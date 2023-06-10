Нассер Аль-Хелайфи: «Барселоне» лучше вернуться в ЕСА, она одна против всех. Люди больше будут ее уважать и стараться помочь»
Нассер Аль-Хелайфи советует «Барселоне» вновь стать членом ECA.
«Блауграна» после объявления о создании Суперлиги Европы в 2021 году вышла из Ассоциации европейских клубов.
«Разумеется, мы хотим, чтобы они вернулись, для них же лучше будет.
«Барселона» будет в лучшем положении, если вернется. Люди будут больше ее уважать и стараться ей помочь.
Сейчас она сама по себе. Сейчас кажется, что она одна против всех, и для нее это не очень хорошо», – сказал глава ECA и президент «ПСЖ».
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