Родри: «Я играл как дерьмо в 1-м тайме. Мы бились как звери, «Ман Сити» заслужил победу в ЛЧ»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Давид Сильва Серхио Агуэро серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Родри брань Футбол

Родри высказался после победного гола в матче с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

«Эмоций много. Сбылась мечта. Все эти ребята, наши фанаты, ждали не знаю сколько лет. Они заслужили – и мы заслужили. В последние годы мы были близки к победе.

Было непросто. Что за соперник! Как он защищается и контратакует! Мы отдали все силы.

Я плохо играл в первом тайме, как дерьмо. Но в финалах нельзя ожидать, что будешь играть так же хорошо, как обычно. Есть и эмоции, и нервы.

Мы бились как звери. И хотим большего. Хотим быть более амбициозными.

Такого момента не повторится. Мы надеемся на победу в следующем году, а сейчас заслуживаем отпраздновать эту.

Эта победа посвящается всем футболистам, которые сделали «Манчестер Сити» топ-клубом: Серхио Агуэро, Давиду Сильве... – сказал полузащитник «горожан».

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78 комментариев

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ман сити фейк
Ответ Екн Лор
Надо признать, что Индзаги тактически переиграл Пепа, первый тайм был неожиданностью для Сити
Думаю травма Кевина сыграла ключевую роль
+80
-13
+67
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Абдул Абакаев
Ответ psixyec
Самый позорный обладатель еврочашки, фу. Ни в какое сравнение с МЮ не идёт!
жаждет внимание бедолага
+52
-4
+48
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Iamliam
Ответ Екн Лор
Надо признать, что Индзаги тактически переиграл Пепа, первый тайм был неожиданностью для Сити
Он бы его переиграл, если бы Интер забил. А так получается что удивил только, но не переиграл)
+45
-4
+41
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Екн Лор
Надо признать, что Индзаги тактически переиграл Пепа, первый тайм был неожиданностью для Сити
+65
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+34
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Ман Сити
Отлично играл
+22
-4
+18
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Vegas Knight
Судьба вернула должок, в матче с Челси должны были побеждать несколько лет назад
+27
-13
+14
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Этот Райола хочет денег
Финал получился тяжелый, но по дистанции турнира победили сильнейших, в том числе и действующего обладателя ЛЧ. Так что нужно поздравить и не исходить желчью
+12
-1
+11
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Артем Дорохин
За Вашу победу Манчестер Сити пью до дна. Болею с 2005 года.
+15
-5
+10
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Пирс Морган
Победителей не судят
+8
-2
+6
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Ман Сити
Ответ llolishe
Ни в одном спорте никогда небыло так чтобы один и тот же судья судил полуфинал и финал одной и той же команды И тут бац и матчи ситевика судит один и тот же судья
Я помню ливер 2 матча подряд 1 и тот же судья вытащил. Брых зовут
+6
-1
+5
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igls54
В финале Интеру совершенно незаслуженно досталась третья нога Лукаку
+6
-2
+4
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bel01
Очень точная аналитика от главного героя финала.
Разбор Лукомского теперь кажется излишним.
+4
0
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Акира_1
Ответ Vegas Knight
Судьба вернула должок, в матче с Челси должны были побеждать несколько лет назад
Как связан сегодняшний финал и финал с Челси 2 летней давности. Где, кстати, Челси просто реализовал свой момент, а Сити только один опасный удар Мареза на 90 + минуте нанёс.
+4
-1
+3
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Салесар
Ответ llolishe
Купили судью-выиграли А что один судья судит два матча подряд одной команды и это полуфинал и финал только это и доказывает Просто позор
Шапочку из фольги не забудь надеть
+4
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ман сити фейк
Ответ Ман Сити
Отлично играл
Лучший, всегда забивает самые важные голы
+4
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Екн Лор
Ответ usman703
Что-то до пропущенного гола по Интеру не видно было, что он тактически переигрывает Сити. Счет 0-0 отображал тактическое превосходство Индзаги? Это что-то новое
Как минимум, игра у Сити не шла. Про поляну говорить смешно, мокрое поле наоборот способствует хорошему движению мяча
+2
0
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Doug DeMuro99
Молодец, самокритика всегда признак адекватности и желания растии
+2
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Абдул Абакаев
монструозная полузащита городан. КДБ Гюндоган Бернарду и Родри
+4
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Safar Safar
Илкаю тоже надо признаться в этом за вес матч
А Родри молодец
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Александр Зайцев
Ответ ман сити фейк
Думаю травма Кевина сыграла ключевую роль
А до травмы Сити разрывал?
+1
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Maestrro
Ответ llolishe
Ни в одном спорте никогда небыло так чтобы один и тот же судья судил полуфинал и финал одной и той же команды И тут бац и матчи ситевика судит один и тот же судья
И что? Разве судья не давал Интеру играть?
+1
0
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Андрей Катков
Ответ Екн Лор
Надо признать, что Индзаги тактически переиграл Пепа, первый тайм был неожиданностью для Сити
А я вот уверен, что все в Сити ждали абсолютно равного матча, ожидали что все пойдует не как обычно, это финал, Сити был там. У них не было розовых очков
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ Екн Лор
Надо признать, что Индзаги тактически переиграл Пепа, первый тайм был неожиданностью для Сити
Поляна так себе была для футбола Сити
+2
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Axs Men
Ответ llolishe
Ни в одном спорте никогда небыло так чтобы один и тот же судья судил полуфинал и финал одной и той же команды И тут бац и матчи ситевика судит один и тот же судья
Плачь
+3
-2
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ман сити фейк
Ответ А.В. Бубнов
Не позор, а кропотливая работа ФМО* шейха Пхахаха * финансово мошеннического отдела
Шейх отказался быть твоим хозяином с счастью
0
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