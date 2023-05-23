«Баварии» интересен Хулиан Альварес. «Ман Сити» не считает форварда неприкосновенным
Хулиан Альварес может покинуть «Манчестер Сити» ближайшим летом.
Как сообщает Bild, форвард включен в список футболистов, интересующих «Баварию». «Горожане» не считают нападающего, проводящего в Англии первый год, неприкосновенным.
В текущем сезоне Альварес провел 29 матчей в АПЛ и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Парень должен стать будущим топом, и в Мюнхене он может раскрыть свой потенциал!
Для ПСЖ тоже он будет в самый раз!
Я просто не понимаю как у тебя логика работает. 🤦
2402 минут у Альвареза в сезоне.
3860 минут у Холанда.
2258 минут у Жезуса.
2365 минут у Нуньеса.
1746 минут у Исака.
Но про Жезуса, Исака и Нуньеса вроде не пишут, что их на банке постоянно держат.
Такая же история с Исаком, в общем-то. Или вот, прошлым летом Сити продал Габи Жезуса за 50 с небольшим, а ведь Жезус не хуже Альвареса, как игрок.
Так что форвард ротации сити, у которого не сногсшибательная статистика, ему просто нечем оправлать 100 лямов.
И да, я не случайно выбрал тех трёх форвардов для сравнения. Они все перешли в свои клубы как раз в то время, что Альварез перешёл в Сити (ну, спустя аренду в Ривере), у них у всех схожая с Альварезом статистика в лиге (хотя по общеё динамике голов Альварез уступает) и все эти три игрока пропустили здоровый кусок игр из -за травм, кто-то разом выбывал, кто-то несколько раз по мелочи.
Альварез никуда не выбывал, играет достаточно регулярно и не всегда по 1-5 минут, у него хватает полных матчей или 60+ минут.
Так откуда 100 лямов? На каком рынке?
Да, у него длительный контракт с Сити, но по сути его ценник в диапазоне 35-55, притом 55 это не для баварии, а внутри лиги, если будут желающие. Ему просто нечем оправдывать 100 лямов, абсолютно не верю что хоть кто-то на рынке купит его за такие деньги.