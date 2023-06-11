Гвардиола о разговоре с Родри в перерыве финала ЛЧ: «Просто сказал ему расслабиться, потому что он лучший полузащитник в Европе»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Родри Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о своем разговоре с Родри в перерыве финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Интер» (1:0).

26-летний испанский полузащитник английского клуба Родри стал автором единственного гола в матче на 68-й минуте. 

«Я извлек урок из прошлого и не нагнетал во время перерыва. Я просто сказал Родри расслабиться, потому что он лучший полузащитник в Европе.

Второй тайм он провел лучше, а гол воодушевил его», – сказал главный тренер «Сити». 

Два года назад Родри не попал в старт на финал ЛЧ – а сейчас забил победный! Пеп хвалит его не меньше Холанда, и по делу

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6 комментариев

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S.Laposter
хороший удар, помог решить исход матча.
Интер живее стал после пропущенного
+7
-1
+6
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Skotinas
Ответ DolJun
какой-то неумелый косплей на моура от пепа)
Какая боль в тебе сейчас...🌋
+1
0
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Val Smith
Ответ CHELSEA_2008
Объективно лучший опорник мира сейчас.
Лучший в другом Манчестере.
+1
-1
0
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