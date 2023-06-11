«Ман Сити» – 8-й клуб с треблом. Только «Барселона» и «Бавария» делали его дважды

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«Манчестер Сити» стал 8-м клубом с треблом.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов. За последние недели она также выиграла АПЛ и Кубок Англии.

До «горожан» чемпионат, кубок страны и Лигу или Кубок чемпионов за один сезон выигрывали «Селтик» (1966/67), «Аякс» (1971/72), ПСВ (1987/88), «Манчестер Юнайтед» (1998/99), «Барселона» (2008/09, 2014/15), «Интер» (2009/10) и «Бавария» (2012/13, 2019/20).

А кто брал треблы до «Сити»? Вспоминаем «МЮ» Фергюсона, «Барсу» Пепа и Энрике, «Интер» Жозе и остальных

«Барса»-2015 – сильнейшая команда с треблом по версии ESPN. «Бавария»-2020 – 2-я, «МЮ»-1999 – 5-й

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53 комментария

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Aziz Kurmanbekov
Ответ всем кто говорил что у Сити нет истории: Сити её уже пишет на ваших глазах если уже не написал.
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angliiskiilion
Пеп единственный тренер, кто делал 2 требла, ещё и с 2 разными клубами, просто отец футбола, надеюсь в будущем выиграет Чемпионат мира...
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Spaten
Кипер конечно два- три момента феноменальных вытащил для Сити.
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GuruFutbola
Помогите Даше найти меньше чем клуб из города мадрид)
+23
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zzzeeerrrooo
Ответ Aziz Kurmanbekov
Ответ всем кто говорил что у Сити нет истории: Сити её уже пишет на ваших глазах если уже не написал.
Теперь уже и не напишешь такой бред
У любого клуба АПЛ норм с историей
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Ман Сити
Спасибо Туре и Селюку что сняли проклятие и сразу требл
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Фарид Харисов
Ответ Los Galácticos
Селтик единственный клуб в истории футбола который сделал квадрупл в сезоне.
И это достижение на данный момент может повторить только клуб АПЛ. четвертые кубки (типа кубка лиги) либо не приняты либо упразднены в топ лигах. Во Франции недавно его убрали, в Италии, Германии и Испании его просто нет (может раньше был, не знаю)
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Barca_mania
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Ответ Pb-SE
Кто такая Даша?
Букина
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Spaten
Ответ angliiskiilion
Пеп единственный тренер, кто делал 2 требла, ещё и с 2 разными клубами, просто отец футбола, надеюсь в будущем выиграет Чемпионат мира...
Вот бы выиграл чемпионат мира с теми , кто не выигрывал, с норвежцами или бельгийцами
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Иван Баланар
Ответ GuruFutbola
Помогите Даше найти меньше чем клуб из города мадрид)
Ну да, победа в локальном кубке страны с сеткой из команд из третьих и четвертых дивизионов, это реально весомее, чем 14 чашек ЛЧ, согласен.
+10
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Burel
Ответ GuruFutbola
Помогите Даше найти меньше чем клуб из города мадрид)
Бускетс - два требла, реал за 120 лет - ....
+6
-5
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Иван Баланар
Ответ GuruFutbola
Это показывает стабильность команды в каждом матче, а не закупку судей только в определенном турнире и забиванием на все остальное ради одной чашки)
Если бы в локальном кубке страны были сопоставимые по уровню команды, как в ЛЧ , тогда да. Но 90% матчей играются с командами уровня 3-4 лиг. Это факт.
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Aziz Kurmanbekov
Ответ Los Galácticos
Селтик единственный клуб в истории футбола который сделал квадрупл в сезоне.
Бавария и Барселона оформляли секступл
+6
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Pb-SE
Ответ Alexander p.
А где риал модрит?))
Изучает список судей на следующий сезон.
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Pb-SE
Теперь Пепу надо повысить уровень сложности. Возглавить Байер Неверкузен и взять требл с ними.
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Иван Баланар
Ответ GuruFutbola
Это показывает стабильность команды в каждом матче, а не закупку судей только в определенном турнире и забиванием на все остальное ради одной чашки)
"закупку судей только в определенном турнире и забиванием на все остальное ради одной чашки" это ты про Сити что ли?))
Согласен)
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Pb-SE
Ответ sC@ryClowN!
Реал тут нет как видим,это все объясняет.
Реал обычно кладет болт на один из турниров (а то и на два) и сосредоточивается на оставшемся - как правило, на ЛЧ.
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angliiskiilion
кстати, у Манчестер Сити есть возможность выиграть секступл (6 трофеев за календарный год - АПЛ, Кубок Англии, ЛЧ - Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат мира), такое делали лишь 2 клуба, это Барселона в 2009 и Бавария в 2020 годах...
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Арам
Ответ GuruFutbola
Помогите Даше найти меньше чем клуб из города мадрид)
Именно в такой момент, когда надо бы радоваться за Сити, глорикам обязательно нужно вспоминать Мадрид.
Мадрид на такой высоте, что всем остальным клубам нужно пару десятилетий как минимум, чтоб сравняться с ним по достижениям.
Просто порадуйтесь за свою команду, которая сегодня делает свои первые шаги к величию и возможно через какое то время догонит Мадрид или даже обгонит, а не пытайтесь злорадствовать над Реалом раньше времени, это выглядит нелепо
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GuruFutbola
Ответ Иван Баланар
Если бы в локальном кубке страны были сопоставимые по уровню команды, как в ЛЧ , тогда да. Но 90% матчей играются с командами уровня 3-4 лиг. Это факт.
Они выходят на матч как на последней, и вот если твои соперники по лиге слились, то тебе надо грамотно распределять силы на чемпионат и кубок, это факт
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Артур Мкртычян
Ответ llolishe
Рано говорить Летом расследование там Ситевика 115 обвинений по мошеничеству и финансовым махинациям
уефа это вообще не касается. и лч. а что касается Англии. уже заявили что историю переписывать не будут. титулы не отнимут.
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Иван Баланар
Ответ GuruFutbola
Это показывает стабильность команды в каждом матче, а не закупку судей только в определенном турнире и забиванием на все остальное ради одной чашки)
У Мадрида много золотых дублей. Так что хз о каком забивании на всё остальное ты говоришь. А вот то, что на локальный кубок страны им класть - это да. Но только по той причине, что это реально третьесортный турнир. Это факт. Все топы до финала выставляют резервные составы, так с какого перепуга он должен котироваться?)
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Артур Мкртычян
Ответ llolishe
Рано говорить Летом расследование там Ситевика 115 обвинений по мошеничеству и финансовым махинациям
если чёт и будет, то другое наказание
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Black Phoenix
Теперь Гвардиола пошёл нагибать элиту футбола и забирать третий требл в качестве главного тренера, похоже. С его маниакальным стремлением к совершенству представить другую цель нельзя.
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Iamliam
Только «Барселона», «Бавария» и Пеп Гвардиола делали его дважды
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