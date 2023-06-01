Модричу дают 120 млн евро за 3 года в Саудовской Аравии. Хорват сообщил руководству «Реала» о желании уйти (OK Diario)
Лука Модрич может покинуть «Реал».
По информации OK Diario, 37-летний полузащитник получил предложение из Саудовской Аравии на сумму 120 миллионов евро за 3 сезона.
Утверждается, что Модрич сообщил руководству «Реала» о желании покинуть клуб.
Срок соглашения Луки Модрича с «Реалом» истекает в июне. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сторонам удалось договориться в продлении контракта на следующий сезон, однако руководство «Реала» предоставит хорвату право определиться со своим будущим самостоятельно.
Лука Модрич перешел в «Реал» в 2012 году. В составе мадридского клуба хорват завоевал 22 трофея, в том числе 5 раз выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Испании. В 2018 году он получил «Золотой мяч».
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И Реалу пора перестраивать команду, и парни - легенды перед окончанием карьеры хороших денег заработают.
Почему бы и да!