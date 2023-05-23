«Баварии» интересен Хулиан Альварес. «Ман Сити» не считает форварда неприкосновенным

Хулиан Альварес может покинуть «Манчестер Сити» ближайшим летом.

Как сообщает Bild, форвард включен в список футболистов, интересующих «Баварию». «Горожане» не считают нападающего, проводящего в Англии первый год, неприкосновенным.

В текущем сезоне провел 29 матчей в и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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