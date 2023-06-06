«Милан» объявил об уходе Мальдини с поста техдиректора: «Благодарим за вклад в чемпионство»

Теги Милан Паоло Мальдини серия А Италия Лига чемпионов УЕФА отставки Футбол

«Милан» подтвердил, что Паоло Мальдини покидает должность технического директора.

«Паоло Мальдини завершил свою работу в клубе 5 июня 2023 года.

Мы благодарим его за годы работы на его должности и вклад в возвращение в Лигу чемпионов и завоевание скудетто в сезоне-2021/22.

Его повседневные обязанности возьмет на себя команда, тесно работающая с начальником основной команды и в конечном счете подчиняющаяся генеральному директору», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что свою должность также покинет спортивный директор Фредерик Массара.

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19 комментариев

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Bartez1986
Очень и очень глупое решение
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Игорь Новиков
Идиотизм от американцев.
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Андрей Хенто
Отличную работу проделал, сделал многое для того, чтобы Милан вернулся на вершину. Конечно были и ошибки, но без этого никуда. Паоло есть чем гордиться.
+19
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Ираклий Кардава
Пусть кардинале опозорится сам, как он опозорил клуб! Мальдини=Милан!!!
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З А
написано как будто какой-то менеджер 5 лет проработал в офисе и дальше пошел) человек всю жизнь в клубе так-то)
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Spaten
Уход Златана. Эффект домино. Мир никогда не будет прежним.
+6
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илья галкин
Идиотское решение
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el shaarawy92
какой треш(что они хотят от Тех Дира которому дают 10 млн на ТО)

был провал только с ШДК и это оказалось фатально?
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John Gotti
Ответ Ночной кошмар Логинова
Напоминает Реал эпохи Переса первого захода
Не вижу связи, от слова вообще
+1
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John Gotti
Ответ Ночной кошмар Логинова
Напоминает Реал эпохи Переса первого захода
Не вижу связи, от слова вообще
+1
0
+1
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Иван Стаканов
Очень, очень глупое решение.
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rossoneri*
Сообщество VIP-болельщиков «Милана» выступило с официальным заявлением:

«Мы выражаем свою полную солидарность с Паоло Мальдини и Фредериком Массарой после решения владельцев выгнать их из клуба и прервать победный проект.

С сегодняшнего дня наше сообщество будет носить имя Мальдини. Мы призываем всех болельщиков не посещать стадион, не подписываться ни на какие подписки, бойкотировать абонементную программу на следующий сезон и не покупать клубную атрибутику».

Просто красавцы!
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revo
Ответ QWertY
Отличный комментарий, как всегда банальный, сделал многое, что бы получить плюсики. Конечно были и провалы, но без этого никуда. Андрею есть чем гордиться)
Отличный комментарий, как всегда банальный, сделал ничего, чтобы получить минусики. Конечно были и успехи, но без этого никуда. QWertY нет чем гордиться)
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<~Inter~>
Ответ el shaarawy92
какой треш(что они хотят от Тех Дира которому дают 10 млн на ТО) был провал только с ШДК и это оказалось фатально?
У них разный взгляд на развитие клуба. В чем смысл держать такого человека?
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