Гвардиола о разговоре с Родри в перерыве финала ЛЧ: «Просто сказал ему расслабиться, потому что он лучший полузащитник в Европе»

Пеп Гвардиола рассказал о своем разговоре с Родри в перерыве финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл , обыграв в финале «Интер» (1:0).

26-летний испанский полузащитник английского клуба стал автором единственного гола в матче на 68-й минуте.

«Я извлек урок из прошлого и не нагнетал во время перерыва. Я просто сказал Родри расслабиться, потому что он лучший полузащитник в Европе.

Второй тайм он провел лучше, а гол воодушевил его», – сказал главный тренер « ».

Два года назад Родри не попал в старт на финал ЛЧ – а сейчас забил победный! Пеп хвалит его не меньше Холанда, и по делу