Серхио Агуэро не понял решения Пепа Гвардиолы в матче «Ман Сити» с «Реалом».

« » вчера сыграл вничью с « » (1:1) в выездном матче 1/2 финала . Главный тренер «горожан» не сделал замен.

«Чего я не понимаю, так это почему он не выпустил . Меня это удивляет, но это Пеп.

Если бы это зависело от меня, я бы играл с Хулианом почти в каждом матче, потому что нам нужно, чтобы он был активным и чтобы у него была искра», – сказал в подкасте AlbicelesteTalk Агуэро, ранее игравший за «Ман Сити».

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