Модричу дают 120 млн евро за 3 года в Саудовской Аравии. Хорват сообщил руководству «Реала» о желании уйти (OK Diario)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Лука Модрич может покинуть «Реал».

По информации OK Diario, 37-летний полузащитник получил предложение из Саудовской Аравии на сумму 120 миллионов евро за 3 сезона.

Утверждается, что Модрич сообщил руководству «Реала» о желании покинуть клуб.

Срок соглашения Луки Модрича с «Реалом» истекает в июне. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сторонам удалось договориться в продлении контракта на следующий сезон, однако руководство «Реала» предоставит хорвату право определиться со своим будущим самостоятельно.

Лука Модрич перешел в «Реал» в 2012 году. В составе мадридского клуба хорват завоевал 22 трофея, в том числе 5 раз выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Испании. В 2018 году он получил «Золотой мяч».

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121 комментарий

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bibendum
Ответ thtscrz
Арабы сейчас соберут золотое противостояние 2011)
Эль-Старико будет
+192
-1
+191
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thtscrz
Арабы сейчас соберут золотое противостояние 2011)
+157
-2
+155
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RokeSantaCruz
Всех игроков Реала решили переманить что ли
+86
-1
+85
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haymaker
последний пусть свет выключит на Бернабеу
+78
-1
+77
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Sundance Neeskens
Ответ RokeSantaCruz
Всех игроков Реала решили переманить что ли
Роналду, Бензема и Модрич - великие чемпионы, как и Месси с Бускетсом, которых тоже зазывают. Понятное дело почему переманивают. Не Себальоса с Асенсио же зовут туда.
+50
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real19024ver
Ответ thtscrz
Арабы сейчас соберут золотое противостояние 2011)
Когда очень любишь фифу и есть много денег
+46
0
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La_Coka
Саудовцы решили устроить перестройку в Реале?
+41
0
+41
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FRE3StYLER
Ответ haymaker
последний пусть свет выключит на Бернабеу
- Хорошо! (Э. Азар)
+26
-1
+25
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Ничего, что это бревно недавно полузащиту Барсы в пух и прах отправил? :) А годом ранее унизил Месси
+35
-11
+24
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WESTERN-
Ответ RokeSantaCruz
Всех игроков Реала решили переманить что ли
Всех свободных агентов с большим именем
+24
0
+24
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RAMIK
Переход Ронадду реально поменял всё.
+23
-3
+20
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Tpy6kaMerlina
Саудовцы грамотно растаскивает предпенсионный Реал. И я их понимаю - пригласить этих монстров на пике они не могли бы и мечтать, но устроить пенсионную Галактикос Лигу - вполне.
+16
-1
+15
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sitnik
Погнали...
+15
0
+15
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Zenit2013
Достойнейшая пенсия для легенды и несомненная популяризация футбола в СА. В любом случае, Модрич заслуживает того, чтобы его с почестями проводили - один из, если не лучший полузащитник Реала в 21 веке.
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Ответ RAMIK
Переход Ронадду реально поменял всё.
так для этого всё и было задумано, заманили звезду мировую, а дальше по нарастающей, конечно, не правильно тратить такие деньги, но пусть решает тот кто платит..
+7
-1
+6
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sashka.loker
Ответ RAMIK
Переход Ронадду реально поменял всё.
примерно как Роберто Карлос и Это’О в Анжи, но в намного большем масштабе
+5
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+5
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che kaif
Ответ Эмиль Исмайылов
Комментарий удален модератором
Вот это бомбит😅
+6
-1
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Russ Ivan
Роберто Баджо, Роналду и Кака задумались о возобновлении карьеры...
+7
-2
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Caniball
Ну по Бензема и по Модричу - как раз во время.
И Реалу пора перестраивать команду, и парни - легенды перед окончанием карьеры хороших денег заработают.
Почему бы и да!
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Russ Ivan
Роберто Баджо, Роналду и Кака задумались о возобновлении карьеры...
Роналду и так играет. Ты про РоналдО?
+6
-2
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Levadričok
Пипееец,саудовцы Реал обчистить хотят?
+5
-1
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Konstantin Meerov
Рано Руни завершил карьеру. Сейчас бы заработал на бухлишко
+3
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Люблю Марго Робби
Копейки какие-то , 120 за год для такого игрока ещё куда не шло......
+5
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Асенсио Мадрид
Получается следующий Кроос?
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Vint-Z
Для Реала это даже хорошо. Пик и Модрича, и Бенза прошел.
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