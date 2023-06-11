Гвардиола о следующем сезоне «Ман Сити»: «Не сейчас, пришло время праздновать. Есть команды, которые пропадают после победы в ЛЧ. Мы должны этого избежать»
Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от следующего сезона.
В этом сезоне клуб сделал требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов (впервые в истории).
В финале главного европейского турнира был побежден «Интер» (1:0).
«Нет, давайте не будем говорить об этом сейчас, мне нужен перерыв. Наш босс сказал: «О, следующий финал Лиги чемпионов в Лондоне». Я вам не скажу, что ответил ему на это.
Пришло время праздновать. Да, есть команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и пропадают. Мы должны избежать этого. Зная меня, этого не произойдет, но завоевание этого трофея принесло большое облегчение. Сейчас нас уже не спрашивают об этом.
В этот раз весь мир говорил о том, что если мы не выиграем Лигу чемпионов, то сезон не будет полноценным. Я согласен с этим. Могут сказать, что я должен выигрывать треблы каждый год. Пеп хороший тренер, но все же не настолько», – сказал главный тренер «Сити».
Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы
Если бы Интер взял ЛЧ, где он будет в след сезоне никто не знает, а вот Сити будет так же на вершине и снова бороться за все кубки, в этом полная их заслуга в этой ЛЧ
Пеп хорош, не спорю, но в одном клубе где он брал ЛЧ были гении вроде Месси и Иниесты, а в другом - неограниченный бюджет. Пример МЮ доказывает, что с бюджетом ещё надо правильно работать, чтобы преуспеть, но тут заслуга менеджмента Сити не меньше, чем Пепа.
главный мотор команды