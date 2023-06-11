Онана о 0:1 от «Ман Сити»: «У «Интера» были верные голевые моменты, но не повезло. Не забиваешь на таком уровне – проигрываешь»
Андре Онана посетовал на реализацию после финала Лиги чемпионов с «Ман Сити» (0:1).
«Мы провели отличный матч. У нас были верные голевые моменты, но не повезло. А если не забиваешь на таком уровне, то проигрываешь.
Я доволен выступлением команды. Мы еще сыграем в таких матчах», – сказал вратарь «Интера».
Мы так восторгались Италией – а они проиграли все три финала еврокубков 🤷♂️
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