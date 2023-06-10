«Ливерпуль» вряд ли подпишет Коне. «Гладбах» хочет 30+ млн евро за хавбека

Теги Боруссия Менхенгладбах Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Куадио Коне Футбол

«Ливерпуль» вряд ли подпишет Куадио Коне.

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Ливерпулю» интересен хавбек «Боруссии» Менхенгладбах, и он включен в шорт-лист потенциальных трансферов, однако на данном этапе не является приоритетной целью.

«Боруссия» готова продать 22-летнего француза более чем за 30 миллионов евро. Пока клуб не получил конкретных предложений.

С подробной статистикой выступлений Коне можно ознакомится здесь.

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12 комментариев

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Акира_1
Ливерпуль же уже купил Маккалистара, так что трансферное окно закрыто. Теперь только тимбилдинг.
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Tybalt
Ответ Ман Сити
Милиард в клопа влит уже, 1 трофей, не мешок?
Моня, твои эзотерические фантазии читать смешно.
Бонусы за Нуньеса отменены и получаем 75.
Макку купили за 35, а ерунду печатать не стоит.
За Холанда 250, а за Грилиша 115.
Вот это реально катастрофа.
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Фарид Харисов
Не получилось подписать Куадио Коне?
Ну ничего, тогда нужно присмотреться к Моберто Кермино или Тохамеду Ролаху.
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Кокич
При чём тут, казалось бы, моя ава?
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Papa Paolo
Ответ Ман Сити
100 лямов за Нульеса, 60 с бонусами за какого-то Макалистера, а тут 30 нет у мешка? Не верится
Ливерпуль мешок ? 😅😅
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Анвар Масимов
Ответ Papa Paolo
Сане возвращать надо красным, с кайфом.
Сане за портовых не играл
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