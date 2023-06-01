Модрич не намерен покидать «Реал». Он не получал предложений из Саудовской Аравии и отклонил одно из Катара несколько недель назад (Cadena SER)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич высшая лига Катар высшая лига Саудовская Аравия Джуд Беллингем Футбол

Лука Модрич не планирует покидать «Реал».

Ранее сообщалось, что Модрич уведомил руководство «Реала» о желании покинуть клуб по окончании сезона. Хорват якобы получил предложение из Саудовской Аравии, которое позволит ему заработать 120 миллионов евро за 3 года.

По информации журналиста Cadena SER Антонио Ромеро, Модрич заинтересован лишь в том, чтобы остаться в «Реале», о чем неоднократно сообщал руководству клуба.

Возможный трансфер Джуда Беллингема в «Реал» и повышение конкуренции за место в составе в связи с этим не меняют планов Модрича.

Кроме того, была опровергнута информация о поступившем предложении из Саудовской Аравии. Сообщается, что несколько недель назад Модрич получил предложение от одного из клубов Катара, но сразу отклонил его, поскольку хочет продолжить карьеру только в «Реале».

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41 комментарий

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Евгений Вырныгаев
Вамос. Надеюсь, что он завершит карьеру в Реале. Хоть кто-то это сделает😅. Зидан по моему последний кто завершал карьеру в Реале.
+38
-1
+37
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Данияр Жумабекович
3 месяца нам придётся читать слухи, опровержения и подслушанные разговоры от этих журналюг. крепитесь, спортовцы💪
+15
0
+15
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G.H.O.S.T.
Да, желтушники сейчас всех звёздных ветеранов сливают арабам, и не только из Реала. Золотая пора для утятины и слухов.
+10
-1
+9
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Сикарио
Ответ Эмиль Исмайылов
Зидан в реале завершил? в Трансфермаркете там типо он уходит С.А. а потом через год завершает карьеру после ЧМ (если я не прав то извините)
школота детектед
+9
0
+9
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Влад Ким
Ответ Эмиль Исмайылов
Зидан в реале завершил? в Трансфермаркете там типо он уходит С.А. а потом через год завершает карьеру после ЧМ (если я не прав то извините)
не прав. он завершил в реале. а последний матч провел в финале чм
+7
0
+7
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Мақсат Алдаш
Ответ гилберт
В любом случае надо похвалить саудовцев. Они приглашают только ветеранов. Им ничего не стоило дать Холланду 200 в год и он играл бы у них. Сейчас Холланд играет за 20. Видимо есть джентльменское соглашение и саудовцы его выполняют.
С чего холланд пойдет, ничего не выиграл пока, а вот рон, бен, да выигрывали и не раз
+4
0
+4
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blaugrano
Успеет ещё уехать. Модрич не такой травматичный как Бензема, может ещё сезон на высшем уровне провести.
+3
0
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Евгений Вырныгаев
Ответ Эмиль Исмайылов
нет
что нет? Модрич уйдёт или вы про то, что кто-то кроме Зидана завершал карьеру в Реале?
+3
0
+3
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Анвар Масимов
Ответ blaugrano
Успеет ещё уехать. Модрич не такой травматичный как Бензема, может ещё сезон на высшем уровне провести.
так справедливости ради , Модрич сильно сдал в этом сезоне .
+3
0
+3
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bullFrog
Ответ Евгений Вырныгаев
Вамос. Надеюсь, что он завершит карьеру в Реале. Хоть кто-то это сделает😅. Зидан по моему последний кто завершал карьеру в Реале.
Дудек в Реале завершил)
+2
0
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гилберт
В любом случае надо похвалить саудовцев. Они приглашают только ветеранов. Им ничего не стоило дать Холланду 200 в год и он играл бы у них. Сейчас Холланд играет за 20. Видимо есть джентльменское соглашение и саудовцы его выполняют.
+3
-1
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Мақсат Алдаш
Модрич хочеть выиграть евро, до него играть будет скорее всего, настоящий усташ..
+1
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Skamar
Ответ Евгений Вырныгаев
Вамос. Надеюсь, что он завершит карьеру в Реале. Хоть кто-то это сделает😅. Зидан по моему последний кто завершал карьеру в Реале.
Азар добавится в следующем году )))
+1
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александр модов
Ответ Кино Музыка
Задержался с уходом. По большому счету он уже не всегда тянет.
Так найди ему равную замену, в чем проблема))
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Эмиль Исмайылов
ДААА ЛУЧШИЙ ЛУЧШИЙ ПРОСТО
+1
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Анвар Масимов
Ответ Евгений Вырныгаев
хочу оскорбить и оскорблю, я взрослый человек и мне с тобой семью не строить. И фанат Челси, к слову.
Отличное воспитание
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Александр Колосов
В смысле? Он же еще час назад планировал уйти, судя по новостям)
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Геннадий Чеботарев
сплртс в своем репертуаре,только сплетни и слухи рассчитанные на фифашкологлоров!!!! браво!!!!))))))
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александр модов
Ответ гилберт
Лука выдающийся игрок! Но это уже прошлое Реала. Если хочет остаться, это здорово, но и Модрич и Кроос должны использоваться только как игроки ротации и подводиться к важнейшим матчам.
Навскидку назови тех, кто по уровню дотягивает до них и способен прямо сейчас отыграть все 90 минут...Пока нет достойных.
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MyGerodot
Модричу уважуха всегда, но что редкость, уважение к его мастерству и чувству собственного достоинства с годами только растёт. Луке - репектище.
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Анвар Масимов
Ответ Мақсат Алдаш
Модрич хочеть выиграть евро, до него играть будет скорее всего, настоящий усташ..
престарелое поколение хорватов уже ничего не выиграет
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Аскар Атаев
Модрич лучший ❤️ , Легенда футбола , надеюсь завершит карьеру именно в Реале
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Евгений Вырныгаев
забей на Ютубе. Последний матч Зидана в карьере. И обрати внимание на дату.
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гилберт
Лука выдающийся игрок! Но это уже прошлое Реала. Если хочет остаться, это здорово, но и Модрич и Кроос должны использоваться только как игроки ротации и подводиться к важнейшим матчам.
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Вадим Слуцкий
Надо рядом поместить статейку "Модрич сообщил о желании уйти" - и эту. Так будет логичней.
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