«Ливерпуль» начал переговоры по Коне с «Гладбахом». Его считают альтернативой Беллингему
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Куадио Коне.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, мерсисайдцы уже начали переговоры о трансфере полузащитника с гладбахской «Боруссией». Француз может рассматриваться как альтернатива Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпулю» уже сообщили об условиях, на которых Коне может быть отпущен.
В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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з.ы. Почему на спорте он записан по первому имени - Куадио, когда везде используют второе - Ману?