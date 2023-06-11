Джонатан Вудгейт: «Гвардиола – величайший. Он новатор»

Теги Манчестер Сити Джонатан Вудгейт премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джек Грилиш Эрлинг Холанд Футбол

Джонатан Вудгейт назвал Пепа Гвардиолу новатором и величайшим тренером.

«Пеп Гвардиола – величайший. Он меняет наше представление о футболе. Он новатор. Ставит игроков на разные позиции и заставляет их работать. Пеп улучшает каждого игрока, с которым работает. И если кто-то не хочет с ним работать, он убирает его из команды.

Он создает отличный командный дух, Грилиш и Холанд говорили об этом. В субботу вечером этот дух помог ему преодолеть черту», – сказал экс-игрок сборной Англии.

13 комментариев

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AyEmoL ___
Ееее. Велишайший
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Hunteralex
Автор новостей, видимо, фанат Сити. После празднования пишет)
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atomio
давно оставил Маура позади, чо уж.
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#SharkTeam
Ответ QWertY
Должун говорит, что он шарлатан и губит игрока. А он в этом шарит
Его потуги вызывают уже только недоумение. Давно доджить пора
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Бола Батыров
Хованский что ли писал?
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QWertY
Должун говорит, что он шарлатан и губит игрока. А он в этом шарит
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Alexander Nikolaev
пьяный корректор - горе в редакции.
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Alexander Yavriantz
У кого-то губы заплетаются.. Велийсайший))) Хоть быстро пофиксили.
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JENNINGS
Велисайший ))) Интервью давали барсамания с гирифутбола?
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Нефанатик
Легенда Реала и английского финала знает что говорит
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Акира_1
Недели нахваливания Пепа открыты. 🤭
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smr
Ответ AyEmoL ___
Ееее. Велишайший
Еще не все отошли от позднего финала)
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