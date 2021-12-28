ЦСКА лидирует в борьбе за Кекчю. На хавбека «Фейеноорда» и сборной Турции также претендуют «Рома», «Аталанта» и «Фиорентина» (Galapost)

Центральный полузащитник может перейти в .

Армейцы проявляют наиболее серьезный интерес к 20-летнему игроку сборной Турции, опережая «Рому», «Аталанту» и «Фиорентину», сообщает Galapost.

Клуб из Роттердама готов продать Кекчю, чью рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.

В случае ухода хавбека «Фейеноорд» намерен приобрести Йоэя Вермана, за которого требует 8 млн евро плюс процент с последующей продажи.

В 18 матчах сезона на счету Кекчю 1 гол и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.