«Милан» объявил об уходе Мальдини с поста техдиректора: «Благодарим за вклад в чемпионство»

«Милан» подтвердил, что Паоло Мальдини покидает должность технического директора.

« завершил свою работу в клубе 5 июня 2023 года.

Мы благодарим его за годы работы на его должности и вклад в возвращение в Лигу чемпионов и завоевание скудетто в сезоне-2021/22.

Его повседневные обязанности возьмет на себя команда, тесно работающая с начальником основной команды и в конечном счете подчиняющаяся генеральному директору», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что свою должность также покинет спортивный директор Фредерик Массара.

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