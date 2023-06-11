Лаутаро о 0:1 от «Ман Сити»: «Интер» заслуживал большего. Болельщики должны гордиться нами»

Лаутаро Мартинес считает, что «Интер» заслуживал большего в финале Лиги чемпионов с «Сити» (0:1).

«Мы вышли в финал чемпионов после того, как преодолели сложный групповой этап. Потом мы выбили «Порту», «Бенфику» и « », а сегодня сражались с « » – с самой сильной командой. Мы заслуживали большего.

В таких матчах все решают детали, и, наверное, нам чего-то не хватило для победы, но я очень горжусь нашим выступлением. Мы разочарованы, но болельщики должны гордиться нашей командой», – сказал форвард «Интера».

Мы так восторгались Италией – а они проиграли все три финала еврокубков 🤷‍♂️