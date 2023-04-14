Икарди сделал хет-трик за тайм за «Галатасарай». У него 19 (12+7) очков в 16 матчах чемпионата Турции
Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди сделал хет-трик за тайм.
В матче 29-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (6:0) аргентинец сделал хет-трик в первом тайме, забив на 18-й, 42-й (с пенальти) и в добавленное к первому тайму времени, добив мяч после нереализованного пенальти.
У Икарди 19 (12+7) очков по системе «гол+пас» в 16 матчах чемпионата Турции.
Ориги и Ребича летом уже не будет, судя по всему.
а так, мауро уже знаком с Италией, думаю, заиграет.