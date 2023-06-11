Пирс Морган: «Только непобедимый «Арсенал»-2003/04 добился настоящего бессмертия. Треблы – обычное дело, оба клуба из Манчестера брали их»
Пирса Моргана не впечатлил требл «Манчестер Сити».
«Только одна британская футбольная команда когда-либо добивалась настоящего бессмертия – непобедимый «Арсенал» в сезоне-2003/4.
Треблы – это настолько обычное явление, что обе команды из Манчестера добились этого.
Вернитесь ко мне, если «Ман Сити» когда-нибудь проведет сезон Премьер-лиги без поражений», – написал журналист и болельщик «Арсенала».
Такие сезоны есть у Милана 1991/1992, Аякс 1994/1995, Ювентус 2011/2012, Порту 2010/2011, Шахтёр 2011/2012
У Динамо целых 3 таких сезона
Я уж молчу про Спарту, Динамо З, Паок, Партизан, Дебрецен)
И вот тут уже ничего не поделать...