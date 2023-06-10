Гвардиола выиграл ЛЧ впервые с 2011-го и в 3-й раз в карьере тренера. Лишь у Анчелотти больше побед

Пеп Гвардиола прервал серию из 11 сезонов без побед в Лиге чемпионов.

« » под руководством испанца обыграл « » (1:0) в финале турнира.

Всего у Гвардиолы три победы в ЛЧ за тренерскую карьеру. Во главе «Барселоны» он брал кубок в 2009 и 2011 годах.

Лишь Карло Анчелотти выигрывал чаще – 4 раза. По три победы у и .