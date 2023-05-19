«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Боруссии» Менхенгладбах Куадио Коне.

По информации RMC Sport, « » может подписать Коне, если не договорится о трансфере хавбека «Ювентуса» , который является приоритетной целью клуба в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что 22-летний полузащитник считается одним из самых талантливых молодых игроков современности и может перейти в топ-клуб уже этим летом в случае выгодного предложения. К также проявляет интерес « ».

Контракт Куадио Коне с менхенгладбахской «Боруссией» действует до лета 2025 года. Подробная статистика хавбека доступна здесь.

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