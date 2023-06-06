Антонио Кассано: «Владелец «Милана» должен целовать землю, по которой ходит Мальдини. Американцы приезжают в Италию без понимания футбола»

Антонио Кассано вступился за уволенного «Миланом» Паоло Мальдини.

«[Владелец] Кардинале ничего не смыслит в футболе, он как [экс-владелец «Ромы»] : занимается только фотографиями и представлениями. Эти американцы приезжают сюда без понимания футбола.

Паоло великолепно поработал в « ». должен целовать землю, по которой ходит Мальдини.

Надеюсь, пошлет всех на фиг и начнет заново где-нибудь еще, где за него будут держаться», – заявил экс-форвард «россонери» в эфире Bobo TV.

Леау, Тео, Меньян и Тонали недовольны тем, что «Милан» уволил Мальдини и Массару

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы