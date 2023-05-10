Серхио Агуэро: «Не понимаю, почему Гвардиола не выпустил Альвареса с «Реалом». Меня это удивляет, но это Пеп»
Серхио Агуэро не понял решения Пепа Гвардиолы в матче «Ман Сити» с «Реалом».
«Манчестер Сити» вчера сыграл вничью с «Реалом» (1:1) в выездном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Главный тренер «горожан» не сделал замен.
«Чего я не понимаю, так это почему он не выпустил Хулиана Альвареса. Меня это удивляет, но это Пеп.
Если бы это зависело от меня, я бы играл с Хулианом почти в каждом матче, потому что нам нужно, чтобы он был активным и чтобы у него была искра», – сказал в подкасте AlbicelesteTalk Агуэро, ранее игравший за «Ман Сити».
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Интересно, если бы Альварес летом перешёл в Барсу, то Лёву посадили бы на скамейку или нет? 🤔 Хотя если бы заплатили бы 100 лямов, то наверное посадили бы.
Реал не разыгрывает мяч через центральных защитников. Видимо, такая логика была у Пепа
У Пепа так каждый сезон. Он меняет схему, под нее подстраивает игроков, а других сажает на лавку.
Это уже было с Грилишем, Стерлингом, Жезусом, Сане, Бернарду, Гюндоганом, Лапортом, Аке, Фоденом, Канселу, Стоуном, Марезом, Зинченко, да со всеми, даже с Фернандиньо.
То есть грубо говоря игрок может провести крутой сезон, а в следующем сезоне он уже лавочник, а еще через сезон опять основной.
Бернарнду уже раза 3 уходил, но потом возвращался на ключевые позиции. Грилиша уничтожали за 1 сезон и говорили, что он не уровень Сити и чокер, а сейчас он выбил из основы Фодена. И так далее, можно по каждому игроку пробежаться почти.
Незаменим только рыжий бистяра и Эдерсон. Сейчас к ним добавились Диаш и Холанд.
Наверняка мы с этим справились бы лучше.
Например, выпустил Альвареса с таким же итогом, все начали бы вопрошать, как это Гвардиола не выпустил лучшего ЦН сезона.
Насчет того, что не сделал замен.
Второй тайм был за Реалом, Сити приходилось туго и неизвестно, как сходу смогли бы войти в игру вышедшие со скамейки. Из тех, кто был на поле, никто не проваливал игру.
Пеп решил не рисковать при счете 1-1.
Возможно, если бы Сити проигрывал, замены последовали бы.