Президент «Баварии» о решении не брать форварда на смену Левандовскому: «Нагельсманн хотел изменить расстановку, но это не сработало»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Роберт Левандовски Герберт Хайнер Юлиан Нагельсманн Футбол

Президент «Баварии» сказал, что клубу не хватает голов Роберта Левандовского.

– Было ли ошибкой оставить Левандовского без замены?

– Оглядываясь назад, можно сказать, что это не сработало. Левандовски забивал 30-40 голов, нам этого не хватало.

Нагельсманн хотел изменить расстановку, но это не сработало, как мы думали, – сказал Герберт Хайнер.

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11 комментариев

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bevooch
Что именно не сработало, если Бавария катком прошлась по победителю Ла Лиги Барселоне и финалисту ЛЧ Интеру в группе и по ПСЖ в 1/8, а потом вы Нагельсмана уволили?
+26
-1
+25
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Хан Сахан
А сейчас постоянно в мобильной версии сайта на полстраницы будет баннер? Смотрится дико неудобно
+14
-1
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Питер Пэн
Ответ bevooch
Что именно не сработало, если Бавария катком прошлась по победителю Ла Лиги Барселоне и финалисту ЛЧ Интеру в группе и по ПСЖ в 1/8, а потом вы Нагельсмана уволили?
Поэтому и интересно, кто в Баварии вообще принимает управленческие решения- кто там главный, кто за что отвечает? Кто нанимал Кана и Хасана, а потом их же вы пнул? Бавария обожает учить жизни другие клубы, а у самих то что творится?
+4
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+4
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DolJun
очевидно что форвард нужен был и я сомневаюсь что нагель сам отказался от стабильной 30-ки голов за сезон, помню именно на это он сетовал когда вернер в челси уходил.
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moldfan
Господи да не закапывайте себя глубже. Не получилось у Нагельсманна... ага... на сколько я помню за минуту до его увольнения, Бавария шла на первом месте и только выбила ПСЖ из ЛЧ...

И сильно сомневаюсь, что Нагельсман, сказал что ему не нужен топ форвард... спавится вообще без качественного Напа. Но сейчас можно бздеть сколько угодно и все сваливать на Юлианна... почему нет.
+1
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Balt
В смысле не сработало? В группе с Интером и Барсой 1-е место и катком прошлись, ПСЖ обыграли, в Бундеслиге лидерство было. В кубке тоже к победе шли уверенно.
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Vitto
Ответ moldfan
Господи да не закапывайте себя глубже. Не получилось у Нагельсманна... ага... на сколько я помню за минуту до его увольнения, Бавария шла на первом месте и только выбила ПСЖ из ЛЧ... И сильно сомневаюсь, что Нагельсман, сказал что ему не нужен топ форвард... спавится вообще без качественного Напа. Но сейчас можно бздеть сколько угодно и все сваливать на Юлианна... почему нет.
Она шла на втором месте т.к. проиграла в последнем матче Нагельсманна. Не очень уверенно выступала в Бундеслиге, но все же увольнять/не увольнять надо было после сезона.
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Артур Ганненко
Ответ moldfan
Господи да не закапывайте себя глубже. Не получилось у Нагельсманна... ага... на сколько я помню за минуту до его увольнения, Бавария шла на первом месте и только выбила ПСЖ из ЛЧ... И сильно сомневаюсь, что Нагельсман, сказал что ему не нужен топ форвард... спавится вообще без качественного Напа. Но сейчас можно бздеть сколько угодно и все сваливать на Юлианна... почему нет.
В момент увольнения Бавария была на втором месте в Бундеслиге
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