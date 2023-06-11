Гвардиола о следующем сезоне «Ман Сити»: «Не сейчас, пришло время праздновать. Есть команды, которые пропадают после победы в ЛЧ. Мы должны этого избежать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от следующего сезона.

В этом сезоне клуб сделал требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов (впервые в истории). 

В финале главного европейского турнира был побежден «Интер» (1:0). 

«Нет, давайте не будем говорить об этом сейчас, мне нужен перерыв. Наш босс сказал: «О, следующий финал Лиги чемпионов в Лондоне». Я вам не скажу, что ответил ему на это. 

Пришло время праздновать. Да, есть команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и пропадают. Мы должны избежать этого. Зная меня, этого не произойдет, но завоевание этого трофея принесло большое облегчение. Сейчас нас уже не спрашивают об этом. 

В этот раз весь мир говорил о том, что если мы не выиграем Лигу чемпионов, то сезон не будет полноценным. Я согласен с этим. Могут сказать, что я должен выигрывать треблы каждый год. Пеп хороший тренер, но все же не настолько», – сказал главный тренер «Сити». 

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы

23 комментария

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выходец из убежища
Ответ А. Мостовой
Есть команды которые выигрывают ЛЧ без миллиардных трат
Ну дак получи лицензию и покажи этому шарлатану.
+28
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Вазген, друг Мхитаряна.
Шарлатан тролит юбилейный порт
+28
-7
+21
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zzzeeerrrooo
Ответ А. Мостовой
Есть команды которые выигрывают ЛЧ без миллиардных трат
А есть которые и с миллиардными не выигрывают
+15
0
+15
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QWertY
Ребят, когда там наш Мавринья побеждал в ЛЧ? Нет, вы не так поняли, я не про финал ЛЧ, а про четвертьфинал))
+15
-7
+8
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QWertY
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Шарлатан тролит юбилейный порт
Скорее Челси. Ливер то после победы вышел в очередной финал спустя некоторое время.
+11
-3
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Ignazio DE Alter
Ответ DolJun
наконец физрук может выдохнуть) после 7 лет и миллиардных трат перегнал меня по количеству лч с сити)
ты же под другой новостью хвалил его?
+5
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ QWertY
Ребят, когда там наш Мавринья побеждал в ЛЧ? Нет, вы не так поняли, я не про финал ЛЧ, а про четвертьфинал))
Ты что такое несёшь? У Мавра есть лига конференций, а это самый значимый трофей 😁
+7
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denisques
Интер сражался, молодцы, заслуживали дальше побороться в овертайме. НО!
Если бы Интер взял ЛЧ, где он будет в след сезоне никто не знает, а вот Сити будет так же на вершине и снова бороться за все кубки, в этом полная их заслуга в этой ЛЧ
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Питер Пэн
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Шарлатан тролит юбилейный порт
Зато вчера весь мир видел как он трясся от страха и истерил, когда думал, что опять пролетит мимо Кубка. И такое ведь вполне могло произойти если бы не два бревна в атаке Интера
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#SharkTeam
Де Брюйне заслужил сыграть полный финал) Наверное из всех на стадионе смотреть игру ему было тяжелее всего
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Jlaw
Сложно после требла не пропасть на 10-20 лет вникуда. Когда за пару лет команда превращается в стабильного середняка и все что у нее остается это так называемая "история". Так что Пеп только положил начало, надеюсь он будет еще много лет у руля и добьется больших побед.
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Emma Nevskaia
заслуженная победа 🏅
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Александр Степанов
Ответ А. Мостовой
Есть команды которые выигрывают ЛЧ без миллиардных трат
Мост, завали, а?
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Alexander Yavriantz
Ответ #SharkTeam
Но Пеп такие команды сам сделал. А моур строил автобусы в Реале, Чесли, МанЮ
Все эти не выигрывали с ним ЛЧ, а как дела были в Интере и Порто, а то я не помню уже, тоже бусами взял трофеи?)

Пеп хорош, не спорю, но в одном клубе где он брал ЛЧ были гении вроде Месси и Иниесты, а в другом - неограниченный бюджет. Пример МЮ доказывает, что с бюджетом ещё надо правильно работать, чтобы преуспеть, но тут заслуга менеджмента Сити не меньше, чем Пепа.
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Born is the King
Ответ QWertY
Скорее Челси. Ливер то после победы вышел в очередной финал спустя некоторое время.
Челси после победы взял бы ЛЧ второй раз подряд если бы не судейский отскок реала и это учитывая политику которая вмешалась в работу клуба
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Давид Agabekyan
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Шарлатан тролит юбилейный порт
Как же низко выглядет фаны Сити. После победы в ЛЧ всё равно пишут про Ливерпуль. При том, что у Пепа и Клоппа очень хорошие отношения друг с другом
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Emma Nevskaia
Ответ #SharkTeam
Де Брюйне заслужил сыграть полный финал) Наверное из всех на стадионе смотреть игру ему было тяжелее всего
💯 но все равно это никак не умаляет его победы.
главный мотор команды
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