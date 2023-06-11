Родри: «Я играл как дерьмо в 1-м тайме. Мы бились как звери, «Ман Сити» заслужил победу в ЛЧ»
Родри высказался после победного гола в матче с «Интером» в финале Лиги чемпионов.
«Эмоций много. Сбылась мечта. Все эти ребята, наши фанаты, ждали не знаю сколько лет. Они заслужили – и мы заслужили. В последние годы мы были близки к победе.
Было непросто. Что за соперник! Как он защищается и контратакует! Мы отдали все силы.
Я плохо играл в первом тайме, как дерьмо. Но в финалах нельзя ожидать, что будешь играть так же хорошо, как обычно. Есть и эмоции, и нервы.
Мы бились как звери. И хотим большего. Хотим быть более амбициозными.
Такого момента не повторится. Мы надеемся на победу в следующем году, а сейчас заслуживаем отпраздновать эту.
Эта победа посвящается всем футболистам, которые сделали «Манчестер Сити» топ-клубом: Серхио Агуэро, Давиду Сильве... – сказал полузащитник «горожан».
Разбор Лукомского теперь кажется излишним.
А Родри молодец