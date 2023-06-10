Нассер Аль-Хелайфи: «Барселоне» лучше вернуться в ЕСА, она одна против всех. Люди больше будут ее уважать и стараться помочь»

Нассер Аль-Хелайфи советует «Барселоне» вновь стать членом ECA.

«Блауграна» после объявления о создании в 2021 году вышла из европейских клубов.

«Разумеется, мы хотим, чтобы они вернулись, для них же лучше будет.

« » будет в лучшем положении, если вернется. Люди будут больше ее уважать и стараться ей помочь.

Сейчас она сама по себе. Сейчас кажется, что она одна против всех, и для нее это не очень хорошо», – сказал глава ECA и президент « ».