Гвардиола выиграл ЛЧ впервые с 2011-го и в 3-й раз в карьере тренера. Лишь у Анчелотти больше побед
Пеп Гвардиола прервал серию из 11 сезонов без побед в Лиге чемпионов.
«Манчестер Сити» под руководством испанца обыграл «Интер» (1:0) в финале турнира.
Всего у Гвардиолы три победы в ЛЧ за тренерскую карьеру. Во главе «Барселоны» он брал кубок в 2009 и 2011 годах.
Лишь Карло Анчелотти выигрывал чаще Гвардиолы – 4 раза. По три победы у Зинедина Зидана и Боба Пэйсли.
Хотя бы доп тайм заслужили
Браво Пеп, великий тренер
Но Сити по игре в финале ЛЧ яиц не имеют . Интер лучше играл, чисто на фарте выиграл Сити