Пирс Морган: «Только непобедимый «Арсенал»-2003/04 добился настоящего бессмертия. Треблы – обычное дело, оба клуба из Манчестера брали их»

Пирса Моргана не впечатлил требл «Манчестер Сити».

«Только одна британская футбольная команда когда-либо добивалась настоящего бессмертия – непобедимый «Арсенал» в сезоне-2003/4.

Треблы – это настолько обычное явление, что обе команды из Манчестера добились этого.

Вернитесь ко мне, если «Ман Сити» когда-нибудь проведет сезон Премьер-лиги без поражений», – написал журналист и болельщик «Арсенала».