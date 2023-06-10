«Бенфика» за 25+5 млн евро купила капитана «Фейеноорда» Кекчю

Теги высшая лига Португалия Бенфика высшая лига Нидерланды Фейеноорд сборная Турции по футболу трансферы Оркун Кекчю Футбол

«Бенфика» за 30 млн евро купила капитана «Фейеноорда».

22-летний полузащитник сборной Турции Оркун Кекчю подписал контракт с клубом из Лиссабона до лета 2028 года.

«Бенфика» объявила, что заплатит 25 миллионов евро за футболиста, еще 5 млн «Фейеноорд» может получить в виде бонусов.

Кекчю – воспитанник «Фейеноорда». За команду из Роттердама с 2018 года он провел 175 матчей, забил 32 гола, сделал 27 ассистов, получил 26 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.

Фото: slbenfica.pt

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Расчищают место под Захаряна, раз соперники из Аякса решили взяли Сперцяна
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрес Бондаренко
Если Бенфика столько платит, то там, похоже, что-то уникальное рассмотрели селекционеры
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toni_Montana
Странно, что не топ-5 прошел сразу. Ну, видимо, через 1-2 года за 50 минимум
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Farid Fataliyev
По нынешним меркам это почти мизерные деньги за лучшего футболиста Голландии. Уверен через год другой переапродадут в топ 5 в разы дороже.
Почему это лучший
Симонс есть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ответ Peter Parker
Расчищают место под Захаряна, раз соперники из Аякса решили взяли Сперцяна
Ну кстати было бы любопытно увидеть в Фейенорде Захаряна, а в Аяксе Сперцяна. Для них же лучше было бы такой опыт получить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Зверев
Сначала Орснес, теперь Кекчю, что дальше Виффер/Шиманьски? (хоть он пока и принадлежит Динамо) или же кто-то из ПСВ того времени когда Шмидт там был?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ Андрес Бондаренко
Если Бенфика столько платит, то там, похоже, что-то уникальное рассмотрели селекционеры
Лидер Фейе уже года 3
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Farid Fataliyev
По нынешним меркам это почти мизерные деньги за лучшего футболиста Голландии. Уверен через год другой переапродадут в топ 5 в разы дороже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
За 50 минимум на след год продадут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ RealJon
футбол это не только про голы.
Тогда Вирман
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ zzzeeerrrooo
Почему это лучший Симонс есть
футбол это не только про голы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akille Varzi
Ответ Peter Parker
Расчищают место под Захаряна, раз соперники из Аякса решили взяли Сперцяна
Они уже почти договорились с Бодо/Глимт купить Хуго Ветлесена... https://www.youtube.com/watch?v=H3zSMSj9oRw
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akille Varzi
Ответ Peter Parker
Расчищают место под Захаряна, раз соперники из Аякса решили взяли Сперцяна
Захарян и Кёкчу - разноплановые игроки...
На "позиции Захаряна" у Фейернорда играл Шимански, причём играл весьма успешно. Так что трансфер Кёкчу как раз может способствовать опции выкупа поляка... хотя читал что роттердамцы хотят ещё на сезон взять Шимански в аренду...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Продаст за 125 000
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Бенфика на нём срубит ровно через год минимум + столько же, сколько заплатит сейчас Фейе. Он уже в принципе готов играть в ТОП5 чемпионатах, причём не в самых заштатных командах, при этом ещё молод, а также с лидерскими качествами (всё таки был капитаном в Роттердаме, а также с характером в принципе).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Через сезон в ливер за 100 продадут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Точный_пас_Ещенко
Чу-щу пишется через У
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий