«Ливерпуль» начал переговоры по Коне с «Гладбахом». Его считают альтернативой Беллингему

«Ливерпуль» заинтересован в подписании Куадио Коне.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, мерсисайдцы уже начали переговоры о трансфере полузащитника с гладбахской «Боруссией». Француз может рассматриваться как альтернатива из дортмундской « ».

По данным инсайдера , «Ливерпулю» уже сообщили об условиях, на которых может быть отпущен.

В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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