«МЮ» попытается подписать хавбека «Гладбаха» Коне в случае неудачи с Рабьо. 22-летним французом также интересуется «ПСЖ»

Теги Боруссия Менхенгладбах ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Адриен Рабьо Куадио Коне Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Боруссии» Менхенгладбах Куадио Коне.

По информации RMC Sport, «МЮ» может подписать Коне, если не договорится о трансфере хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо, который является приоритетной целью клуба в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что 22-летний полузащитник считается одним из самых талантливых молодых игроков современности и может перейти в топ-клуб уже этим летом в случае выгодного предложения. К Коне также проявляет интерес «ПСЖ».

Контракт Куадио Коне с менхенгладбахской «Боруссией» действует до лета 2025 года. Подробная статистика хавбека доступна здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Так странно непонятно написано, про кого в каком предложении речь, оба же французы и оба считались перспективными. Даже зашел проверить, не 22 ли года Рабьо.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Нужно не Рабьо рассматривать, а брать Коне, но не на место ЦП в пару к Каземиро, а на перспективу его замену в будущем. Топовый ЦП всё равно нужен. Можно вон того же Тилеманса подобрать бесплатно, коль с бабками туго, либо взять на последнем годе контракта СМСа. Куадио и Адриен не особо похожи по манере игры.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Гладбах и так стал середянком ,тренирует команду непонятно кто , ушел многолетний спорт дир . Так ещё и лидеры уходят в том числе за бесценок (Тюрам, Зоммер, Гинтер, Штиндль, Коне)

а ведь еще пару лет назад играли в плей-офф ЛЧ...эх...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Бодякин
Да на кой этот Рабьо, брать Коне и не париться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
ПСЖ купит Коне. Он один из вариантов, если не получится с Кефреном Тюрамом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Вчера следил специально за Рабьо, часто ошибается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ta-tosha
Не получится с Конэ, подпишут какого нибудь Ослэ, Козэ или Баранэ с Эредивизии. Обязательно на ленточке и обязательно по богатому
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Уж лучше его, чем Рабьо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДедаДома.нет
Ответ UseR
Ну если Рабьо приоритетная цель, то гнать физрука надо. Хотя все равно гнать надо - вероятно мимо ЛЧ пролетим.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UseR
Ответ ДедаДома.нет
Комментарий удален модератором
Аптека за углом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДедаДома.нет
Ответ UseR
Аптека за углом
Ты не ответил ставишь, или нет !?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий