Женская «Бавария» стала чемпионом Германии, обыграв «Турбину» со счетом 11:1. Игроки мужской команды присутствовали на чемпионском матче

Теги Бавария бундеслига Германия женский футбол Герберт Хайнер Бавария жен Футбол

Женская команда «Баварии» выиграла чемпионат Германии.

В заключительном туре «Бавария» обыграла потсдамскую «Турбину» со счетом 11:1 – это крупнейшая победа в истории команды. Команда завершила сезон лидером турнирной таблицы, опередив «Вольфсбург» на 2 очка.

Игроки мужской команды «Баварии» и президент клуба Герберт Хайнер присутствовали на чемпионском матче. Ранее «Бавария» выиграла Бундеслигу в 11-й раз подряд, обыграв «Кельн» в заключительном туре и обойдя дортмундскую «Боруссию» по разнице забитых и пропущенных мячей.

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5 комментариев

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Клирик
потсдамская Турбина. Звучит, чёрт побери!)
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T622222
Турбина накрылась )
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Люблю Марго Робби
Ответ Клирик
потсдамская Турбина. Звучит, чёрт побери!)
Лучше звучит только МосТурбина))
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