Президент «Баварии» о решении не брать форварда на смену Левандовскому: «Нагельсманн хотел изменить расстановку, но это не сработало»
Президент «Баварии» сказал, что клубу не хватает голов Роберта Левандовского.
– Было ли ошибкой оставить Левандовского без замены?
– Оглядываясь назад, можно сказать, что это не сработало. Левандовски забивал 30-40 голов, нам этого не хватало.
Нагельсманн хотел изменить расстановку, но это не сработало, как мы думали, – сказал Герберт Хайнер.
И сильно сомневаюсь, что Нагельсман, сказал что ему не нужен топ форвард... спавится вообще без качественного Напа. Но сейчас можно бздеть сколько угодно и все сваливать на Юлианна... почему нет.