«Ливерпуль» вряд ли подпишет Коне. «Гладбах» хочет 30+ млн евро за хавбека
«Ливерпуль» вряд ли подпишет Куадио Коне.
По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Ливерпулю» интересен хавбек «Боруссии» Менхенгладбах, и он включен в шорт-лист потенциальных трансферов, однако на данном этапе не является приоритетной целью.
«Боруссия» готова продать 22-летнего француза более чем за 30 миллионов евро. Пока клуб не получил конкретных предложений.
С подробной статистикой выступлений Коне можно ознакомится здесь.
Бонусы за Нуньеса отменены и получаем 75.
Макку купили за 35, а ерунду печатать не стоит.
За Холанда 250, а за Грилиша 115.
Вот это реально катастрофа.
Ну ничего, тогда нужно присмотреться к Моберто Кермино или Тохамеду Ролаху.