Пеп о трофеях «Ман Сити»: «Мне нравится ЛЧ, но теперь отдайте должное и 5 победам в АПЛ за 6 лет. Важно, чтобы люди об этом не забыли»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола хочет, чтобы после победы «Ман Сити» в ЛЧ люди не забыли о титулах в АПЛ.

Английский клуб в этом сезоне сделал требл, выиграв чемпионат Англии (в 5-й раз за 6 лет), Кубок Англии и Лигу чемпионов (впервые в истории). 

«Мне нравится Лига чемпионов, потому что мы ее выиграли. Это часть истории, которую игроки запомнят на всю оставшуюся жизнь. 

Но теперь отдайте должное и 5 победам в Премьер-лиге за 6 лет. Важно, чтобы люди не забыли о том, что нам удалось сделать. Может быть, нужно создать музей, чтобы болельщики могли посмотреть на трофеи», – сказал главный тренер «Сити». 

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы

37 комментариев

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GuruFutbola
Английская Пеп Лига)
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+29
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Fan of Sport
Нужно знать цену и внутреннему чемпионату, и ЛЧ. Нельзя недооценивать один из них, ведь в чемпионате ты должен быть стабилен на протянул 9-10 месяцев, но и в ЛЧ ты должен правильно распределить силу на определённые матчи, как кстати и сделал Сити в этом году, очень грамотно подошли к плей-офф, да даже в финале как будто бы было тоже самое, первый тайм как первый матчи плей-офф они отдали сопернику, а во втором тайме сделали нужный результат.
+23
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Роман
Пеп сейчас избавится от критики.
ЛЧ, а затем АПЛ самые сложные два турнира.
+16
-4
+12
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DNMA
Ответ Alexander Yavriantz
Тем не менее у Интера было 2 более очевидных шанса во втором тайме, чем всё, что было у Сити, но к сожалению для них, Лукаку это не Холанд, норвежец бы не промазал из такой позиции.
С реалом у Холанда похожие моменты были, два раза из вратарской головой бил в Куртуа
+10
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llolishe
Ответ Милан 137
Задача Пепа на следующий сезон будет выиграть 4 АПЛ подряд ☝️ ...
Тогда глоры МЮ вообще пропадут из сайта
+8
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rigobersong
Пеп превратил АПЛ в Бундеслигу!:)🤣🤣🤣
+10
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rarog
С ЛЧ разобрались. Можно перейти к настоящим достижениям, задача на новый сезон-забить на выезде Тотенхэму и обыграть Брентфорд
+5
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Кино Музыка
Сильное достижение с учетом уровня лиги.
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Андрей Кастуев
Ответ Роман
Пеп сейчас избавится от критики. ЛЧ, а затем АПЛ самые сложные два турнира.
Плюсану, хотя не избавился, конечно. Хейтеры всегда найдут повод надуть в штанишки от злости. Теперь у них, наоборот, больше поводов стало.)
+4
0
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Милан 137
Задача Пепа на следующий сезон будет выиграть 4 АПЛ подряд ☝️ ...
+5
-1
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Андрей Кастуев
Наконец и в глазах недоброжелателей получил полное право требовать не забыть тотальное подчинение лучшей лиги мира. Хотя... на хейтеров ему всегда было плевать с колокольни, которая теперь стала ещё выше.)
+4
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rigobersong
Лучший игрок в истории футбола - воспитанник Ла Масии

Лучший тренер в истории футбола - воспитанник Ла Масии

Хейтеры, живите с этим:)😀
+6
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Hibich
Шарлатан прав
+3
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ДЖИН
Гвардиола величайший тренер. Что тут еще доказывать.
+3
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master s
Ответ ДЖИН
Гвардиола величайший тренер. Что тут еще доказывать.
вчера пьяный губерниев, в после матчевом эфире пытался доказать, что МС просто повезло, выглядел он как всегда жалко)
+1
0
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Alexander Yavriantz
Ответ Fan of Sport
Нужно знать цену и внутреннему чемпионату, и ЛЧ. Нельзя недооценивать один из них, ведь в чемпионате ты должен быть стабилен на протянул 9-10 месяцев, но и в ЛЧ ты должен правильно распределить силу на определённые матчи, как кстати и сделал Сити в этом году, очень грамотно подошли к плей-офф, да даже в финале как будто бы было тоже самое, первый тайм как первый матчи плей-офф они отдали сопернику, а во втором тайме сделали нужный результат.
Тем не менее у Интера было 2 более очевидных шанса во втором тайме, чем всё, что было у Сити, но к сожалению для них, Лукаку это не Холанд, норвежец бы не промазал из такой позиции.
+6
-5
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ДЖИН
Ответ llolishe
А тебе самому не странно что каталонскому физруку каждое то покупают игроков за 100 лямов и клубу ничего а Ливерпуль и Бавария та же должны много не тратить чтобы соблюдать правила ФФП
микола остынь, все сезон окончен..
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bevooch
Ответ llolishe
Каталоскому физруку за его тренерскую карьеру накупили игроков больше чем на 3 миллиарда и только одна ЛЧ с Сити пхаазаха Эвребийскую стыдно даже вспоминать пхахахаха
К вечеру в твоих комментариях будет уже 7 миллиардов
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Иван Косяков
Ответ Андрей Кастуев
Плюсану, хотя не избавился, конечно. Хейтеры всегда найдут повод надуть в штанишки от злости. Теперь у них, наоборот, больше поводов стало.)
Повод один, зато вечный: Сити - мешок, все и всех купивший. Уже маленько оскомину набила эта банальность
+1
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Экспертное мнение
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Только не за 6, а за 7. Или Пеп сам уже забыл сколько работает в Англии?
За 6 последние лет имеется в виду, а если брать три года то Пеп вовсе сделал АПЛ монолигой, даже в лиге 1 выше сменяемость чемпиона)
+1
-1
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llolishe
Ответ Андрей Кастуев
Наконец и в глазах недоброжелателей получил полное право требовать не забыть тотальное подчинение лучшей лиги мира. Хотя... на хейтеров ему всегда было плевать с колокольни, которая теперь стала ещё выше.)
ЛЧ выигрывал даже Ди Маттео
Тут страдать должны глоры МЮшка
Не единственный клуб с треблом+3 юбилея лет без побед в важных турнирах
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DolJun
ну кстати в этом он прав, потому что по факту для внутренней английской публики апл чашки куда важнее, но только при условии если у тебя есть хотя бы одна европейская.
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Evgueniy
Ответ Кино Музыка
Сильное достижение с учетом уровня лиги.
Наверное не уровня, а интенсивности
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Милан 137
Ответ Миланбот
Ман Сити, конечно, замечательная команда и на данный момент им нет равных. Но вот если их всё-таки накажут за ФФП, то не справедливо ли будет отобрать у них большую часть трофеев, в том числе и выигранную ЛЧ с этими 5 из 6 титулами АПЛ? 🤔
Нет, это будет сверх несправедливо ...
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Миланбот
Ман Сити, конечно, замечательная команда и на данный момент им нет равных. Но вот если их всё-таки накажут за ФФП, то не справедливо ли будет отобрать у них большую часть трофеев, в том числе и выигранную ЛЧ с этими 5 из 6 титулами АПЛ? 🤔
0
0
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