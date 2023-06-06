«Милан» объявил об уходе Мальдини с поста техдиректора: «Благодарим за вклад в чемпионство»
«Милан» подтвердил, что Паоло Мальдини покидает должность технического директора.
«Паоло Мальдини завершил свою работу в клубе 5 июня 2023 года.
Мы благодарим его за годы работы на его должности и вклад в возвращение в Лигу чемпионов и завоевание скудетто в сезоне-2021/22.
Его повседневные обязанности возьмет на себя команда, тесно работающая с начальником основной команды и в конечном счете подчиняющаяся генеральному директору», – говорится в заявлении на сайте клуба.
Ранее сообщалось, что свою должность также покинет спортивный директор Фредерик Массара.
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«Мы выражаем свою полную солидарность с Паоло Мальдини и Фредериком Массарой после решения владельцев выгнать их из клуба и прервать победный проект.
С сегодняшнего дня наше сообщество будет носить имя Мальдини. Мы призываем всех болельщиков не посещать стадион, не подписываться ни на какие подписки, бойкотировать абонементную программу на следующий сезон и не покупать клубную атрибутику».
Просто красавцы!