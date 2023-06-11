«Ман Сити» – 8-й клуб с треблом. Только «Барселона» и «Бавария» делали его дважды

«Манчестер Сити» стал 8-м клубом с треблом.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Интер» (1:0) в финале чемпионов. За последние недели она также выиграла и .

До «горожан» чемпионат, кубок страны и Лигу или Кубок чемпионов за один сезон выигрывали «Селтик» (1966/67), «Аякс» (1971/72), ПСВ (1987/88), « » (1998/99), « » (2008/09, 2014/15), «Интер» (2009/10) и «Бавария» (2012/13, 2019/20).

А кто брал треблы до «Сити»? Вспоминаем «МЮ» Фергюсона, «Барсу» Пепа и Энрике, «Интер» Жозе и остальных

«Барса»-2015 – сильнейшая команда с треблом по версии ESPN. «Бавария»-2020 – 2-я, «МЮ»-1999 – 5-й