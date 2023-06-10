«Бенфика» за 25+5 млн евро купила капитана «Фейеноорда» Кекчю
«Бенфика» за 30 млн евро купила капитана «Фейеноорда».
22-летний полузащитник сборной Турции Оркун Кекчю подписал контракт с клубом из Лиссабона до лета 2028 года.
«Бенфика» объявила, что заплатит 25 миллионов евро за футболиста, еще 5 млн «Фейеноорд» может получить в виде бонусов.
Кекчю – воспитанник «Фейеноорда». За команду из Роттердама с 2018 года он провел 175 матчей, забил 32 гола, сделал 27 ассистов, получил 26 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.
Фото: slbenfica.pt
Симонс есть
На "позиции Захаряна" у Фейернорда играл Шимански, причём играл весьма успешно. Так что трансфер Кёкчу как раз может способствовать опции выкупа поляка... хотя читал что роттердамцы хотят ещё на сезон взять Шимански в аренду...