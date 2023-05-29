Оливер Кан: «Утверждение о том, что я взбесился, когда мне сообщили об увольнении, не соответствует действительности»

Оливер Кан прокомментировал новости о своей реакции на увольнение.

Инсайдер Bild Альфред Дракслер сообщил, что бывший генеральный директор «Баварии» пришел в ярость, узнав об увольнении. Из-за этого ему запретили праздновать чемпионство с командой.

«Утверждение о том, что я взбесился, когда мне сообщили об увольнении, определенно не соответствует действительности. В пятницу мне позвонил [президент «Баварии»] и сообщил о принятом решении. Это был спокойный и деловой разговор. Я просто задавался вопросом об этом решении, почему оно было принято именно сейчас.

В субботу утром я получил сообщение о том, что не смогу посетить игру. Я также спокойно воспринял это решение. Конечно, я разочарован, но я безумно рад этому чемпионству и рад за команду, тренера и наших болельщиков», – написал Кан.

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