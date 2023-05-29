Оливер Кан: «Утверждение о том, что я взбесился, когда мне сообщили об увольнении, не соответствует действительности»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Герберт Хайнер Футбол

Оливер Кан прокомментировал новости о своей реакции на увольнение.

Инсайдер Bild Альфред Дракслер сообщил, что бывший генеральный директор «Баварии» пришел в ярость, узнав об увольнении. Из-за этого ему запретили праздновать чемпионство с командой. 

«Утверждение о том, что я взбесился, когда мне сообщили об увольнении, определенно не соответствует действительности. В пятницу мне позвонил [президент «Баварии»] Герберт Хайнер и сообщил о принятом решении. Это был спокойный и деловой разговор. Я просто задавался вопросом об этом решении, почему оно было принято именно сейчас.

В субботу утром я получил сообщение о том, что не смогу посетить игру. Я также спокойно воспринял это решение. Конечно, я разочарован, но я безумно рад этому чемпионству и рад за команду, тренера и наших болельщиков», – написал Кан.

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13 комментариев

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Spaten
Какая свадьба без баяна? Какой грузин без Жигулей?
И кто в Баварии от Кана, не получал ещё люлей?
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Только Крылья
да не бомбит у меня
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kaka10
«Это моё нормальное состояние» - добавил Кан
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-1
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shishorin
Ответ Born is the King
Этот Хайнер превратил Баварию в скандальный клуб.
президент Баварии отвечает за финансы, а с ними полный порядок
за превращение клуба в Санта-Барбару несёт ответственность Кан, отвечающий за все спортивные процессы
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Пирс Морган
"Все было гораздо хуже"
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Айвенго
Просто человек не на своем месте и все.
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