Модричу дают 120 млн евро за 3 года в Саудовской Аравии. Хорват сообщил руководству «Реала» о желании уйти (OK Diario)

Лука Модрич может покинуть «Реал».

По информации OK Diario, 37-летний полузащитник получил предложение из Саудовской Аравии на сумму 120 миллионов евро за 3 сезона.

Утверждается, что Модрич сообщил руководству «Реала» о желании покинуть клуб.

Срок соглашения с « » истекает в июне. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сторонам удалось договориться в продлении контракта на следующий сезон, однако руководство «Реала» предоставит хорвату право определиться со своим будущим самостоятельно.

Лука Модрич перешел в «Реал» в 2012 году. В составе мадридского клуба хорват завоевал 22 трофея, в том числе 5 раз выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом . В 2018 году он получил «Золотой мяч».

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