Онана о 0:1 от «Ман Сити»: «У «Интера» были верные голевые моменты, но не повезло. Не забиваешь на таком уровне – проигрываешь»

Андре Онана посетовал на реализацию после финала Лиги чемпионов с «Ман Сити» (0:1).

«Мы провели отличный матч. У нас были верные голевые моменты, но не повезло. А если не забиваешь на таком уровне, то проигрываешь.

Я доволен выступлением команды. Мы еще сыграем в таких матчах», – сказал вратарь « ».

Мы так восторгались Италией – а они проиграли все три финала еврокубков 🤷‍♂️