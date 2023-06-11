Гвардиола о разговоре с Родри в перерыве финала ЛЧ: «Просто сказал ему расслабиться, потому что он лучший полузащитник в Европе»
Пеп Гвардиола рассказал о своем разговоре с Родри в перерыве финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Интер» (1:0).
26-летний испанский полузащитник английского клуба Родри стал автором единственного гола в матче на 68-й минуте.
«Я извлек урок из прошлого и не нагнетал во время перерыва. Я просто сказал Родри расслабиться, потому что он лучший полузащитник в Европе.
Второй тайм он провел лучше, а гол воодушевил его», – сказал главный тренер «Сити».
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