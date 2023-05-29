Женская «Бавария» стала чемпионом Германии, обыграв «Турбину» со счетом 11:1. Игроки мужской команды присутствовали на чемпионском матче

Женская команда «Баварии» выиграла чемпионат Германии.

В заключительном туре « » обыграла потсдамскую «Турбину» со счетом 11:1 – это крупнейшая победа в истории команды. Команда завершила сезон лидером турнирной таблицы, опередив «Вольфсбург» на 2 очка.

Игроки мужской команды «Баварии» и президент клуба Герберт Хайнер присутствовали на чемпионском матче. Ранее «Бавария» выиграла Бундеслигу в 11-й раз подряд, обыграв «Кельн» в заключительном туре и обойдя дортмундскую «Боруссию» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте