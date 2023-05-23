«Баварии» интересен Хулиан Альварес. «Ман Сити» не считает форварда неприкосновенным

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес может покинуть «Манчестер Сити» ближайшим летом.

Как сообщает Bild, форвард включен в список футболистов, интересующих «Баварию». «Горожане» не считают нападающего, проводящего в Англии первый год, неприкосновенным.

В текущем сезоне Альварес провел 29 матчей в АПЛ и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

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32 комментария

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Блуждающий странник
Альварес стоит минимум 100 миллионов по нынешнему рынку и не совсем ясно зачем Сити его отдавать, а Баварии и тем более. Конфликта как у Канселу нет
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+38
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JENNINGS
Альваресу в его годы нужна регулярная практика, «Баварии» - центральный нападающий.
Парень должен стать будущим топом, и в Мюнхене он может раскрыть свой потенциал!
+26
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Южанин78
Ответ JENNINGS
Альваресу в его годы нужна регулярная практика, «Баварии» - центральный нападающий. Парень должен стать будущим топом, и в Мюнхене он может раскрыть свой потенциал!
Полностью согласен. Если Сити выиграет ЛЧ, то получится что парень станет ЧМ, Копа Америки победителем ЛЧ и Кубка Либертадорес, чемпионом Англии. Всего чего футболисты за всю карьеру не добиваются. Теперь надо стать главным нападающим топового клуба, а не под Холандом сидеть
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Ученик Пепа
Нельзя отдавать ни за какие деньги. Абсолютный топ, так еще и отлично чувствует себя в паре с Холландом. Все еще впереди у него в Сити
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Андер Эррера
Ответ Александр Андреев
Не постоянно. Это не так. 2402 минут у Альвареза в сезоне. 3860 минут у Холанда. 2258 минут у Жезуса. 2365 минут у Нуньеса. 1746 минут у Исака. Но про Жезуса, Исака и Нуньеса вроде не пишут, что их на банке постоянно держат.
Исак и Жезус почти пол года лечились от травмы
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Peter Parker
Ответ Блуждающий странник
Альварес стоит минимум 100 миллионов по нынешнему рынку и не совсем ясно зачем Сити его отдавать, а Баварии и тем более. Конфликта как у Канселу нет
100 миллионов за такого форварда вполне доступная цена по нынешнему рынку. Да если и отдавать, то круг покупателей сужается по сути до одной Баварии. Для Реала это дорого, учитывая время, которое ему могут дать. Для Псж, который вероятно, отпустит Месси тоже. У Барсы нет денег, но есть Левандовски. Внутри Апл вообще нет смысла усилить кого-то. В Италии 100 миллионов сейчас никто не заплатит.
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Блуждающий странник
Ответ Peter Parker
100 миллионов за такого форварда вполне доступная цена по нынешнему рынку. Да если и отдавать, то круг покупателей сужается по сути до одной Баварии. Для Реала это дорого, учитывая время, которое ему могут дать. Для Псж, который вероятно, отпустит Месси тоже. У Барсы нет денег, но есть Левандовски. Внутри Апл вообще нет смысла усилить кого-то. В Италии 100 миллионов сейчас никто не заплатит.
Нецелесообразно его отпускать в принципе. Отличный форвард, при необходимости сможет сыграть и вингера. И мало ли Холанд травмируется и что тогда делать? Практика у него есть, не постоянная, но думаю он доволен количеством трофеев в этом году. 29 матчей в сумме сыграл и 1327 минут в АПЛ. В ЛЧ регулярно выходит. 12 мячей в двух турнирах, вполне себе
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Михо
А было бы очень неплохо и интересно
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Пирс Морган
Топовый игрок, герой ЧМ, возможно, ему и было обидно на банке сидеть, но он не уйдет
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Евгений Блажес
Ответ Блуждающий странник
Альварес стоит минимум 100 миллионов по нынешнему рынку и не совсем ясно зачем Сити его отдавать, а Баварии и тем более. Конфликта как у Канселу нет
В первый же сезон с ним продлили контракт, Гвардиола неоднократно заявлял о важности Альвареса. Это все простой вброс, не стоит внимания.
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Иван Иванов
Ответ Peter Parker
100 миллионов за такого форварда вполне доступная цена по нынешнему рынку. Да если и отдавать, то круг покупателей сужается по сути до одной Баварии. Для Реала это дорого, учитывая время, которое ему могут дать. Для Псж, который вероятно, отпустит Месси тоже. У Барсы нет денег, но есть Левандовски. Внутри Апл вообще нет смысла усилить кого-то. В Италии 100 миллионов сейчас никто не заплатит.
Интересно почему это для Реала дорого, учитывая время, которое ему могут дать? Ты хочешь сказать, что в Реале он будет играть меньше, чем в Ман Сити? Да уже со следующего года Бензема еле ноги будет волочить. Реалу форвард нужен, как воздух, и уже под основу. Альварес там будет в самый раз!
Для ПСЖ тоже он будет в самый раз!
Я просто не понимаю как у тебя логика работает. 🤦
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Пирс Морган
Ответ Ученик Пепа
Нельзя отдавать ни за какие деньги. Абсолютный топ, так еще и отлично чувствует себя в паре с Холландом. Все еще впереди у него в Сити
Все это, конечно, да, но почему его постоянно держали на банке?
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Иван Иванов
Ответ virusss
в Арсенал его
В Арсенале же Жезус есть. 🤦
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Кашшай Чакырович
Сити мне кажется если и отдаст его то только в аренду или минимум 100 ка , дешевле такого уровня футболиста сейчас не купить это не мудрики !
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МТБ
Ответ Александр Андреев
Не постоянно. Это не так. 2402 минут у Альвареза в сезоне. 3860 минут у Холанда. 2258 минут у Жезуса. 2365 минут у Нуньеса. 1746 минут у Исака. Но про Жезуса, Исака и Нуньеса вроде не пишут, что их на банке постоянно держат.
Есть маленькая разница - у Жезуса и Исака травмы, из-за которых они пропустили несколько месяцев и с десяток матчей, у Нуньеса такая же история, он часто выпадал по мелочи, плюс долго адаптировался.
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DAVID19-91
Ответ Пирс Морган
Все это, конечно, да, но почему его постоянно держали на банке?
Потому что на его позиции играет лучший форвард мира на данный момент
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Александр Андреев
Ответ Пирс Морган
Все это, конечно, да, но почему его постоянно держали на банке?
Не постоянно. Это не так.
2402 минут у Альвареза в сезоне.
3860 минут у Холанда.
2258 минут у Жезуса.
2365 минут у Нуньеса.
1746 минут у Исака.
Но про Жезуса, Исака и Нуньеса вроде не пишут, что их на банке постоянно держат.
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<~Inter~>
Ответ JENNINGS
Альваресу в его годы нужна регулярная практика, «Баварии» - центральный нападающий. Парень должен стать будущим топом, и в Мюнхене он может раскрыть свой потенциал!
Думаю его на данный момент всё устраивает
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Иван Иванов
Ему нужно уходить из Сити где место центрфорварда на ближайшие несколько лет застолбил Холланд, как до этого Габи Жесус вечно сидел на лавке под Куном Агуэро ,а перейдя в Арсенал тут же стал у Артеты основным нападающим.
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МТБ
Ответ Блуждающий странник
Альварес стоит минимум 100 миллионов по нынешнему рынку и не совсем ясно зачем Сити его отдавать, а Баварии и тем более. Конфликта как у Канселу нет
У меня один вопрос - а с какого перепугу он стоит 100 миллионов, по нынешнему рынку? Я вот помню, прошлым летом Ливерпуль покупал Нуньеза за 80 и там было очевидно, что есть наценка на АПЛ, т.е. никто иной его за такие деньги бы и не смогу купить. Или вон, Александр Исак, за него отдали 70 и там тоже была переплата. Ну так извините, Нуньез был ведущим игроком Бенфики, за которым стояла толпа желающих, сейчас его примерно никто у ливерпуля за 80 не возьмёт, хотя бы из-за травм.
Такая же история с Исаком, в общем-то. Или вот, прошлым летом Сити продал Габи Жезуса за 50 с небольшим, а ведь Жезус не хуже Альвареса, как игрок.

Так что форвард ротации сити, у которого не сногсшибательная статистика, ему просто нечем оправлать 100 лямов.
И да, я не случайно выбрал тех трёх форвардов для сравнения. Они все перешли в свои клубы как раз в то время, что Альварез перешёл в Сити (ну, спустя аренду в Ривере), у них у всех схожая с Альварезом статистика в лиге (хотя по общеё динамике голов Альварез уступает) и все эти три игрока пропустили здоровый кусок игр из -за травм, кто-то разом выбывал, кто-то несколько раз по мелочи.
Альварез никуда не выбывал, играет достаточно регулярно и не всегда по 1-5 минут, у него хватает полных матчей или 60+ минут.

Так откуда 100 лямов? На каком рынке?
Да, у него длительный контракт с Сити, но по сути его ценник в диапазоне 35-55, притом 55 это не для баварии, а внутри лиги, если будут желающие. Ему просто нечем оправдывать 100 лямов, абсолютно не верю что хоть кто-то на рынке купит его за такие деньги.
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Peter Parker
Ответ Блуждающий странник
Нецелесообразно его отпускать в принципе. Отличный форвард, при необходимости сможет сыграть и вингера. И мало ли Холанд травмируется и что тогда делать? Практика у него есть, не постоянная, но думаю он доволен количеством трофеев в этом году. 29 матчей в сумме сыграл и 1327 минут в АПЛ. В ЛЧ регулярно выходит. 12 мячей в двух турнирах, вполне себе
Это все понятно и я согласен. Но что в голове у самого Альвареса мы сказать не можем. Все таки всем хочется быть основным игроком.
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virusss
в Арсенал его
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Артур Мкртычян
расслабьтесь. там уже есть опровержения, в твиттере. сити не собирается его продавать, шансов ноль. то что Бавария включила его в шорт лист ничего не значит.
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Руслан
Лучше его в другой топовый клуб АПЛ. чем отпустить в монолиги
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Антон
Хотят Альвареса, а Фолькрюга в итоге возьмут. Ну на 2 - 3 года его хватит, может и не самое плохое будет решение.
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