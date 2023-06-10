Гвардиола выиграл ЛЧ впервые с 2011-го и в 3-й раз в карьере тренера. Лишь у Анчелотти больше побед

Теги Интер Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия рейтинги Зинедин Зидан Пеп Гвардиола Боб Пэйсли Футбол

Пеп Гвардиола прервал серию из 11 сезонов без побед в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» под руководством испанца обыграл «Интер» (1:0) в финале турнира.

Всего у Гвардиолы три победы в ЛЧ за тренерскую карьеру. Во главе «Барселоны» он брал кубок в 2009 и 2011 годах.

Лишь Карло Анчелотти выигрывал чаще Гвардиолы – 4 раза. По три победы у Зинедина Зидана и Боба Пэйсли.

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40 комментариев

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Cruel Snake
«Интер» дал бой, сражались достойно 💪
+87
-2
+85
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King_X
Интер был дико хорош
Хотя бы доп тайм заслужили
+62
-8
+54
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Blaumerc
С великим треблом МС и Гвардиолу, надеюсь заткнут хейтеров хоть на некоторое время.
Браво Пеп, великий тренер
+46
-7
+39
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Владимир Владимирович
Если бы Сити играл с Челси тогда в финале как сегодня не сломя голову , то и тот финал бы выиграли . Финалы только так выигрываются , зрелищные игры в финалах к добру не приводят . А так ТРЕБЛ 🔥🔥🔥
+28
-9
+19
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Blaumerc
Ответ King_X
Интер был дико хорош Хотя бы доп тайм заслужили
интер играл достойно, был неплох на фоне МС, сражались до последнего. Но вот дико хорошими не были ни одна ни вторая команда в финале. Финал прошёл на такой ноте, что сказать что одна команда была сильно или дико лучше на фоне соперника никак нельзя.
+9
0
+9
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Doug DeMuro99
Огненный финал 🔥🔥🔥 Сити с долгожданным треблом! Интер красавцы дали настоящий бой!
+7
-1
+6
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SergioRamos92
Ответ King_X
Интер был дико хорош Хотя бы доп тайм заслужили
Лукаку был против
+8
-2
+6
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usman703
У Барсы 2011-го не было требла, но она была сильнее как команда Барсы 2009 и 2015, имхо
+5
0
+5
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Peter Parker
Браво!
+7
-2
+5
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prutikanne
Молодец Пеп👍
+4
0
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artembabich666
Как фанат Ливерпуля поздравляю Сити. Заслужили наконец-то взять эту чёртову ЛЧ.
+3
0
+3
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Batia doma
Пеп конечно крутой тренер!
Но Сити по игре в финале ЛЧ яиц не имеют . Интер лучше играл, чисто на фарте выиграл Сити
+5
-2
+3
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vel
Ответ Владимир Владимирович
Если бы Сити играл с Челси тогда в финале как сегодня не сломя голову , то и тот финал бы выиграли . Финалы только так выигрываются , зрелищные игры в финалах к добру не приводят . А так ТРЕБЛ 🔥🔥🔥
Реал и Барса не согласны. )
+2
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igls54
Лукаку - лучший в составе МС
+5
-3
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Алексей Тарасюк
Хорошо, что в Аравию еще тренеров не пареманивают
+1
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Кирилл Захаров
С победой , маэстро
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Уся Ваткин
Лысый шарлатан
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vel
Желаю догнать и перегнать!
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Эльдар Гаджиев
ну Зидан конечно это отдельный случай, как по накатанной 3 года подряд выиграл . таких вроде нет больше
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Nogoi89
Пеп-красавчик. Помимо 3 раз, он всегда был наверху. всегда брал много трофеев и в ЛЧ всегда был близок к победе
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Najim Salimov
Не хватило опыта на больших турниров. Выпусти Мхитаряна пораньше и было бы совсем другие настроение. Эхх ... Индзаги
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Жан Вальжа́н
Как болельщик МЮ рад за Пепа, великий тренер, только слепой не увидит как он ставит игру, самый влиятельный тренер на игру в истории
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eyshon
Думаю дело времени когда он выйдет на первое место.
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Direct free kick
Ответ King_X
Интер был дико хорош Хотя бы доп тайм заслужили
Интер "заслужил" вылететь ещё в 1/8
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Denis Fomin
Лучший!!
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