«Ливерпуль» вряд ли подпишет Коне. «Гладбах» хочет 30+ млн евро за хавбека

«Ливерпуль» вряд ли подпишет Куадио Коне.

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Ливерпулю» интересен хавбек « » Менхенгладбах, и он включен в шорт-лист потенциальных трансферов, однако на данном этапе не является приоритетной целью.

«Боруссия» готова продать 22-летнего француза более чем за 30 миллионов евро. Пока клуб не получил конкретных предложений.

С подробной статистикой выступлений можно ознакомится здесь.