21101987@icloud.com
Выводы не сделали, что в футбол играют от звонка до звонка. Годом ранее был Депортиво в 1/4 с 4-1 умудрились 0-4, том Милан мог брать три титула подряд.
+74
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+72
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Алекс Мелкумян
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Выводы не сделали, что в футбол играют от звонка до звонка. Годом ранее был Депортиво в 1/4 с 4-1 умудрились 0-4, том Милан мог брать три титула подряд.
Да и с Барсой в 2006 бодались в полуфинале и могли проходить в финал
+33
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+33
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Милан 737_
Ответ Re{FRIGE}r@toR
В 2007 было все наоборот: Ливерпуль был лучше по игре, но пятая точка Индзаги сделала свое дело
Где Ливерпуль был лучше в 2007 году?, Милан доминировал и полностью держал игру под контролем все 90 минут !
+49
-23
+26
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Re{FRIGE}r@toR
В 2007 было все наоборот: Ливерпуль был лучше по игре, но пятая точка Индзаги сделала свое дело
+41
-17
+24
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MinkoffS
Ответ Re{FRIGE}r@toR
Соотношение ударов 12:5 в пользу Ливерпуля: ’Я что, для тебя какая-то шутка?’
9 из этих 12 были такими опасными, что Дида даже не дёргался.
+21
-4
+17
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Fulyan
Про тот Ливерпуль в финале конечно много романтизма, много притягивания за глобус и всё такое, но если убрать в сторону все эти красивые истории, то Милан просто на 2 или 3 головы был сильнее.
По составу и игре.
Просто у Ливерпуля залетело всё, а у Милана наоборот.
Не знаю, будет правильным назвать это везением, но такое иногда бывает.
+21
-6
+15
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Милан 737_
Это был самый странный и необьяснимый финал ЛЧ из всех, но в то же время самый захватывающий и крутой финал из всех финалов ЛЧ ...
+14
-1
+13
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Хасбулат Махаев
Ответ Алекс Мелкумян
Да и с Барсой в 2006 бодались в полуфинале и могли проходить в финал
Там у них еще чистый гол украли, Шевченко не толкал Пуйоля 🙂
+18
-5
+13
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Greenalem
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Дык, если бы не Дудек, то дожали бы в овертайме
Точнее пробей Шева чуть в сторону. Как он там умудрился не забить, уму непостижимо
+9
-1
+8
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Alex Vieri
Ну в 1999 было еще хлеще...Бавария была лучше 90 минут матча, а МЮ всего 3 минуты, и англичанам этого хватило для победы. Поэтом сетовать на доминирование в проигранном матче - это "разговоры в пользу бедных".
+11
-3
+8
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h4ww7xkqkz
Ответ Алекс Мелкумян
Да и с Барсой в 2006 бодались в полуфинале и могли проходить в финал
Если бы не отменили чистейший гол Шевченко в ответном матче
+9
-2
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QWertY
Ответ Трент 66
Зато в 2007 Ливерпуль был намного лучше, все вернулось, сколько можно ныть.
Если прочитать текст полностью, то Мальдини отдает дань уважения сопернику. Где нытье?
+10
-3
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
Выводы не сделали, что в футбол играют от звонка до звонка. Годом ранее был Депортиво в 1/4 с 4-1 умудрились 0-4, том Милан мог брать три титула подряд.
Дык, если бы не Дудек, то дожали бы в овертайме
+7
0
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Ответ Милан 737_
Это был самый странный и необьяснимый финал ЛЧ из всех, но в то же время самый захватывающий и крутой финал из всех финалов ЛЧ ...
И браво Владимиру Никитовичу Маслаченко, что удерживал зрителей у экранов после 3:0 в первом тайме, мол ничего ещё не кончилось.
Так вышло, что я пропустил и второй тайм игры ЦСКА со Спортингом, и второй тайм стамбульского финала - но тут хоть уважительная причина была - экзамен утром.)
+5
-1
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XAST
Ответ Милан 737_
Где Ливерпуль был лучше в 2007 году?, Милан доминировал и полностью держал игру под контролем все 90 минут !
Согласен ливерпуль хорошо начал первые минут 20 а потом Кака разрывал вес правый фланг
+4
0
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Сэйлор Мун
Кафу: это правда, что в 2005 году в перерыве финала ЛЧ «Милан» праздновал победу.

«Это правда, да. Мы забили три отличных гола «Ливерпулю». Думали, что это был наш день, и мы расслабились. Когда они забили первые два мяча, то мы почувствовали давление. Когда они забили третий, мы просто не могли поверить в это.

Это не вина „Милана“ — «Ливерпуль» заслужил этот камбэк.
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Мальдос опять стал нести чушь. Я почему то верю больше словам бразильца. На каждой позиции у Милана был игрок сильнее по классу чем у Ливерпуля, и ничто даже не предвещало Ливерпулю после первых 45 минут отыграться. Если бы не расслабили булки, то не пропустили бы 3 от андердога.
+3
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Алексей Фирстов
Это был один из лучших финалов ЛЧ!
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lyosha1786
Такое впечатление, что тот финал был сыгран по написанному сюжету.
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0rbit
Ответ Re{FRIGE}r@toR
Соотношение ударов 12:5 в пользу Ливерпуля: ’Я что, для тебя какая-то шутка?’
лол, что? с каких пор кол-во ударов хоть о чем то говорит? плюсов тебе что за клоуны понаставили, те кто родился в 2000+
+7
-5
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f5dfmvw9bk
Ответ Не знаю что такое Требл
Судейский отскок Ливерпуля, канеш. Пенальти на Джеррарде липовый, будем объективны.
Кому как не фанату Реала говорить про судейские отскоки 🤦‍♂️
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eftomolgy
Ответ Fulyan
Про тот Ливерпуль в финале конечно много романтизма, много притягивания за глобус и всё такое, но если убрать в сторону все эти красивые истории, то Милан просто на 2 или 3 головы был сильнее. По составу и игре. Просто у Ливерпуля залетело всё, а у Милана наоборот. Не знаю, будет правильным назвать это везением, но такое иногда бывает.
Не сломаться после 0-3 в финале ЛЧ это тоже надо суметь. Везет тому, кто везет, как говорится
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f5dfmvw9bk
Ответ London.is.blue
Ливерпуль мастер отскоков. В 2019 тоже отскочили. Да и АПЛ они взяли в ковидный сезон, что в принципе за трофей особо можно не считать.
Ливерпуль чемпионского сезона был на первом месте почти с самого начала, серия из 18 побед, 17 из которых сыграли на ноль, установил рекорд, наивысший разрыв от ближайшего преследователя в 25(!) очков. Карантин здесь никак не помог, а кому он сыграл на руку это Челси, победивший в ЛЧ следующего сезона
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David Aprasidze
Ответ London.is.blue
Ливерпуль мастер отскоков. В 2019 тоже отскочили. Да и АПЛ они взяли в ковидный сезон, что в принципе за трофей особо можно не считать.
Гол Гарсии покоя не дает?
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glavredaktor
Ответ Fulyan
Про тот Ливерпуль в финале конечно много романтизма, много притягивания за глобус и всё такое, но если убрать в сторону все эти красивые истории, то Милан просто на 2 или 3 головы был сильнее. По составу и игре. Просто у Ливерпуля залетело всё, а у Милана наоборот. Не знаю, будет правильным назвать это везением, но такое иногда бывает.
Так а кто спорит, что тот Милан был сильнее как по составу так и по игре? Это факт. Но характера у того Ливерпуля было не занимать. За то и были вознаграждены.
В прошлом году тоже очень обидно было проиграть в финале Реалу, когда почти весь матч возили Мадрид, а Куртуа вытаскивал мёртвые мячи один за другим.
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Трент 66
Ну и составы были далеко не равные, либо у Милана топовый на всех позициях, либо у Ливерпуля на топов тянули только молодые Джеррард и Алонсо.
Вот именно. Значит, ещё более обидно то поражение.
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