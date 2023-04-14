Икарди сделал хет-трик за тайм за «Галатасарай». У него 19 (12+7) очков в 16 матчах чемпионата Турции

Теги Галатасарай Кайсериспор высшая лига Турция Мауро Икарди Футбол

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди сделал хет-трик за тайм.

В матче 29-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (6:0) аргентинец сделал хет-трик в первом тайме, забив на 18-й, 42-й (с пенальти) и в добавленное к первому тайму времени, добив мяч после нереализованного пенальти.

У Икарди 19 (12+7) очков по системе «гол+пас» в 16 матчах чемпионата Турции.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andreir888
Похоже, Мауро теперь всю свою футбольную жизнь будет ассоциироваться с Вандой...Мда...Упаси Господь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Ответ Dimario
При всем негативном прошлом, думаю, что Милану стоит предпринять попытку его забрать летом. Ибоа все, Жиру тоже не вечный. Ориги и Ребича летом уже не будет, судя по всему. а так, мауро уже знаком с Италией, думаю, заиграет.
Те самые фанаты Интера: are you serious right now, bro?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Ванда - лидер по ассистам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
При всем негативном прошлом, думаю, что Милану стоит предпринять попытку его забрать летом. Ибоа все, Жиру тоже не вечный.
Ориги и Ребича летом уже не будет, судя по всему.

а так, мауро уже знаком с Италией, думаю, заиграет.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий