Родри: «Я играл как дерьмо в 1-м тайме. Мы бились как звери, «Ман Сити» заслужил победу в ЛЧ»

Родри высказался после победного гола в матче с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

«Эмоций много. Сбылась мечта. Все эти ребята, наши фанаты, ждали не знаю сколько лет. Они заслужили – и мы заслужили. В последние годы мы были близки к победе.

Было непросто. Что за соперник! Как он защищается и контратакует! Мы отдали все силы.

Я плохо играл в первом тайме, как дерьмо. Но в финалах нельзя ожидать, что будешь играть так же хорошо, как обычно. Есть и эмоции, и нервы.

Мы бились как звери. И хотим большего. Хотим быть более амбициозными.

Такого момента не повторится. Мы надеемся на победу в следующем году, а сейчас заслуживаем отпраздновать эту.

Эта победа посвящается всем футболистам, которые сделали « » топ-клубом: , ... – сказал полузащитник «горожан».