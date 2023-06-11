Джонатан Вудгейт: «Гвардиола – величайший. Он новатор»

Джонатан Вудгейт назвал Пепа Гвардиолу новатором и величайшим тренером.

«Пеп Гвардиола – величайший. Он меняет наше представление о футболе. Он новатор. Ставит игроков на разные позиции и заставляет их работать. Пеп улучшает каждого игрока, с которым работает. И если кто-то не хочет с ним работать, он убирает его из команды.

Он создает отличный командный дух, Грилиш и Холанд говорили об этом. В субботу вечером этот дух помог ему преодолеть черту», – сказал экс-игрок сборной Англии.