Гвардиола о следующем сезоне «Ман Сити»: «Не сейчас, пришло время праздновать. Есть команды, которые пропадают после победы в ЛЧ. Мы должны этого избежать»

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от следующего сезона.

В этом сезоне клуб сделал требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов (впервые в истории).

В финале главного европейского турнира был побежден «Интер» (1:0).

«Нет, давайте не будем говорить об этом сейчас, мне нужен перерыв. Наш босс сказал: «О, следующий финал в Лондоне». Я вам не скажу, что ответил ему на это.

Пришло время праздновать. Да, есть команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и пропадают. Мы должны избежать этого. Зная меня, этого не произойдет, но завоевание этого трофея принесло большое облегчение. Сейчас нас уже не спрашивают об этом.

В этот раз весь мир говорил о том, что если мы не выиграем Лигу чемпионов, то сезон не будет полноценным. Я согласен с этим. Могут сказать, что я должен выигрывать треблы каждый год. Пеп хороший тренер, но все же не настолько», – сказал главный тренер «Сити».

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы