ЦСКА лидирует в борьбе за Кекчю. На хавбека «Фейеноорда» и сборной Турции также претендуют «Рома», «Аталанта» и «Фиорентина» (Galapost)

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Центральный полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекчю может перейти в ЦСКА.

Армейцы проявляют наиболее серьезный интерес к 20-летнему игроку сборной Турции, опережая «Рому», «Аталанту» и «Фиорентину», сообщает Galapost.

Клуб из Роттердама готов продать Кекчю, чью рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.

В случае ухода хавбека «Фейеноорд» намерен приобрести Йоэя Вермана, за которого «Херенвен» требует 8 млн евро плюс процент с последующей продажи.

В 18 матчах сезона Эредивизи на счету Кекчю 1 гол и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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