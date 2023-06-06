Антонио Кассано: «Владелец «Милана» должен целовать землю, по которой ходит Мальдини. Американцы приезжают в Италию без понимания футбола»

Теги Рома Милан Паоло Мальдини Антонио Кассано серия А Италия Джеймс Паллотта Джерри Кардинале Футбол

Антонио Кассано вступился за уволенного «Миланом» Паоло Мальдини.

«[Владелец] Кардинале ничего не смыслит в футболе, он как [экс-владелец «Ромы»] Паллотта: занимается только фотографиями и представлениями. Эти американцы приезжают сюда без понимания футбола.

Паоло великолепно поработал в «Милане». Кардинале должен целовать землю, по которой ходит Мальдини.

Надеюсь, Паоло пошлет всех на фиг и начнет заново где-нибудь еще, где за него будут держаться», – заявил экс-форвард «россонери» в эфире Bobo TV.

Леау, Тео, Меньян и Тонали недовольны тем, что «Милан» уволил Мальдини и Массару

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12 комментариев

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Уся Ваткин
Он готов целовать песок,
по которому ты Мальдини
+14
-1
+13
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Valentin Grabenovsky
в монцу Паоло надо идти
+5
0
+5
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Милан37
Хоть одно адекватное мнение от Кассано ...
+4
-2
+2
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Уся Ваткин
Ответ Velirpa
и долго-долго крутить велосипед.
гнать😅
+1
0
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Алексей Тарасюк
Кассано чего-то в оппозиции ко всему, что происходит вокруг
0
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sacha2
Кардинале американос? Там все итало-эммигранты проходили стажировку в местных мафиози-камморах:)
0
0
0
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ss_podonok
бумер решил высрать псевдоконсервативную базу чтобы набрать вистов у пенсов и гоблинов
0
0
0
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<~Inter~>
Ответ Valentin Grabenovsky
в монцу Паоло надо идти
зачем? Там есть Галлиани который на голову сильнее как ген директор
0
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Velirpa
Ответ Уся Ваткин
Он готов целовать песок, по которому ты Мальдини
и долго-долго крутить велосипед.
0
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Velirpa
Ответ Уся Ваткин
гнать😅
:D
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