Серхио Агуэро: «Не понимаю, почему Гвардиола не выпустил Альвареса с «Реалом». Меня это удивляет, но это Пеп»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Агуэро Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Хулиан Альварес Футбол

Серхио Агуэро не понял решения Пепа Гвардиолы в матче «Ман Сити» с «Реалом».

«Манчестер Сити» вчера сыграл вничью с «Реалом» (1:1) в выездном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Главный тренер «горожан» не сделал замен.

«Чего я не понимаю, так это почему он не выпустил Хулиана Альвареса. Меня это удивляет, но это Пеп.

Если бы это зависело от меня, я бы играл с Хулианом почти в каждом матче, потому что нам нужно, чтобы он был активным и чтобы у него была искра», – сказал в подкасте AlbicelesteTalk Агуэро, ранее игравший за «Ман Сити».

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75 комментариев

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Goofts
Ответ Экспертное мнение
Потому что Модрич, Камабинга, Чуамени при одном виде Альвареса испарились бы, как в полуфинале и финале ЧМ)) Но Пеп специально не хочет пройти в финал, чтобы ЗМ достался великому Лео Месси, а не Холанду. Чего непонятного? Какой же Пеп хитрый мессиглор)
Ахахахах)))
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Андрей Хенто
Аргентинец хвалит аргентинца. Но Пеп конечно удивил, что вообще не произвел ни одной замены, при том, что еще в чемпионате не все решено, а вчера был весьма интенсивный матч. Хотя я тоже был этому удивлен, если не идет игра у Холанда, которого напрочь закрыли, то конечно стоило выпускать Альвареса, который и сам может опуститься и протащить мяч и который хорошо играет в отыгрыше.
+69
-6
+63
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Экспертное мнение
Потому что Модрич, Камабинга, Чуамени при одном виде Альвареса испарились бы, как в полуфинале и финале ЧМ)) Но Пеп специально не хочет пройти в финал, чтобы ЗМ достался великому Лео Месси, а не Холанду. Чего непонятного? Какой же Пеп хитрый мессиглор)
+98
-43
+55
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Isa Babaev
Ответ Андрей Хенто
Аргентинец хвалит аргентинца. Но Пеп конечно удивил, что вообще не произвел ни одной замены, при том, что еще в чемпионате не все решено, а вчера был весьма интенсивный матч. Хотя я тоже был этому удивлен, если не идет игра у Холанда, которого напрочь закрыли, то конечно стоило выпускать Альвареса, который и сам может опуститься и протащить мяч и который хорошо играет в отыгрыше.
Не выпустил Мареза, Фодена, Ляпорта и Альвареса потому что в Апл еще ничего не решено, и 14 мая они выйдут против Эвертона играть со старта
+34
-2
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Адам Нинуху
этот агуеро в каждой дырке затычка когда там фигурирует аргентинец
+42
-13
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Иван Иванов
Ответ Андрей Хенто
Аргентинец хвалит аргентинца. Но Пеп конечно удивил, что вообще не произвел ни одной замены, при том, что еще в чемпионате не все решено, а вчера был весьма интенсивный матч. Хотя я тоже был этому удивлен, если не идет игра у Холанда, которого напрочь закрыли, то конечно стоило выпускать Альвареса, который и сам может опуститься и протащить мяч и который хорошо играет в отыгрыше.
А я вот совсем не был удивлен, что Пеп не сделал замены. Я так и думал, кстати, что он не произведёт замены. Вчерашний состав это и есть самый главный стартовый состав Сити и любое изменение в нём делает команду сильно уязвимой. Именно по этой причине Пеп и не сделал замены вчера.
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people people
Ответ Ман Сити
Тоже самое в том сезоне про Грилиша писали, тоже самое в первом сезоне про Сане писали. Если он захочет, он станет основным, вполне можно играть в 2 напа.
Пеп не играет в 2 напа, это противоречит его тактике. Альварес не будет вместо Холланда играть, и он не вингер. Ему просто нет места в составе
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Алексей Муравьёв
Альваресу надо линять из Сити, талантливый нап, просто сидит и не играет, хотя по таланту не хуже Холанда, эх если бы его к нам в Барсу))) Но мечтать не вредно! =)
+14
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Alon Raven
Ответ Алексей Муравьёв
Альваресу надо линять из Сити, талантливый нап, просто сидит и не играет, хотя по таланту не хуже Холанда, эх если бы его к нам в Барсу))) Но мечтать не вредно! =)
Нифига себе сидит и не играет. Да он по результативным действиям, наверное, только КДБ уступает. Просто ему, в отличии от киборга, нужен отдых. Потому задействовать будут в более важных матчах. Для начала им надо взять хотя бы АПЛ (денег это больше приносит, чем ЛЧ). Потом натянуть задницу Реалу в домашнем матче. И тогда уже будет не важно, как сыграли в гостях. А сыграли отлично.
+6
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Иван Иванов
Ответ Алексей Муравьёв
Альваресу надо линять из Сити, талантливый нап, просто сидит и не играет, хотя по таланту не хуже Холанда, эх если бы его к нам в Барсу))) Но мечтать не вредно! =)
В Барсу тоже неплохо было бы ему перейти. Но его трансфер, как минимум должен 100 лямов стоить, если руководство Ман Сити не глупцы. Хотя Сити может за дёшево отпустить из-за того, что они денег не считают.
Интересно, если бы Альварес летом перешёл в Барсу, то Лёву посадили бы на скамейку или нет? 🤔 Хотя если бы заплатили бы 100 лямов, то наверное посадили бы.
+3
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Ман Сити
Ответ people people
Альваресу нужно уходить, он не станет основным в Сити
Тоже самое в том сезоне про Грилиша писали, тоже самое в первом сезоне про Сане писали. Если он захочет, он станет основным, вполне можно играть в 2 напа.
+8
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FilinMD
Ответ Андрей Хенто
Аргентинец хвалит аргентинца. Но Пеп конечно удивил, что вообще не произвел ни одной замены, при том, что еще в чемпионате не все решено, а вчера был весьма интенсивный матч. Хотя я тоже был этому удивлен, если не идет игра у Холанда, которого напрочь закрыли, то конечно стоило выпускать Альвареса, который и сам может опуститься и протащить мяч и который хорошо играет в отыгрыше.
Пеп очень упертый тип. Если он верит в свой гениальный план, он будет гнуть свою линию до конца. Эго, другими словами)
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Goofts
Ответ Андрей Хенто
Аргентинец хвалит аргентинца. Но Пеп конечно удивил, что вообще не произвел ни одной замены, при том, что еще в чемпионате не все решено, а вчера был весьма интенсивный матч. Хотя я тоже был этому удивлен, если не идет игра у Холанда, которого напрочь закрыли, то конечно стоило выпускать Альвареса, который и сам может опуститься и протащить мяч и который хорошо играет в отыгрыше.
Альварес хорошо прессингует центральных защитников. После ЧМ это особенно заметно в АПЛ.
Реал не разыгрывает мяч через центральных защитников. Видимо, такая логика была у Пепа
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Tiestorzn17
Ответ llolishe
Пропадающий в решающих матчах Раз он так крут поч сборная Норвегии пропустила ЧМ
Сравнил сборные Аргентины и Норвегии, да ты ж гений!
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AnMe
Ответ people people
Альваресу нужно уходить, он не станет основным в Сити
Он месяц назад продлил контракт на 4+/- года, хотя ходили слухи, что время игры его не устраивает и из-за этого может покинуть клуб
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waleri
Пеп же четко ответил на этот вопрос - помня прошлогодний неудачный опыт с заменами в концовке, стоивший МС вылета из ЛЧ, он не хотел ломать структуру игры. Тем более, объективно Реал смотрелся сильнее во 2-м тайме.
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Goofts
Ответ moldfan
Меня удивило, что Альвареса в конце не выпустили, ну или Фодена. Было ощущение, что и Грилиш поднаелся и Бернардо стал тормозить с решениями. Но пускай Пеп объяснил свою логику, почему не делал замен. И от части я даже читая этот заголовок вспоминал, как в одной из статей Лукомского по прошлогоднему пути Реала, он подчеркивал, что Реал умеет создавать хаос и одерживать в нем вверх. Но всеровно. Как будто бы, со свежим Альваресом, можно было прессинговать лучше и атаковать разнообразней. Не удивлюсь, если на Этихаде Альварес, чуть ли не в старте появится. Вот именно из-за того на сколько интенсивно он способен прессинговать соперника.
Марез сыграл бы в разы лучше Бернардо
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<~Inter~>
Ответ Андрей Хенто
Аргентинец хвалит аргентинца. Но Пеп конечно удивил, что вообще не произвел ни одной замены, при том, что еще в чемпионате не все решено, а вчера был весьма интенсивный матч. Хотя я тоже был этому удивлен, если не идет игра у Холанда, которого напрочь закрыли, то конечно стоило выпускать Альвареса, который и сам может опуститься и протащить мяч и который хорошо играет в отыгрыше.
Пеп в этом сезоне редко делает. У него много матчей где игроки отыгрывают все 90 минут. В первом матче с Баварией к примеру он заменил Де Брюйне только из-за повреждения, а остальные игроки провели полный матч
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udiekemen
Ответ llolishe
Ну Альварез всего лишь чемпион мира то ли дело Холланд - чемпион Австрии.
Бомбардир Лч и АПЛ всего лишь)
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Alon Raven
Ответ VERBLYUD
Альварес должен быть основным форвардом Сити. Он намного разностороннее Замыкаланда
Так разносторонних хватает. А главное это не тактика Пепа. У Пепа более чёткая тактика и в качестве разносторонних использует защитников, особенно на место опорника любит ставить такого, что противоречит самой идеи опорника.
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Islom Qodirov
Ответ che kaif
Не хотел убивать интригу перед ответкой
Очень много говорите после ответного матча разговоривуем
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London.is.blue
В следующем году Пеп придумает новую систему, и возможно Альварес будет играть в основе постоянно.

У Пепа так каждый сезон. Он меняет схему, под нее подстраивает игроков, а других сажает на лавку.

Это уже было с Грилишем, Стерлингом, Жезусом, Сане, Бернарду, Гюндоганом, Лапортом, Аке, Фоденом, Канселу, Стоуном, Марезом, Зинченко, да со всеми, даже с Фернандиньо.

То есть грубо говоря игрок может провести крутой сезон, а в следующем сезоне он уже лавочник, а еще через сезон опять основной.

Бернарнду уже раза 3 уходил, но потом возвращался на ключевые позиции. Грилиша уничтожали за 1 сезон и говорили, что он не уровень Сити и чокер, а сейчас он выбил из основы Фодена. И так далее, можно по каждому игроку пробежаться почти.

Незаменим только рыжий бистяра и Эдерсон. Сейчас к ним добавились Диаш и Холанд.
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jordy
Постфактум всегда легко рассказывать, что Пеп сделал правильно, а что нет.
Наверняка мы с этим справились бы лучше.
Например, выпустил Альвареса с таким же итогом, все начали бы вопрошать, как это Гвардиола не выпустил лучшего ЦН сезона.
Насчет того, что не сделал замен.
Второй тайм был за Реалом, Сити приходилось туго и неизвестно, как сходу смогли бы войти в игру вышедшие со скамейки. Из тех, кто был на поле, никто не проваливал игру.
Пеп решил не рисковать при счете 1-1.
Возможно, если бы Сити проигрывал, замены последовали бы.
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Ilya Petrov
Ответ Иван Иванов
В Барсу тоже неплохо было бы ему перейти. Но его трансфер, как минимум должен 100 лямов стоить, если руководство Ман Сити не глупцы. Хотя Сити может за дёшево отпустить из-за того, что они денег не считают. Интересно, если бы Альварес летом перешёл в Барсу, то Лёву посадили бы на скамейку или нет? 🤔 Хотя если бы заплатили бы 100 лямов, то наверное посадили бы.
Если бы он мог перейти летом Левандовски не переходил бы в Барселону. А так Альварес в Барселоне - было бы потрясающе
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Фёдор Кузнецов
Ответ Экспертное мнение
Потому что Модрич, Камабинга, Чуамени при одном виде Альвареса испарились бы, как в полуфинале и финале ЧМ)) Но Пеп специально не хочет пройти в финал, чтобы ЗМ достался великому Лео Месси, а не Холанду. Чего непонятного? Какой же Пеп хитрый мессиглор)
Человек с ником экспертное мнение пишет такой бред
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