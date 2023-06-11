Лаутаро о 0:1 от «Ман Сити»: «Интер» заслуживал большего. Болельщики должны гордиться нами»

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес считает, что «Интер» заслуживал большего в финале Лиги чемпионов с «Сити» (0:1).

«Мы вышли в финал Лиги чемпионов после того, как преодолели сложный групповой этап. Потом мы выбили «Порту», «Бенфику» и «Милан», а сегодня сражались с «Манчестер Сити» – с самой сильной командой. Мы заслуживали большего.

В таких матчах все решают детали, и, наверное, нам чего-то не хватило для победы, но я очень горжусь нашим выступлением. Мы разочарованы, но болельщики должны гордиться нашей командой», – сказал форвард «Интера».

Мы так восторгались Италией – а они проиграли все три финала еврокубков 🤷‍♂️

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15 комментариев

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Перстень Уэстбрука
игру не смотрел,думал будет вынос тела, похоже много пропустил
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Sherzod Ahmedov
Ты же сам угробил 100% момент
+3
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АРХАТ
Когда-то Роман Адамов (лучший бомбардир ЧР 2005) сказал: "Я бью всегда в сторону ворот, не прицеливаюсь".
Так же наверное делает и Лукаку)
+1
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BorisBritva
Скажи это Лукаку.
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Злобный Конь
Есть у вас один вредитель - Лукаку...
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Чувак Г
Молодцы
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Great Aleks
Интер дал хороший бой, игра может не шибко зрелищная, но вышла напряженная до конца!
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NeraZZ
Мы и гордимся всеми кроме одного деревянного здоровяка, который второй еврокубковый финал подряд мешает партнерам забить
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Stewart D.
гордись нами слыш
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Buharoid
Эх, а вот покати ты на Лукаку в том самом моменте ещё при 0-0...
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Va_BanK
Заслуживали овертайма это точно, но вот ушастого учитывая сетку Сити и Интера нет…
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deadjoker
Треноге скажите спасибо :) 2 момента запорол.
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Ювентиниус
Лоутаро, было бы несправедливо эсли вы выиграли. Чтобы заслужить надо проити баварию с реалом. У вас небыло бы с ними шансов! А то получается сити выигрывает сильнейших и должен проигрывать вам вот это было бы несправедливо.
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Born is the King
Играть 10 против 12 очень сложно. Если бы Лукаку забил все свои автоголы Интер бы разгромил Сити
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Телеканал Дождь
Для победы не хватило для начала - забить гол
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