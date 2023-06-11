Пирс Морган: «Только непобедимый «Арсенал»-2003/04 добился настоящего бессмертия. Треблы – обычное дело, оба клуба из Манчестера брали их»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирса Моргана не впечатлил требл «Манчестер Сити».

«Только одна британская футбольная команда когда-либо добивалась настоящего бессмертия – непобедимый «Арсенал» в сезоне-2003/4.

Треблы – это настолько обычное явление, что обе команды из Манчестера добились этого.

Вернитесь ко мне, если «Ман Сити» когда-нибудь проведет сезон Премьер-лиги без поражений», – написал журналист и болельщик «Арсенала».

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74 комментария

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ТрактоПоктер
Да не бомбит у меня
+141
-10
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Александр Белов
Если треблы так легко выиграть, то почему у твоего Криша их нет?🤔
+84
-12
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Woman221b
Когда вы перестанете постить этого клоуна?
+64
-5
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Val Smith
Ответ Woman221b
Когда вы перестанете постить этого клоуна?
Когда аналогичные исчезнут из комментариев.
+32
-3
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Fan of Sport
Если Сити проведёт сезон без поражений, он и тогда что нибудь найдёт сказать
+25
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Barca_mania
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Ответ ТрактоПоктер
Да не бомбит у меня
Пирс Морган просто старый тролль. Посмотрите его шоу, там всё станет очевидно.
+25
-2
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Экспертное мнение
За это время Лестер успел выйти в АПЛ, выиграть АПЛ, и обратно вылететь в шип. А Вест Хэм обогнал Арсенал по победам в Европе в 21-ом веке.
+17
-3
+14
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Гегенпрессинг Рангника
Пирс Морган о фаворитах на ЗМ: Роналду самый яркий игрок поколения, его игра принесла чемпионство Аль-Иттихаду и полуфинал для сборной Марокко
+16
-3
+13
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Ман Сити
Зря такое говорить, ведь Пеп может поставить себе этой целью и повторить.
+8
-2
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АРХАТ
Подумаешь сезон без поражений
Такие сезоны есть у Милана 1991/1992, Аякс 1994/1995, Ювентус 2011/2012, Порту 2010/2011, Шахтёр 2011/2012
У Динамо целых 3 таких сезона
Я уж молчу про Спарту, Динамо З, Паок, Партизан, Дебрецен)
+8
-2
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Барыга блинами
Арсенал настолько непобедим, что вчистую проиграл оба матча Сити с общим счётом 2-7)
+6
-1
+5
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Фут.Боль
По такой логике "Мимозас" из Кот-д’Ивуара и румынский "Стяуа" вообще не вершине бессмертия.
+5
-1
+4
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Кашшай Чакырович
У него интеллект на уровне 7 летнего ребенка ,хотя даже дети бывают умнее в этом возрасте, у него скорее интеллект должуна , скрещенного с Бузовой и Роналду )))
+4
-1
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Eden Hazard
Ответ Fan of Sport
Если Сити проведёт сезон без поражений, он и тогда что нибудь найдёт сказать
Скажет что Арсенал всегда будет выше, потому что на букву А. И рекордное количество раз начинал сезон на первом месте, до первого тура.
И вот тут уже ничего не поделать...
+6
-3
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Muhammad Juraev
Ответ sardorbek abduganiyev
2007/2008 Криш выиграл с Мю требл наверное!!
МЮ делал требл в 1999 году наверное!
+3
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Люблю Марго Робби
Арсенал твой никогда не брал ЛЧ, поэтому он даже в Лондоне не первый
+6
-3
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Andrew Kolevatykh
Ответ Кашшай Чакырович
У него интеллект на уровне 7 летнего ребенка ,хотя даже дети бывают умнее в этом возрасте, у него скорее интеллект должуна , скрещенного с Бузовой и Роналду )))
У него отличный интеллект, так как он знает, как оставаться в инфополе. Достаточно просто вызывать зуд в нижней части спины у людей, вроде тебя (без обид, но ты достаточно резко реагируешь). Но методы у него у впрямь ублюдские.
+2
0
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Иван Баланар
Ответ Woman221b
Когда вы перестанете постить этого клоуна?
Ну так не пиши ничего;)
+3
-1
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GuruFutbola
Ответ Иван Баланар
Мне доказывать ничего не нужно, это факт. Твои проблемы, если у тебя не хватает iq сложить 2+2 и получить 4. Всё, что я написал - факт. Это тебе удобно тешить своё эго глорика;)
Ого, какой агрессивный глор)
+1
0
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Катя Авейру.
Ответ Александр Белов
Если треблы так легко выиграть, то почему у твоего Криша их нет?🤔
Так разве, развал Юве, МЮ и Аль-Наср не требл?
+1
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Старик Стариканов
Вот если бы в этом требле участвовал Роналду,то его можно считать величайшем в истории - добавил Морган
+1
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Rule1
Пирс Морган и нашим и вашим. А точнее куда Рыгалду скажет,кому что а этому лишь бы внимание.
+1
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rigobersong
В Англии Престон брал чемпионство без поражений, я уже даже не говорю о других чемпионатах:)
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AF007
Фанат роналду - беды с головой на всю жизнь. Хотя тут скорее обратная связь
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Эксперт Спортс
Пирс Морган это смесь Мостового и Кличко
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