«МЮ» попытается подписать хавбека «Гладбаха» Коне в случае неудачи с Рабьо. 22-летним французом также интересуется «ПСЖ»
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Боруссии» Менхенгладбах Куадио Коне.
По информации RMC Sport, «МЮ» может подписать Коне, если не договорится о трансфере хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо, который является приоритетной целью клуба в ближайшее трансферное окно.
Отмечается, что 22-летний полузащитник считается одним из самых талантливых молодых игроков современности и может перейти в топ-клуб уже этим летом в случае выгодного предложения. К Коне также проявляет интерес «ПСЖ».
Контракт Куадио Коне с менхенгладбахской «Боруссией» действует до лета 2025 года. Подробная статистика хавбека доступна здесь.
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