Антонио Кассано: «Владелец «Милана» должен целовать землю, по которой ходит Мальдини. Американцы приезжают в Италию без понимания футбола»
Антонио Кассано вступился за уволенного «Миланом» Паоло Мальдини.
«[Владелец] Кардинале ничего не смыслит в футболе, он как [экс-владелец «Ромы»] Паллотта: занимается только фотографиями и представлениями. Эти американцы приезжают сюда без понимания футбола.
Паоло великолепно поработал в «Милане». Кардинале должен целовать землю, по которой ходит Мальдини.
Надеюсь, Паоло пошлет всех на фиг и начнет заново где-нибудь еще, где за него будут держаться», – заявил экс-форвард «россонери» в эфире Bobo TV.
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