Нассер Аль-Хелайфи: «Барселоне» лучше вернуться в ЕСА, она одна против всех. Люди больше будут ее уважать и стараться помочь»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи Суперлига Европы Футбол

Нассер Аль-Хелайфи советует «Барселоне» вновь стать членом ECA.

«Блауграна» после объявления о создании Суперлиги Европы в 2021 году вышла из Ассоциации европейских клубов.

«Разумеется, мы хотим, чтобы они вернулись, для них же лучше будет.

«Барселона» будет в лучшем положении, если вернется. Люди будут больше ее уважать и стараться ей помочь.

Сейчас она сама по себе. Сейчас кажется, что она одна против всех, и для нее это не очень хорошо», – сказал глава ECA и президент «ПСЖ».

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18 комментариев

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NIK7478
Кто давал право этому клоуну советовать Барселоне,как жить дальше?! Кто такой этот Нассер?!
+40
-5
+35
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Simbad
Ответ NIK7478
Кто давал право этому клоуну советовать Барселоне,как жить дальше?! Кто такой этот Нассер?!
Хозяин Чеферина
+23
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+23
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Ansu Fati
Ответ Apotamkin
... она никогда не было одна, негрейры из каждого кармана у нее выглядывают
Это нападки в сторону Суперлиги, где в одной лодке с Барселоной плывет и Реал. Если мозг не в силах варить, лучше промолчать, апотамкин))
+25
-3
+22
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Flylink
Аха... Смешной, для него Барселона как кость в горле.
+6
0
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BZB
Поразительно отвратный индивид.
+4
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buturlinomo
Похоже на угрозу прям
+3
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Адилет Асанкожоев
То то ПСЖ стал самым "уважаемым" клубом.
+3
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Syndycate
Ответ QWertY
Нассер круто уделал Переца и ко в этой битве. Да и не только в этой: Бчк хотела Вератти? Фиг вам, мы еще и Неймара заберем и разрушим лучшее трио в истории футбола. реал хотел Мбаппе? Двойной фиг вам. Хорош Хелайфи))
А что в итоге? В итоге Нассеру каждый год проводят по одному месту одним органом каждое ЛЧ)
+4
-1
+3
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ NIK7478
Кто давал право этому клоуну советовать Барселоне,как жить дальше?! Кто такой этот Нассер?!
обычный Нассер
+2
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+2
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TinTin
Ну это конечно эксперт в вопросах завоевания клубом уважения
+1
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d.xoxlov
Разрушить изнутри эту богадельню, так сказать.
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