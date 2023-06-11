Пеп о трофеях «Ман Сити»: «Мне нравится ЛЧ, но теперь отдайте должное и 5 победам в АПЛ за 6 лет. Важно, чтобы люди об этом не забыли»
Пеп Гвардиола хочет, чтобы после победы «Ман Сити» в ЛЧ люди не забыли о титулах в АПЛ.
Английский клуб в этом сезоне сделал требл, выиграв чемпионат Англии (в 5-й раз за 6 лет), Кубок Англии и Лигу чемпионов (впервые в истории).
«Мне нравится Лига чемпионов, потому что мы ее выиграли. Это часть истории, которую игроки запомнят на всю оставшуюся жизнь.
Но теперь отдайте должное и 5 победам в Премьер-лиге за 6 лет. Важно, чтобы люди не забыли о том, что нам удалось сделать. Может быть, нужно создать музей, чтобы болельщики могли посмотреть на трофеи», – сказал главный тренер «Сити».
Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы
ЛЧ, а затем АПЛ самые сложные два турнира.
Лучший тренер в истории футбола - воспитанник Ла Масии
Хейтеры, живите с этим:)😀
Тут страдать должны глоры МЮшка
Не единственный клуб с треблом+3 юбилея лет без побед в важных турнирах