Икарди сделал хет-трик за тайм за «Галатасарай». У него 19 (12+7) очков в 16 матчах чемпионата Турции

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди сделал хет-трик за тайм.

В матче 29-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (6:0) аргентинец сделал хет-трик в первом тайме, забив на 18-й, 42-й (с пенальти) и в добавленное к первому тайму времени, добив мяч после нереализованного пенальти.

У Икарди 19 (12+7) очков по системе «гол+пас» в 16 матчах чемпионата Турции.