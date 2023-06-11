Президент «Баварии» о решении не брать форварда на смену Левандовскому: «Нагельсманн хотел изменить расстановку, но это не сработало»

Президент «Баварии» сказал, что клубу не хватает голов Роберта Левандовского.

– Было ли ошибкой оставить Левандовского без замены?

– Оглядываясь назад, можно сказать, что это не сработало. Левандовски забивал 30-40 голов, нам этого не хватало.

Нагельсманн хотел изменить расстановку, но это не сработало, как мы думали, – сказал Герберт Хайнер.