«Ливерпуль» начал переговоры по Коне с «Гладбахом». Его считают альтернативой Беллингему

Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Куадио Коне Джуд Беллингем Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» заинтересован в подписании Куадио Коне.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, мерсисайдцы уже начали переговоры о трансфере полузащитника с гладбахской «Боруссией». Француз может рассматриваться как альтернатива Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпулю» уже сообщили об условиях, на которых Коне может быть отпущен.

В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Фахрик
Интересно, Коне пойдёт по стопам Мане, который недавно ударил Сане?
+9
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Деликатный
Шикарный игрок, крепкий, скоростной и техничный!
+6
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Денис Давыдов
Если взглянуть на разницу в их статах, то довольно странная альтернатива 😂

з.ы. Почему на спорте он записан по первому имени - Куадио, когда везде используют второе - Ману?
+2
0
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спортКирилл
Приемник Наби Кейта найден)
+2
-1
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llolishe
Не худший вариант для усиления Ливерпуля
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Pucheslav
Ответ Фахрик
Интересно, Коне пойдёт по стопам Мане, который недавно ударил Сане?
Ну в Ливерпуле Мане никого не бил, так что всё должно быть нормально, главное не пускать в Баварию
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liverpool and barcelona fan
Новый Кейта?
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Фахрик
Ответ Pucheslav
Ну в Ливерпуле Мане никого не бил, так что всё должно быть нормально, главное не пускать в Баварию
Ну я Баварию и имел ввиду)
+1
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